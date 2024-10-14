共軍舉行圍台軍演 大陸學者：演練封控台灣主要港口

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-14 16:45

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中國人民解放軍東部戰區新聞發言人李熹周一（14 日）表示，東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣北部、台灣南部、台灣以東，展開「聯合利劍－2024B」演習。

李熹說，共軍會艦機多向抵近台灣，諸軍兵種聯合突擊，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

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李熹稱，這是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的強力震懾，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

據《央視》報導，中國國防大學張弛教授表示，這次共軍演練了封控台灣一些主要港口，這些港口的吞吐量佔整個台灣大部分，也是台灣進口液化天然氣主要通道。共軍通過演練，展示了封鎖台灣能源資源進口的能力。

張馳說，此次共軍演習，懾壓範圍越來越大，進逼的距離也越來越近，尤其是海警艦艇進行了環島巡航管控，不斷取得新突破。

張弛指出，「聯合利劍－2024B」演習以壓倒性的實力和深度，擠壓台灣的防禦空間和活動空間，解放軍的海上和空中力量以及海警的力量，從多個方向進逼台灣，全方位封鎖台灣，就好似一柄利劍，直插台灣當局所謂的「防禦空間」。

美國國務院於美國時間周日晚間透過聲明提到，美方對解放軍在台灣海峽及台灣周邊展開的軍事演習深表關切，呼籲中方克制。

大陸外交部發言人毛寧周一對此表示，「台獨」與台海和平水火不容，「台獨」勢力的挑釁，必然會遭到反制。