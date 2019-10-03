金管會鬆綁小額終老壽險投保張數 7月以來保費衝出億元佳績

金管會放寬民眾購買小額終老保險張數與保額後，果然衝高小額終老保險買氣，根據保險局統計，推升小額終老保險初年度保費與新契約件數同步成長，其中初年度保費自 7 月起連續兩個月跳增至 1 億元以上。

小額終老保險主打「經濟實惠」，標榜讓高齡銀髮族也能享有基本的壽險保障，過去限制每人一張、保額 30 萬元，但遭民眾嫌保額低導致市場反應不佳，金管會 7 月起放寬每人可購買 2 張、保額提高至 50 萬元，加上壽險公司力推，為小額終老保險衝出買氣。

根據保險局統計，6 月小額終老保險單月新契約僅 3803 件、初年度保費共 6072 億元，但 7 月放寬每人可買 2 張、每張保額拉高至 50 萬元後，7 月以來連續兩個月保費呈倍數增長，7 月新契約件數飆至 1 萬張、保費共 1.57 億元，月增幅達 1.6 倍；8 月新契約也有 9800 多張、保費收入也高達 1.6 億元。

為鼓勵保險公司繼續推動小額終老保險，金管會今 (3) 日宣布加碼祭出胡蘿蔔誘因，只要銷售額金額達標可減少安定基金提列額，舉例來說，去年需銷售滿 8 億元才適用第一級提撥率，可減提安定基金提列，今年只要保費賣超過 4 億元即可適用第一級提撥率。