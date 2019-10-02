〈2019百貨周慶〉環球購物改裝逾2000坪餐飲空間 行動支付回饋上看36%

冠德 (2520-TW) 轉投資百貨商場環球購物中心今 (5) 日宣布，全台 7 大店點趕在 10 月中旬周年慶開跑前，陸續完成 50 大餐飲品牌櫃位調整，合計超過 2000 坪，其中有 2 大全台獨家品牌，同時，自家 APP 行動支付 GM Pay 上線回饋點數是開幕 14 年以來最高，上看 36%，是目前百貨周年慶之冠，今年周年慶業績年增目標將達 10%。

環球購物中心運營本部協理白進堂表示，今年第三季單季營收成長上看 8%，周年慶檔期業績表現也樂觀，全年成長 8-9% 可期，此增幅在連鎖業百貨商場中是資優生。

白進堂說明，10 月底前 50 個餐飲新櫃位將在全台店點新登場，獨家品牌包括有新葡苑旗下的「点心」以及「一幻拉麵 X 胡同居酒屋」，另外還有多個新北市獨家品牌，此次改裝坪數超過 2000 坪，以中和店和板橋店為主，預計將是帶動再衝出一波業績的利器。

另一方面，今年環球購物斥資數百萬元全新改版自家 GlobalMall APP，並導入行動支付功能 GM pay，白進堂說，首度使用並搭配聯名卡，最高回饋點數上看 36%，不僅是開幕 14 年以來最高，更是今年百貨業最殺，為周年慶推波助瀾。

環球購物預期，隨著行動支付功能上線，將推升 app 會員再增加逾 5 萬人至 25 萬人。

環球購物目前全台會員數共 60 萬人，占營收來源 35%，其中 app 會員近 20 萬人，隨著 8 月開始優化 app，有效帶動會員消費單月增 20%。