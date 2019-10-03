日本央行審議委員布野幸利：預防性寬鬆貨幣政策是必要的

日本央行的審議委員布野幸利，在週四 (3 日) 於日本島根縣松江市所舉行的金融經濟懇談會上發表致詞時提到，在朝著物價安定的目標，若已預測到動量將開始放緩時，必須事先防範這樣的情況出現。他提出了預防性寬鬆貨幣政策的必要性。

根據日本央行所公開的演說重點，3 日當天的演說中提到「目前朝著 2% 的物價安定目標，在動量上仍繼續維持著」。然而，布野幸利審議委員也在演說中說道「在全球經濟方面，由於走衰的風險很高，有必要留意動量減緩的可能性」。

日本央行審議委員布野幸利。(資料照片) (圖片：AFP)

此外，布野幸利審議委員也在演說中表示「在朝著物價安定的目標，若已預見動量將出現放緩時，必須做好事先防範」。而在有關進一步的寬鬆貨幣政策方面，布野幸利審議委員則表示「短期政策利率的調降、調降長期利率操作目標、擴大資產的買進、加速貨幣基數的擴大步調等，存在著所有的可能性」。日本央行也將在 10 月底的金融政策決定會議上，重新檢視經濟及物價的動向。

在日本經濟相關的議題方面，與美國、中國、歐盟相比，日本在「建構可享有經濟規模利益的商業模式方面，困難度較高」。為解決這方面的問題，提到日本企業可對國外企業進行併購。

不過在經營人才的確保與企業文化差異的適應上，仍有許多的問題需要克服。「近來保護主義的動向，對人、物、錢、情報的自由流動造成了阻礙」，布野幸利審議委員如此說道。關於美中貿易戰等通商問題，給企業活動所帶來的影響感到憂心。

另外，日本企業為了在狹小的日本市場存活下去，可活用 IT 的效率化投資，還有在勞動方式進行改革，「透過生產性的提升，潛在的成長率會向上升高」布野幸利審議委員說道。