三星Samsung Pay推出47國跨境轉帳、金融預付卡

三星電子支付錢包 Samsung Pay 週四 (3 日) 為其美國用戶發布其最新國際匯款功能，將跨境轉帳服務擴大至 47 個國家，並且與萬事達卡 (Mastercard) 和金融預付卡公司 Netspend 推出虛擬預付金融卡 Samsung Pay Cash，可以在接受萬事達卡的商家使用，同時降低暴露卡號的風險。

美國三星用戶目前可使用 Samsung Pay 在 47 個國家進行跨境轉帳 (圖片: CNET)

Samsung Pay 這波推出的兩項新功能，勢必要和行動支付業界最大的競爭對手蘋果 (AAPL-US) 正面迎擊， Apple Pay 讓 iPhone 用戶用手機消費簡潔方便。

三星與英國的外匯經紀商 Travelex 一同上線國際匯款服務 Money Transfer，第一批體驗這兩項新服務的將會是美國的三星用戶。

消費者可直接從 Samsung Pay 的 App 應用程式儲值金融卡，且使用 Samsung Pay Cash 購物還能贏得回饋金 (Samsung Rewards)，甚至有機會獲得三星產品或折扣優惠。

美國三星用戶目前可使用 Samsung Pay 在 47 個國家進行跨境轉帳，公司估計將在 2020 年擴展到更多國家。

根據世界銀行統計全球轉帳數據，2018 年流向中低收入國家的匯款，達到創紀錄的 5290 億美元，比 2017 年破紀錄的 4830 億美元要增長了 9.6%。全球匯款流向高收入國家的匯款從 2017 年的 6,330 億美元，增長至 2018 年的 6,890 億美元，顯示出跨境匯款的需求強勁。