心路力推社區融合 建立早療兒友善成長環境

過去農業時代社會保守，人們對於包括唐氏症、遲緩兒、腦性麻痺等先天身心障礙者並不了解，常以「智能不足」、「殘障」來統稱，甚至錯過早期治療的黃金時間；對此，心路基金會處長張曉芸表示，0 至 3 歲以前是早期治療的黃金期、效果可達 10 倍，透過家長、學校師長以及偏遠地區衛生所的多方宣導，才能夠為弱勢兒童帶來最大福利。

破除大雞慢啼迷思 掌握早療黃金期

張曉芸指出，「啟蒙」對孩童是最重要的，透過啟蒙、才能避免耗費更多社會成本。」張曉芸認為，除了唐氏症、腦部缺氧可以被發現外，其他先天疾病未必能夠透過檢查察覺，甚至有不少家長仍抱持著「長大就會好」的心態，都有可能造成錯失早療的黃金期。

她舉自閉症為例，自閉症主要特徵為社交性不足，包括語言發展遲緩、互動時眼神無交流，這些都要透過家長主動關心下發覺，「家長應該注意的是『小朋友的動作』，尤其是家中第一個孩子，要先針對『兒童健康手冊』的題目觀察，孩子不一定有問題，但寧願抱持著先做詢問、不要有鴕鳥心態，才能達到效果。

她回憶，曾經有一位媽媽，帶著 2 歲的小朋友到麥當勞遊戲，別的家長對她說「你的小孩可能有自閉症」後，積極主動送到機構來，自己也進修不少相關知識，後來小朋友在語言發展非常良好；另外一個案例同樣是透過早療發現自閉症，後來家長發掘了孩子在電機方面的興趣長才，孩子最終上了台科大、還代表學校出國比賽。

此外，心路基金會針對雙北地區幼兒園、托嬰中心輔導，針對「疑似」的案例，每個月都會去訪視這些小朋友，幫老師們上課。

若確診需要早療協助的孩童，心路基金會將針對不同個案的發展現況、提出發展服務計畫，包括手、腳輔具，以及政府補助申請、尋求物資、媒合治療師等等項目進行輔導，也同時教育家長、家庭狀況，提供孩童成長的最大協助。此外，基金會有一個幼兒發展網站，裡面有幼兒發展檢測、也有案例留言，家長也可以打電話、發問，獲取初步協助。

克服環境問題 積極走入社區與偏鄉

張曉芸認為，環境影響是最大的問題，服務小孩之外，溝通家長、家庭也是一個很大的因素，「6 歲以後就不再是早療的範疇，接續的是特教班，因此家長必須要有先進的觀念；另外學校、老師還有社會接受度同樣事關重大，「因此我們這幾年一直很強調『社區融合』，譬如圖書館、運動中心甚至剪髮、牙醫等日常服務，社區是否可以接受他們特定行為，這個很重要。」

最後，關於偏鄉的困難，包括資源、人力都是問題，「偏鄉太遠，心路基金會提供「走動式服務」，帶領社工、老師、治療師，定期到衛生所駐點，借教室、民間的空間，巡迴定點上課；或到府上課服務，」例如 新北貢寮、石碇；桃園復興鄉、烏來、福山、大溪以及新竹偏遠地區，近 20 個點每週都要去，每個點跟點之間很遠

張曉芸直言，心路基金會遇到的最大問題還是資金需求，其中人事成本是最高的；「基金會每年耗費 4 億元、一年服務對象近 6000 位，光是人事經費就要 2 億元；扣掉政府補助，自籌需要 1.25 億元，2019 年還有 4500 萬的資金缺口，需要大家支持。

為善盡企業責任，鉅亨連續 14 年舉辦愛心送暖活動，今年積極關懷身障、失親、偏鄉孩童，並號召企業共襄盛舉，獲得熱烈響應，將善款捐助給需要的受贈單位，希望能拋磚引玉，喚起更多人一起幫助孩子幸福成長。