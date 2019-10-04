影／躋身重機玩咖 3個入門指南教你挑

隨著台灣路權開放，掀起一波重機風潮，平時就能看到不少騎士利用重機通勤，假日更能看到裝備齊全的重機玩咖，帥氣地騎乘在公路上。如果你也想駕馭重機，該如何入門？鉅亨〈盤後下午茶〉邀請汽車達人葉毓中來 (小葉) 來分享，購買重機該評估的眉眉角角。

小葉分析，入門重機可從三個面向考量，第一種是「荷包入門」。目前市面上

無論國產或進口，入門款重機約 20 幾萬，相對一般 150cc 燃油機車、重型電動車都要將近 10 萬元，再貼個 5、6 萬就能購買黃牌或紅牌的重型機車，無論路權使用、騎乘舒適度都好很多。因此，通勤族可以考慮國產重機，就能利用高假道路縮短通勤時間。

第二種是「技術入門」，台灣的機車普遍是 125cc、150cc，如果一下子跳到 3、400cc 的重機，甚至可能需要打檔，必須衡量自我騎乘技術，是否可以駕馭。因為一台重機的重量高達 2、300 公斤，如果沒有學習如何騎乘重機，對於新手來說，重機就不是夢想而是惡夢了。

除了上述的荷包、技術之外，也可從「使用入門」，考量購買重機是用來通勤還是休閒？或是珍藏？不同的使用性，選擇的機型也會有所不同，相對地保養方式與費用也不一樣。



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