國台辦宣布：依法對沈伯洋、曹興誠、黑熊學院實施懲戒
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-14 13:07
在共軍舉行圍台軍演之際，大陸國務院台辦發言人陳斌華周一（14 日）表示，經認真核查甄別兩岸民眾向國台辦徵集「台獨」頑固分子線索舉報郵箱舉報的線索，決定依法對沈伯洋、曹興誠和「黑熊學院」實施懲戒。
據《新華社》報導，陳斌華表示，經核查，「黑熊學院」在民進黨當局和外部干涉勢力扶持下，打著「講座」、「培訓」、「戶外演練」甚至「親子活動」等幌子，明目張膽培育「暴力台獨分子」，公然從事「台獨」分裂活動，是不折不扣的「台獨」基地。
陳斌華說，沈伯洋作為「黑熊學院」負責人，有組織、有計劃地從事「台獨」分裂活動，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，惡意向台灣民眾兜售「台獨」主張和「仇中」思想，廣泛散播台海暴力衝突種子。
陳斌華稱，曹興誠為「黑熊學院」從事分裂國家犯罪活動提供巨額資金支持，賣力鼓吹「以武拒統」、「全民皆兵」，還投資策動拍攝「台獨」題材影視劇，以各種方式灌輸「反中謀獨」的精神毒素。
陳斌華表示，北京決定將沈伯洋、曹興誠列入「台獨」頑固分子清單，對「黑熊學院」及沈伯洋、曹興誠實施制裁，禁止沈、曹及其家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制「黑熊學院」及沈、曹的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，並將依據《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》有關規定，採取其它一切必要懲治措施，依法終身追責。
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