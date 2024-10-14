共軍舉行圍台軍演 大陸學者：實戰氛圍更濃 可隨時「由訓轉戰」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-14 11:18

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中國人民解放軍東部戰區新聞發言人李熹周一（14 日）表示，東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣北部、台灣南部、台灣以東，展開「聯合利劍－2024B」演習。

李熹說，共軍會艦機多向抵近台灣，諸軍兵種聯合突擊，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

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李熹稱，這是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的強力震懾，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

據《中國之聲》報導，中國海軍研究院鄭宏表示，解放軍此次圍島演習有三個更加：

一是兵力布勢更加立體。艦、機從台灣海峽、台灣北部、台灣西南和台灣以東多個方向，同時抵近台灣。

二是行動樣式更加豐富。這次演習既有海空戰備警巡、要港要域封控，也有對海對陸打擊、聯合奪取制權，行動樣式不斷推陳出新，迭代優化。可以說，解放軍的拳頭會越來越硬，選項也會越來越多。

三是實戰氛圍更加濃厚。這次演習夜間即發起了行動，之後迅速進行機動展開布勢，說明解放軍隨時可以由訓轉戰，也充分展現了解放軍的頑強戰鬥作風、扎實戰備水準、過硬實戰能力。

中國軍事科學院王文娟則表示，這次演習完全合理合法，是對「台獨」頑固分子的重拳懲戒。

王文娟說，台灣自古屬於中國，歷史經緯非常清晰，法理事實也非常清楚。大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國的一部分，這是真正的台海現狀。