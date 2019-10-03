大同又有未爆彈 連續虧損+和解金問題 美子公司TUS聲請重整

大同 (2371-TW) 今 (3) 日發布重訊，財務長彭文傑表示，持股 50% 的大同美國公司 (TUS) 日前接獲矽料供應商 Hemlock 來函，因和解不成對方提出 3500 萬美元和解金，加上 TUS 去年、今年連續虧損，為保護公司後續營運，依法向美國申請重整。

彭文傑表示，40 年前投資 175 億美元、持股 50% 的大同美國公司 (TUS)，2011 年與台灣的綠能及矽料供應商 Hemlock，訂立三方多晶硅原料供應契約，不過市場原料價格迅速崩跌，綠能步入解散清算程序。

雖然三方一度和解，Hemlock 今年 7 月發函給 TUS 要求按照和解契約內容，綠能需付 500 萬美元，隨後再以違約為由，提出 3500 萬美元，TUS 為保護公司營運狀況，依美國破產法聲請重整。

彭文傑指出，TUS 去年全年虧損逾 100 萬美元，今年全年虧損應差距不大，占大同營收比重在 0.1% 內，且每個月皆已認列虧損，目前會計師仍在進行第三季財務報表核閱中。

大同日前處分新北市土城大同莊園第三期土地 6000 坪，處分利益達 61 億元，彭文傑對此表示，已在上半年全數認列完畢，至於復興北路、長安東路的路口 456 坪的土地，目前尚未認列。