〈焦點股〉傳遭金管會約談 00887暴跌逾5成摜破10元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-14 12:59

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國內一檔連結陸股的 ETF－永豐中國科技 50 大 (00887-TW) 受惠中國救市政策，帶動市價飆漲，一度溢價逾 200%，上周遭到櫃買中心列為處置股。今 (14) 日開盤價 22.15 元，市場傳出，發行商永豐投信將被主管機關約談，導致市價急速回跌，一度摜破 10 元關卡，最低來到 8.5 元，跌幅超過 5 成。

00887 上周遭列處置股，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每 5 分鐘撮合 1 次，禁止投資人進行當沖交易。00887 目前淨值 8.34 元，午盤後在 10 元附近遊走，溢價情形已經顯著收斂。

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永豐投信已在官網提醒投資人，00887 因大陸推行振興經濟政策激勵股市與房市，使市場交易活絡，請密切注意次級市場可能因買盤過於踴躍而出現溢價過大產生價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，且須審慎評估大陸地區推行新政策之相關新聞熱度消減後，可能發生溢價急速收斂的情形而蒙受損失。

有買進計畫的投資人，須留意買貴風險；目前持有的投資人，須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險；套利交易投資人，須留意溢價波動的風險。