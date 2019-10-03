「陽光能源-DR」訂於2019.11.12下市

陽光能源控股有限公司參與發行之臺灣存託憑證（證券代號：9157）終止上市日期。

一、旨揭公司 2019 年 9 月 27 日公告申報之 2019 年上半年度合併財務報告顯示淨值已低於所列示股本三分之一，核有本公司營業細則第 50 條之 3 第 9 項第 2 款情事，爰依規終止其參與發行之臺灣存託憑證上市。

二、終止上市日期：2019 年 11 月 12 日。

三、終止上市證券代號、中英文名稱及簡稱：

(一) 代號：9157

(二) 簡稱：陽光能源 - DR

(三) 英文名稱：Solargiga Energy Holdings Limited

(四) 英文簡稱：Solargiga

四、臺灣存託憑證流通在外單位數：截至 2019 年 10 月 1 日止，臺灣存託憑證 117,295,816 個單位 (表彰香港交易所上市普通股票 117,295,816 股)。

五、存託機構：

(一) 公司名稱：兆豐國際商業銀行股份有限公司信託處。

(二) 地址：臺北市吉林路 100 號 11 樓。

(三) 電話：(02)2563-3156。

六、股務代理機構：

(一) 公司名稱：元大證券股份有限公司股務代理部。

(二) 地址：臺北市大同區承德路 3 段 210 號 B1。

(三) 電話：(02)2586-3117。