[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/10/02 108/10/01 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀多元特別收益平衡基金 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.83160 10.82750 0.00410 0.03787 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.62940 10.62530 0.00410 0.03859 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.73840 10.73150 0.00690 0.06430 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.62710 10.62030 0.00680 0.06403 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.94310 9.93530 0.00780 0.07851 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.50970 10.49990 0.00980 0.09333 中國信託台灣活力基金 13.60000 13.45000 0.15000 1.11524 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.68000 8.71000 -0.03000 -0.34443 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.39990 10.38590 0.01400 0.13480 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.16110 10.15900 0.00210 0.02067 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.00680 9.00490 0.00190 0.02110 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.48340 10.48220 0.00120 0.01145 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.26480 9.26380 0.00100 0.01079 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.29510 11.27770 0.01740 0.15429 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.52120 9.50670 0.01450 0.15252 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.04360 11.07150 -0.02790 -0.25200 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.56860 9.59270 -0.02410 -0.25123 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 46.20260 46.03330 0.16930 0.36778 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 42.74760 42.47770 0.26990 0.63539 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 47.52520 47.39100 0.13420 0.28318 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 47.95040 47.75780 0.19260 0.40328 中國信託智能運動基金-台幣 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 中國信託智能運動基金-美元 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04850 11.04830 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.42250 10.42300 -0.00050 -0.00480 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.50510 9.50560 -0.00050 -0.00526 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.67860 10.68030 -0.00170 -0.01592 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.73910 9.74070 -0.00160 -0.01643 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.25130 40.26080 -0.00950 -0.02360 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.11030 41.11070 -0.00040 -0.00097 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.82000 10.86000 -0.04000 -0.36832 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 45.00940 44.84420 0.16520 0.36839 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 45.37340 45.21610 0.15730 0.34788 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 45.49730 45.28520 0.21210 0.46836 元大2001基金 68.45000 67.87000 0.58000 0.85457 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 48.05080 47.85080 0.20000 0.41797 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 46.14770 45.90680 0.24090 0.52476 元大巴西指數基金 6.81300 6.89200 -0.07900 -1.14626 元大日經225基金 27.80000 27.93000 -0.13000 -0.46545 元大台商收成基金 23.26000 23.20000 0.06000 0.25862 元大台灣50單日反向1倍基金 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100 元大台灣50單日正向2倍基金 43.26000 43.53000 -0.27000 -0.62026 元大台灣中型100基金 34.43000 34.29000 0.14000 0.40828 元大台灣加權股價指數基金 26.81400 26.84600 -0.03200 -0.11920 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.78000 10.82000 -0.04000 -0.36969 元大台灣卓越50基金 85.90000 86.20000 -0.30000 -0.34803 元大台灣金融基金 18.71000 18.78000 -0.07000 -0.37274 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.33000 32.30000 0.03000 0.09288 元大台灣高股息基金 28.23000 28.14000 0.09000 0.31983 元大台灣電子科技基金 38.67000 38.69000 -0.02000 -0.05169 元大全球ETF成長組合基金 10.60000 10.64000 -0.04000 -0.37594 元大全球ETF穩健組合基金 15.01000 15.04000 -0.03000 -0.19947 元大全球人工智慧ETF基金 23.32000 23.58000 -0.26000 -1.10263 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.72000 13.75000 -0.03000 -0.21818 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.91000 13.91000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-美元 12.56700 12.59300 -0.02600 -0.20646 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.55000 6.54000 0.01000 0.15291 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.97000 6.98000 -0.01000 -0.14327 元大全球股票入息基金-美元配息 8.23600 8.29600 -0.06000 -0.72324 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.66000 9.73000 -0.07000 -0.71942 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.20000 8.26000 -0.06000 -0.72639 元大全球新興市場精選組合基金 13.26000 13.35000 -0.09000 -0.67416 元大全球農業商機基金 17.60000 17.69000 -0.09000 -0.50876 元大印尼指數基金 9.21200 9.35700 -0.14500 -1.54964 元大印度指數基金 9.55300 9.74500 -0.19200 -1.97024 元大印度基金 12.53000 12.72000 -0.19000 -1.49371 元大多多基金 18.32000 18.23000 0.09000 0.49369 元大多福基金 55.36000 55.10000 0.26000 0.47187 元大亞太成長基金 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.39000 9.39960 -0.00960 -0.10213 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.47940 7.48700 -0.00760 -0.10151 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.01200 9.02800 -0.01600 -0.17723 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.35800 10.28400 0.07400 0.71956 元大卓越基金 43.19000 42.93000 0.26000 0.60564 元大店頭基金 9.05000 8.98000 0.07000 0.77951 元大美元貨幣市場基金-美元 10.52670 10.52370 0.00300 0.02851 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.88220 9.87280 0.00940 0.09521 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.73090 32.67320 0.05770 0.17660 元大美國政府20年期(以上)債券基金 45.67040 45.48440 0.18600 0.40893 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.43870 15.53090 -0.09220 -0.59366 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 26.28660 26.09400 0.19260 0.73810 元大美國政府7至10年期債券基金 43.19370 43.06500 0.12870 0.29885 元大高科技基金 21.45000 21.21000 0.24000 1.13154 元大得利貨幣市場基金 16.34850 16.34830 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.04870 12.04850 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.08000 11.00000 0.08000 0.72727 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.09000 11.00000 0.09000 0.81818 元大富櫃50基金 13.39000 13.28000 0.11000 0.82831 元大新主流基金 26.84000 26.60000 0.24000 0.90226 元大新東協平衡基金-美元 9.29500 9.31400 -0.01900 -0.20399 元大新東協平衡基金-新台幣 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.23250 11.21300 0.01950 0.17391 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.97180 9.97740 -0.00560 -0.05613 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.45570 11.46100 -0.00530 -0.04624 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.34920 9.35360 -0.00440 -0.04704 元大萬泰貨幣市場基金 15.18390 15.18370 0.00020 0.00132 元大經貿基金 38.69000 38.51000 0.18000 0.46741 元大實質多重資產基金-人民幣 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258 元大實質多重資產基金-美元 8.21100 8.25300 -0.04200 -0.50891 元大實質多重資產基金-新台幣 8.72000 8.76000 -0.04000 -0.45662 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.98000 21.05000 -0.07000 -0.33254 元大摩臺基金 40.16000 40.28000 -0.12000 -0.29791 元大標普500基金 27.73000 27.92000 -0.19000 -0.68052 元大標普500單日反向1倍基金 12.20000 12.10000 0.10000 0.82645 元大標普500單日正向2倍基金 35.64000 36.28000 -0.64000 -1.76406 元大標普美國高息特別股ETF基金 21.02000 20.99000 0.03000 0.14293 元大標智滬深300基金 17.72000 17.95000 -0.23000 -1.28134 元大歐洲50基金 25.65000 25.89000 -0.24000 -0.92700 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 8.96000 9.02440 -0.06440 -0.71362 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30980 10.30870 0.00110 0.01067 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.43000 16.41000 0.02000 0.12188 日盛上選基金(A類型) 38.04000 37.80000 0.24000 0.63492 日盛上選基金(I類型) 38.04000 37.80000 0.24000 0.63492 日盛小而美基金 19.65000 19.48000 0.17000 0.87269 日盛日盛基金 12.74000 12.60000 0.14000 1.11111 日盛目標收益組合基金(美元) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 日盛全球抗暖化基金 11.17000 11.24000 -0.07000 -0.62278 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.66620 10.66060 0.00560 0.05253 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.42630 9.42140 0.00490 0.05201 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.40380 10.39850 0.00530 0.05097 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.19500 9.19030 0.00470 0.05114 日盛全球智能車基金(美元) 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.55430 2.54780 0.00650 0.25512 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65810 1.65390 0.00420 0.25395 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38920 0.38910 0.00010 0.02570 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25320 0.25310 0.00010 0.03951 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.80810 12.80310 0.00500 0.03905 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.20830 8.20510 0.00320 0.03900 日盛亞洲機會基金 7.14000 7.15000 -0.01000 -0.13986 日盛首選基金 18.76000 18.59000 0.17000 0.91447 日盛高科技基金 19.83000 19.70000 0.13000 0.65990 日盛貨幣市場基金 14.85650 14.85630 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 43.95000 43.48000 0.47000 1.08096 日盛精選五虎基金 38.17000 37.90000 0.27000 0.71240 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56550 13.56530 0.00020 0.00147 台新2000高科技基金 34.90000 34.68000 0.22000 0.63437 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 19.76000 19.81000 -0.05000 -0.25240 台新大眾貨幣市場基金 14.24240 14.24220 0.00020 0.00140 台新中國通基金 50.55000 50.24000 0.31000 0.61704 台新主流基金 26.62000 26.46000 0.16000 0.60469 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.49000 24.55000 -0.06000 -0.24440 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.79350 0.79560 -0.00210 -0.26395 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.18000 17.22000 -0.04000 -0.23229 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55570 0.55710 -0.00140 -0.25130 台新台灣中小基金 39.85000 39.47000 0.38000 0.96276 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.16530 11.15060 0.01470 0.13183 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.96150 9.98410 -0.02260 -0.22636 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.60420 11.63060 -0.02640 -0.22699 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.00150 10.02310 -0.02160 -0.21550 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.27040 11.29480 -0.02440 -0.21603 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399 台新印度基金 14.41000 14.65000 -0.24000 -1.63823 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 42.82000 42.60000 0.22000 0.51643 台新真吉利貨幣市場基金 11.14140 11.14130 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.62640 33.55630 0.07010 0.20890 台新智慧生活基金-美元 10.45250 10.46770 -0.01520 -0.14521 台新智慧生活基金-新台幣 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 7.99070 7.99370 -0.00300 -0.03753 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.22260 8.22490 -0.00230 -0.02796 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.16530 9.16880 -0.00350 -0.03817 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.44260 9.44520 -0.00260 -0.02753 台新新興市場債券基金(A類型) 11.49470 11.50820 -0.01350 -0.11731 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36450 0.36490 -0.00040 -0.10962 台新新興市場債券基金(B類型) 8.07670 8.08620 -0.00950 -0.11748 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27050 0.27080 -0.00030 -0.11078 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.29000 5.33000 -0.04000 -0.75047 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.80000 22.82000 -0.02000 -0.08764 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.70400 10.67770 0.02630 0.24631 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.08730 10.08610 0.00120 0.01190 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.16130 10.16130 0.00000 0.00000 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.80910 10.78220 0.02690 0.24949 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.17790 10.17660 0.00130 0.01277 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.25510 10.25510 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 44.23330 44.46050 -0.22720 -0.51102 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 43.33130 43.80580 -0.47450 -1.08319 永豐1至3年期美國公債ETF基金 40.11150 40.05020 0.06130 0.15306 永豐20年期以上美國公債ETF基金 40.25460 40.10410 0.15050 0.37527 永豐中小基金 56.18000 55.82000 0.36000 0.64493 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.84280 1.83320 0.00960 0.52367 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.60710 2.59360 0.01350 0.52051 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.11310 8.11220 0.00090 0.01109 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12200 11.12080 0.00120 0.01079 永豐主流品牌基金 18.75000 18.98000 -0.23000 -1.21180 永豐永豐基金 34.88000 34.66000 0.22000 0.63474 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 8.91770 8.92830 -0.01060 -0.11872 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.50750 9.51880 -0.01130 -0.11871 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.80500 8.81490 -0.00990 -0.11231 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.39070 9.40130 -0.01060 -0.11275 永豐美國大型500股票ETF基金 19.68000 19.83000 -0.15000 -0.75643 永豐貨幣市場基金 13.95700 13.95680 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.17920 2.16840 0.01080 0.49806 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.72420 2.71060 0.01360 0.50173 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.72830 7.72930 -0.00100 -0.01294 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.96270 10.96400 -0.00130 -0.01186 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.09640 7.09510 0.00130 0.01832 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.50960 11.50750 0.00210 0.01825 永豐臺灣加權ETF基金 56.25000 56.36000 -0.11000 -0.19517 永豐領航科技基金 41.20000 40.82000 0.38000 0.93092 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.51000 11.64000 -0.13000 -1.11684 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.95000 11.06000 -0.11000 -0.99458 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.03000 10.12000 -0.09000 -0.88933 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.25000 10.33000 -0.08000 -0.77444 永豐趨勢平衡基金 43.34000 42.95000 0.39000 0.90803 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.08010 10.12360 -0.04350 -0.42969 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.08010 10.12360 -0.04350 -0.42969 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.97640 10.02410 -0.04770 -0.47585 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.97650 10.02410 -0.04760 -0.47486 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.25250 10.28970 -0.03720 -0.36153 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.25240 10.28960 -0.03720 -0.36153 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.06200 10.10800 -0.04600 -0.45509 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.06200 10.10800 -0.04600 -0.45509 兆豐國際生命科學基金 14.24000 14.27000 -0.03000 -0.21023 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.43850 10.46660 -0.02810 -0.26847 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.69820 10.72710 -0.02890 -0.26941 兆豐國際全球基金 30.59000 30.72000 -0.13000 -0.42318 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.53740 10.53500 0.00240 0.02278 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.24650 10.23790 0.00860 0.08400 兆豐國際國民基金 24.02000 23.80000 0.22000 0.92437 兆豐國際第一基金 14.21000 14.06000 0.15000 1.06686 兆豐國際萬全基金 21.66000 21.49000 0.17000 0.79107 兆豐國際電子基金 27.70000 27.42000 0.28000 1.02115 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.05000 23.13000 -0.08000 -0.34587 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.01000 14.98000 0.03000 0.20027 兆豐國際豐台灣基金 37.53000 37.21000 0.32000 0.85998 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57310 12.57290 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.66000 9.73000 -0.07000 -0.71942 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.80550 9.80080 0.00470 0.04796 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.83890 9.83660 0.00230 0.02338 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.86570 9.86040 0.00530 0.05375 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.84790 9.84330 0.00460 0.04673 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.95840 9.95550 0.00290 0.02913 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.80570 9.80100 0.00470 0.04795 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.84110 9.83880 0.00230 0.02338 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.87370 9.86840 0.00530 0.05371 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.85240 9.84780 0.00460 0.04671 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.96630 9.96340 0.00290 0.02911 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.94560 10.92740 0.01820 0.16655 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.66230 10.64340 0.01890 0.17757 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.92920 10.90950 0.01970 0.18058 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.62210 10.60450 0.01760 0.16597 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.72820 10.70910 0.01910 0.17835 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.72260 10.70320 0.01940 0.18125 合庫台灣基金 12.48000 12.36000 0.12000 0.97087 合庫全球高收益債券基金A類型 11.79490 11.79670 -0.00180 -0.01526 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.86180 12.86590 -0.00410 -0.03187 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.43700 11.43930 -0.00230 -0.02011 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.21370 12.21550 -0.00180 -0.01474 合庫全球高收益債券基金B類型 8.12640 8.12770 -0.00130 -0.01599 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.44220 9.44430 -0.00210 -0.02224 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.14990 9.15170 -0.00180 -0.01967 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.80940 8.81200 -0.00260 -0.02951 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.28390 9.28580 -0.00190 -0.02046 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.26000 11.30000 -0.04000 -0.35398 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 合庫全球新興市場基金 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345 合庫貨幣市場基金 10.18560 10.18540 0.00020 0.00196 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.93690 9.93830 -0.00140 -0.01409 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.33280 10.33690 -0.00410 -0.03966 合庫新興多重收益基金A類型 10.53940 10.54290 -0.00350 -0.03320 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.11950 12.12580 -0.00630 -0.05196 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.46980 15.47500 -0.00520 -0.03360 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.65330 8.65480 -0.00150 -0.01733 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.49150 9.49530 -0.00380 -0.04002 合庫新興多重收益基金B類型 7.84980 7.85240 -0.00260 -0.03311 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.62610 8.63000 -0.00390 -0.04519 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.53650 10.54450 -0.00800 -0.07587 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.19070 10.22070 -0.03000 -0.29352 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.16630 10.19360 -0.02730 -0.26782 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.68280 9.77330 -0.09050 -0.92599 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.15870 10.16950 -0.01080 -0.10620 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.28260 10.26550 0.01710 0.16658 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.25170 10.23630 0.01540 0.15044 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.74860 9.80680 -0.05820 -0.59347 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.22710 10.20390 0.02320 0.22736 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.46000 10.51000 -0.05000 -0.47574 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 34.60000 33.92000 0.68000 2.00472 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 10.20000 9.99000 0.21000 2.10210 安聯台灣科技基金 56.71000 55.72000 0.99000 1.77674 安聯台灣貨幣市場基金 12.56350 12.56330 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 39.70000 39.10000 0.60000 1.53453 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.88750 10.88220 0.00530 0.04870 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.98010 15.97370 0.00640 0.04007 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.88090 9.87690 0.00400 0.04050 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.99340 9.98880 0.00460 0.04605 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.92000 11.96000 -0.04000 -0.33445 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 安聯四季成長組合基金-美元 11.55000 11.59000 -0.04000 -0.34513 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.35810 13.34950 0.00860 0.06442 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.90650 10.90310 0.00340 0.03118 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.96050 12.95710 0.00340 0.02624 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55820 9.55330 0.00490 0.05129 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.49140 9.48850 0.00290 0.03056 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.00520 9.00280 0.00240 0.02666 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.20730 10.20130 0.00600 0.05882 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.19910 10.19640 0.00270 0.02648 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.48000 11.51000 -0.03000 -0.26064 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.37000 11.40000 -0.03000 -0.26316 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.55090 12.54790 0.00300 0.02391 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.35100 11.35100 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.95230 10.95300 -0.00070 -0.00639 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.50760 8.50640 0.00120 0.01411 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.37510 8.37510 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.05460 8.05510 -0.00050 -0.00621 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.13130 10.13050 0.00080 0.00790 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.00980 10.01050 -0.00070 -0.00699 安聯全球人口趨勢基金 11.99000 12.08000 -0.09000 -0.74503 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.14000 8.28000 -0.14000 -1.69082 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 30.84000 31.35000 -0.51000 -1.62679 安聯全球油礦金趨勢基金 7.62000 7.75000 -0.13000 -1.67742 安聯全球新興市場基金 16.59000 16.64000 -0.05000 -0.30048 安聯全球農金趨勢基金 8.97000 9.02000 -0.05000 -0.55432 安聯全球綠能趨勢基金 9.01000 9.12000 -0.11000 -1.20614 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.79000 10.82000 -0.03000 -0.27726 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 安聯亞洲動態策略基金 22.09000 22.12000 -0.03000 -0.13562 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.16230 10.16400 -0.00170 -0.01673 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.19200 10.19530 -0.00330 -0.03237 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.07670 10.07880 -0.00210 -0.02084 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.04500 10.04820 -0.00320 -0.03185 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.09200 10.09370 -0.00170 -0.01684 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.04950 10.05270 -0.00320 -0.03183 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.02100 10.02560 -0.00460 -0.04588 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.11720 10.12190 -0.00470 -0.04643 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02090 10.02560 -0.00470 -0.04688 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.35280 10.33710 0.01570 0.15188 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.31910 10.30490 0.01420 0.13780 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.84210 10.81550 0.02660 0.24594 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.26710 10.25220 0.01490 0.14533 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.28790 10.27220 0.01570 0.15284 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.15230 10.23680 -0.08450 -0.82545 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.06030 10.17110 -0.11080 -1.08936 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.41100 10.58950 -0.17850 -1.68563 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.06510 10.15040 -0.08530 -0.84036 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.10310 10.17760 -0.07450 -0.73200 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.09000 10.06200 0.02800 0.27827 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.30640 10.26590 0.04050 0.39451 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.06550 10.03730 0.02820 0.28095 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.97250 9.94610 0.02640 0.26543 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 9.98040 10.07840 -0.09800 -0.97238 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.03170 10.21600 -0.18430 -1.80403 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.96480 10.03700 -0.07220 -0.71934 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.92280 9.94610 -0.02330 -0.23426 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) 9.97960 9.97610 0.00350 0.03508 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) 9.97470 9.97300 0.00170 0.01705 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) 10.03970 10.03080 0.00890 0.08873 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) 9.97630 9.97300 0.00330 0.03309 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.95250 9.98100 -0.02850 -0.28554 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.83480 9.86230 -0.02750 -0.27884 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.44340 7.49290 -0.04950 -0.66063 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.40400 7.45320 -0.04920 -0.66012 宏利全球動力股票基金(人民幣) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.59000 11.68000 -0.09000 -0.77055 宏利全球債券組合基金 13.81650 13.82150 -0.00500 -0.03618 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.28590 3.29000 -0.00410 -0.12462 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53630 0.53710 -0.00080 -0.14895 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.08000 15.10000 -0.02000 -0.13245 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.49140 12.50530 -0.01390 -0.11115 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.02620 11.04130 -0.01510 -0.13676 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.52970 10.54500 -0.01530 -0.14509 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.70720 8.76970 -0.06250 -0.71268 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.33790 8.39420 -0.05630 -0.67070 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.18310 8.23630 -0.05320 -0.64592 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.34170 8.39930 -0.05760 -0.68577 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.22000 10.48000 -0.26000 -2.48092 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.30000 10.55000 -0.25000 -2.36967 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.22000 10.46000 -0.24000 -2.29446 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.52000 10.58000 -0.06000 -0.56711 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.28000 10.34000 -0.06000 -0.58027 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.31000 10.37000 -0.06000 -0.57859 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99660 2.99570 0.00090 0.03004 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43040 0.43000 0.00040 0.09302 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.92410 12.91520 0.00890 0.06891 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97960 0.97850 0.00110 0.11242 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.31600 7.34800 -0.03200 -0.43549 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04000 2.05060 -0.01060 -0.51692 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29400 0.29540 -0.00140 -0.47393 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.88910 8.93290 -0.04380 -0.49032 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32300 0.32440 -0.00140 -0.43157 宏利澳幣保本基金 12.71870 12.71710 0.00160 0.01258 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.97000 11.99000 -0.02000 -0.16681 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.59000 11.62000 -0.03000 -0.25818 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.31000 11.34000 -0.03000 -0.26455 貝萊德亞美利加收益基金 9.30000 9.37000 -0.07000 -0.74707 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 貝萊德新台幣基金 12.98190 12.98180 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 28.50000 28.38000 0.12000 0.42283 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信中小型股基金 53.99000 53.29000 0.70000 1.31357 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.01000 28.18000 -0.17000 -0.60326 保德信全球消費商機基金 19.29000 19.34000 -0.05000 -0.25853 保德信全球基礎建設基金 14.02000 14.09000 -0.07000 -0.49681 保德信全球資源基金 6.99000 7.13000 -0.14000 -1.96353 保德信全球醫療生化基金-美元 9.10000 9.24000 -0.14000 -1.51515 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.37000 30.84000 -0.47000 -1.52399 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.25380 10.30200 -0.04820 -0.46787 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.79530 10.84600 -0.05070 -0.46745 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.29800 10.34530 -0.04730 -0.45721 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.83840 10.88820 -0.04980 -0.45738 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.65710 9.68380 -0.02670 -0.27572 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.88470 10.91490 -0.03020 -0.27669 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.23010 9.25480 -0.02470 -0.26689 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.38650 10.41420 -0.02770 -0.26598 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.15760 8.17220 -0.01460 -0.17865 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.32380 11.34410 -0.02030 -0.17895 保德信亞太基金 19.75000 19.73000 0.02000 0.10137 保德信店頭市場基金 38.75000 38.35000 0.40000 1.04302 保德信拉丁美洲基金 6.91000 7.00000 -0.09000 -1.28571 保德信金平衡基金 31.61000 31.56000 0.05000 0.15843 保德信金滿意基金 44.79000 44.51000 0.28000 0.62907 保德信科技島基金 29.75000 29.48000 0.27000 0.91588 保德信高成長基金 102.17000 101.43000 0.74000 0.72957 保德信貨幣市場基金 15.85990 15.85960 0.00030 0.00189 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.57170 10.63150 -0.05980 -0.56248 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.81920 10.87930 -0.06010 -0.55243 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.99980 11.04450 -0.04470 -0.40473 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.54060 10.58240 -0.04180 -0.39500 保德信新世紀基金 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.18980 8.18630 0.00350 0.04275 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.44440 10.43950 0.00490 0.04694 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.76360 11.75850 0.00510 0.04337 保德信新興趨勢組合基金 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 保德信瑞騰基金 15.66190 15.66230 -0.00040 -0.00255 保德信歐洲組合基金 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.52770 9.51720 0.01050 0.11033 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.08210 10.07110 0.01100 0.10922 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.44620 9.43490 0.01130 0.11977 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.75390 9.74150 0.01240 0.12729 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.73070 9.71140 0.01930 0.19874 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.17220 10.15330 0.01890 0.18615 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.56250 9.55180 0.01070 0.11202 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.92880 9.91770 0.01110 0.11192 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.19400 10.18070 0.01330 0.13064 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.89950 9.88280 0.01670 0.16898 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.29080 10.27310 0.01770 0.17229 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.81030 9.79920 0.01110 0.11327 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.13010 10.11850 0.01160 0.11464 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.88280 9.85990 0.02290 0.23225 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.43670 10.40760 0.02910 0.27960 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.73990 9.72020 0.01970 0.20267 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.12900 10.10850 0.02050 0.20280 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.34530 10.29000 0.05530 0.53741 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.01860 9.97360 0.04500 0.45119 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.10360 10.05780 0.04580 0.45537 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.48220 10.43420 0.04800 0.46003 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.28150 10.22220 0.05930 0.58011 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.94080 10.87720 0.06360 0.58471 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.07650 10.04090 0.03560 0.35455 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.37890 10.34210 0.03680 0.35583 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.53780 10.49100 0.04680 0.44610 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.52960 10.49410 0.03550 0.33829 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.55720 10.52060 0.03660 0.34789 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.08050 10.05850 0.02200 0.21872 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.08400 10.06190 0.02210 0.21964 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.11360 10.04670 0.06690 0.66589 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.11000 10.04650 0.06350 0.63206 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.04710 10.03870 0.00840 0.08368 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.04840 10.04000 0.00840 0.08367 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 10.13700 10.03710 0.09990 0.99531 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 10.13760 10.03770 0.09990 0.99525 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.24010 10.19550 0.04460 0.43745 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.23660 10.19220 0.04440 0.43563 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.38380 10.31740 0.06640 0.64357 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.56840 10.50050 0.06790 0.64664 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.00530 9.97050 0.03480 0.34903 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.10120 10.06600 0.03520 0.34969 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.60570 10.58250 0.02320 0.21923 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.39380 10.36920 0.02460 0.23724 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.19000 20.07000 0.12000 0.59791 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4687.40000 4660.53000 26.87000 0.57654 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.17070 10.15910 0.01160 0.11418 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.06780 11.05530 0.01250 0.11307 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.04780 10.03650 0.01130 0.11259 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.40690 9.39230 0.01460 0.15545 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.00270 9.98720 0.01550 0.15520 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.39530 9.38190 0.01340 0.14283 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.75560 9.73840 0.01720 0.17662 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.38930 10.36340 0.02590 0.24992 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.85910 5.86620 -0.00710 -0.12103 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.86480 10.87800 -0.01320 -0.12135 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞巨人基金 13.40000 13.37000 0.03000 0.22438 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.71160 13.71140 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.39000 16.42000 -0.03000 -0.18270 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.34640 14.35980 -0.01340 -0.09332 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.77190 12.78220 -0.01030 -0.08058 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.31790 13.33050 -0.01260 -0.09452 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.42400 8.50280 -0.07880 -0.92675 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.71470 6.75370 -0.03900 -0.57746 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.62240 8.67810 -0.05570 -0.64185 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.47100 8.54570 -0.07470 -0.87412 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.67920 10.74630 -0.06710 -0.62440 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.38650 8.42060 -0.03410 -0.40496 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.96160 12.97200 -0.01040 -0.08017 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.42670 12.43830 -0.01160 -0.09326 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.45450 13.44890 0.00560 0.04164 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.12360 12.13510 -0.01150 -0.09477 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.88890 8.94470 -0.05580 -0.62383 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.62860 9.70050 -0.07190 -0.74120 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.67920 9.76490 -0.08570 -0.87763 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.49350 9.55350 -0.06000 -0.62804 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.39420 9.43850 -0.04430 -0.46935 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.73650 10.74720 -0.01070 -0.09956 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.77550 10.77980 -0.00430 -0.03989 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.52380 10.53420 -0.01040 -0.09873 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.66890 10.66850 0.00040 0.00375 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.75450 9.81420 -0.05970 -0.60830 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.52220 9.58880 -0.06660 -0.69456 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.67770 10.76090 -0.08320 -0.77317 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.54110 9.60060 -0.05950 -0.61975 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.68190 9.73120 -0.04930 -0.50662 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.71650 10.72710 -0.01060 -0.09882 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.77590 10.78020 -0.00430 -0.03989 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.52430 10.53470 -0.01040 -0.09872 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.67010 10.66970 0.00040 0.00375 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.75430 9.81400 -0.05970 -0.60831 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.52250 9.58910 -0.06660 -0.69454 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.86400 10.94700 -0.08300 -0.75820 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.54140 9.60080 -0.05940 -0.61870 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.68250 9.73180 -0.04930 -0.50659 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.34720 11.34400 0.00320 0.02821 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.86490 12.85620 0.00870 0.06767 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.09010 12.08640 0.00370 0.03061 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.88270 8.93220 -0.04950 -0.55417 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.62100 9.68020 -0.05920 -0.61156 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.52560 9.57770 -0.05210 -0.54397 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.04200 11.03890 0.00310 0.02808 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.97930 11.97120 0.00810 0.06766 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.68000 11.67640 0.00360 0.03083 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.88300 8.93250 -0.04950 -0.55416 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.62160 9.68080 -0.05920 -0.61152 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.52600 9.57810 -0.05210 -0.54395 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.86000 12.88000 -0.02000 -0.15528 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.13000 13.16000 -0.03000 -0.22796 柏瑞拉丁美洲基金 9.82000 9.95000 -0.13000 -1.30653 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.29320 12.26890 0.02430 0.19806 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.49450 10.47380 0.02070 0.19764 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.78380 7.78390 -0.00010 -0.00128 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.29770 10.31180 -0.01410 -0.13674 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.54000 11.53000 0.01000 0.08673 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.14000 11.13000 0.01000 0.08985 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.32070 12.31270 0.00800 0.06497 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.11360 12.10520 0.00840 0.06939 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.06000 11.05310 0.00690 0.06243 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.48740 8.51900 -0.03160 -0.37094 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.58850 9.62770 -0.03920 -0.40716 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.61490 9.65100 -0.03610 -0.37405 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.65290 11.64490 0.00800 0.06870 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.81910 10.81230 0.00680 0.06289 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.04150 11.03460 0.00690 0.06253 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.92960 9.97050 -0.04090 -0.41021 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.17040 9.20460 -0.03420 -0.37155 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.13320 9.19320 -0.06000 -0.65266 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.64150 9.67750 -0.03600 -0.37200 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.63280 12.63360 -0.00080 -0.00633 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.21660 12.21210 0.00450 0.03685 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.48800 11.48880 -0.00080 -0.00696 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.97930 7.01770 -0.03840 -0.54719 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.72620 8.77870 -0.05250 -0.59804 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.36910 9.41970 -0.05060 -0.53717 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.85970 10.86040 -0.00070 -0.00645 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.50590 11.50680 -0.00090 -0.00782 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.45290 9.50910 -0.05620 -0.59101 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.90700 8.95550 -0.04850 -0.54157 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.56950 9.62120 -0.05170 -0.53736 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.17300 12.17470 -0.00170 -0.01396 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 13.03900 13.03810 0.00090 0.00690 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.84020 11.84180 -0.00160 -0.01351 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.36580 9.40710 -0.04130 -0.43903 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.05710 10.10030 -0.04320 -0.42771 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.02570 10.06700 -0.04130 -0.41025 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.29030 12.28940 0.00090 0.00732 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.86060 10.86220 -0.00160 -0.01473 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.28150 11.28300 -0.00150 -0.01329 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.99550 10.02200 -0.02650 -0.26442 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.53300 9.57430 -0.04130 -0.43136 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.30130 10.34450 -0.04320 -0.41761 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.76380 9.80510 -0.04130 -0.42121 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.99000 19.01000 -0.02000 -0.10521 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.63000 17.71000 -0.08000 -0.45172 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.42600 13.43620 -0.01020 -0.07591 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.21330 10.27100 -0.05770 -0.56178 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.31450 11.36570 -0.05120 -0.45048 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.39370 12.41760 -0.02390 -0.19247 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.76710 10.82760 -0.06050 -0.55876 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.76430 8.85180 -0.08750 -0.98850 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.36950 9.45480 -0.08530 -0.90219 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.27530 9.36520 -0.08990 -0.95994 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.28890 9.37920 -0.09030 -0.96277 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.89650 8.98480 -0.08830 -0.98277 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.17220 9.25660 -0.08440 -0.91178 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.14310 11.23690 -0.09380 -0.83475 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.23220 9.32210 -0.08990 -0.96437 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 45.72800 45.59970 0.12830 0.28136 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.88000 9.89810 -0.01810 -0.18286 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.83680 9.83500 0.00180 0.01830 國泰大中華基金 21.73000 21.46000 0.27000 1.25815 國泰小龍基金-新台幣 16.22000 16.08000 0.14000 0.87065 國泰中小成長基金-新台幣 47.03000 46.40000 0.63000 1.35776 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 44.06570 44.27400 -0.20830 -0.47048 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.09650 10.09530 0.00120 0.01189 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.22810 10.21970 0.00840 0.08219 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.27330 10.26380 0.00950 0.09256 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.16000 27.29000 -0.13000 -0.47636 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.10000 11.96000 0.14000 1.17057 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.48000 34.25000 -0.77000 -2.24818 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35830 0.35830 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33510 0.33510 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33600 0.33600 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.13430 11.13280 0.00150 0.01347 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.42370 10.42230 0.00140 0.01343 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.45570 10.45430 0.00140 0.01339 國泰台灣貨幣市場基金 12.47240 12.47230 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42240 0.42380 -0.00140 -0.33034 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37190 0.37310 -0.00120 -0.32163 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45140 0.45290 -0.00150 -0.33120 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.09000 11.13000 -0.04000 -0.35939 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56970 0.56630 0.00340 0.60039 國泰全球高股息基金-人民幣 2.61560 2.62730 -0.01170 -0.44532 國泰全球高股息基金-美元 0.36630 0.36880 -0.00250 -0.67787 國泰全球高股息基金-新台幣 11.38000 11.46000 -0.08000 -0.69808 國泰全球高股息基金-澳幣 0.54910 0.54780 0.00130 0.23731 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49990 0.50100 -0.00110 -0.21956 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.60000 14.63000 -0.03000 -0.20506 國泰全球資源基金-美元 0.16140 0.16300 -0.00160 -0.98160 國泰全球資源基金-新台幣 5.09000 5.14000 -0.05000 -0.97276 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.60050 0.60150 -0.00100 -0.16625 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.64000 18.67000 -0.03000 -0.16069 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.06000 18.08000 -0.02000 -0.11062 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.89580 0.88910 0.00670 0.75357 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.96000 21.25000 -0.29000 -1.36471 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.72000 22.82000 -0.10000 -0.43821 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.60560 2.60610 -0.00050 -0.01919 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36590 0.36680 -0.00090 -0.24537 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31170 0.31240 -0.00070 -0.22407 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.31090 11.33860 -0.02770 -0.24430 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.63560 9.65910 -0.02350 -0.24329 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54490 0.54120 0.00370 0.68367 國泰亞洲成長基金-美元 0.39180 0.39380 -0.00200 -0.50787 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.78000 11.83000 -0.05000 -0.42265 國泰科技生化基金 37.90000 37.55000 0.35000 0.93209 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.32000 29.66000 -0.34000 -1.14633 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.37000 12.25000 0.12000 0.97959 國泰美國費城半導體基金 15.14000 15.13000 0.01000 0.06609 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 47.64870 47.47450 0.17420 0.36693 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.80440 15.87120 -0.06680 -0.42089 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 26.84190 26.63150 0.21040 0.79004 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.58010 46.51820 0.06190 0.13307 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.69090 46.77440 -0.08350 -0.17852 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.32370 43.36210 -0.03840 -0.08856 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.31920 0.31960 -0.00040 -0.12516 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.91770 9.92890 -0.01120 -0.11280 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 9.98110 9.99200 -0.01090 -0.10909 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.31970 0.32000 -0.00030 -0.09375 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.92940 9.93830 -0.00890 -0.08955 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.00950 10.01800 -0.00850 -0.08485 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.31950 0.31990 -0.00040 -0.12504 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.92490 9.93710 -0.01220 -0.12277 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.01450 10.02630 -0.01180 -0.11769 國泰紐幣2021保本基金 12.94820 12.93270 0.01550 0.11985 國泰紐幣八年期保本基金 13.32690 13.31150 0.01540 0.11569 國泰紐幣保本基金 12.79720 12.79630 0.00090 0.00703 國泰國泰基金-新台幣A 24.97000 24.67000 0.30000 1.21605 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 49.22230 49.06360 0.15870 0.32346 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35060 0.35070 -0.00010 -0.02851 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.53340 0.52860 0.00480 0.90806 國泰新興市場基金-美元 0.38040 0.38110 -0.00070 -0.18368 國泰新興市場基金-新台幣 11.81000 11.83000 -0.02000 -0.16906 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.47860 2.47330 0.00530 0.21429 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.51170 1.50840 0.00330 0.21877 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35780 0.35780 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22030 0.22040 -0.00010 -0.04537 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.79600 10.79790 -0.00190 -0.01760 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.45990 6.46100 -0.00110 -0.01703 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.44000 15.77000 -0.33000 -2.09258 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 46.65200 46.52720 0.12480 0.26823 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 46.48800 46.30940 0.17860 0.38567 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 43.46470 43.37940 0.08530 0.19664 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.61000 12.58000 0.03000 0.23847 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 39.51000 39.73000 -0.22000 -0.55374 國泰標普北美科技ETF基金 23.25000 23.27000 -0.02000 -0.08595 國泰歐洲精選基金-美元 0.34400 0.34550 -0.00150 -0.43415 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.26000 21.44000 -0.18000 -0.83955 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.67000 18.93000 -0.26000 -1.37348 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41840 0.41830 0.00010 0.02391 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.57500 12.57360 0.00140 0.01113 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.02810 10.00500 0.02310 0.23088 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.93790 9.83950 0.09840 1.00005 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.00400 9.98920 0.01480 0.14816 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.82510 9.80970 0.01540 0.15699 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.88790 10.00490 -0.11700 -1.16943 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.79300 9.83460 -0.04160 -0.42300 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.86390 9.98910 -0.12520 -1.25337 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.68520 9.80970 -0.12450 -1.26915 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金大中華基金 27.28000 27.27000 0.01000 0.03667 第一金小型精選基金 34.29000 34.08000 0.21000 0.61620 第一金中概平衡基金 29.34000 29.17000 0.17000 0.58279 第一金台灣貨幣市場基金 15.34230 15.34200 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.87200 178.87000 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.12880 15.23550 -0.10670 -0.70034 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.12750 15.23420 -0.10670 -0.70040 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.62000 14.73000 -0.11000 -0.74678 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.63000 14.73000 -0.10000 -0.67889 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.09240 10.07670 0.01570 0.15580 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.09080 10.07510 0.01570 0.15583 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.67750 9.78420 -0.10670 -1.09053 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.67750 9.78420 -0.10670 -1.09053 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.92000 10.03000 -0.11000 -1.09671 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.92000 10.03000 -0.11000 -1.09671 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.41390 13.43310 -0.01920 -0.14293 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.43170 13.45090 -0.01920 -0.14274 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.74000 12.76000 -0.02000 -0.15674 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.77000 12.78000 -0.01000 -0.07825 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.85140 9.89120 -0.03980 -0.40238 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.84500 9.88480 -0.03980 -0.40264 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.44920 9.48730 -0.03810 -0.40159 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.47360 9.51170 -0.03810 -0.40056 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.79970 10.84330 -0.04360 -0.40209 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.39880 10.44070 -0.04190 -0.40131 第一金全球大趨勢基金 24.70000 24.83000 -0.13000 -0.52356 第一金全球不動產證券化基金A 9.34550 9.35310 -0.00760 -0.08126 第一金全球不動產證券化基金B 6.45160 6.45680 -0.00520 -0.08054 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.35600 10.32010 0.03590 0.34786 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.35630 10.32040 0.03590 0.34785 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.35060 11.31130 0.03930 0.34744 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.35240 11.31320 0.03920 0.34650 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.67360 8.68670 -0.01310 -0.15081 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.70650 10.72260 -0.01610 -0.15015 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.28840 9.28520 0.00320 0.03446 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.28680 9.28350 0.00330 0.03555 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.67480 7.67730 -0.00250 -0.03256 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.66980 7.67240 -0.00260 -0.03389 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.41810 8.42060 -0.00250 -0.02969 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.41860 8.42110 -0.00250 -0.02969 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.76000 11.75580 0.00420 0.03573 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.76060 11.75640 0.00420 0.03573 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.27820 10.28170 -0.00350 -0.03404 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.27910 10.28250 -0.00340 -0.03307 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.03140 15.03600 -0.00460 -0.03059 第一金亞洲科技基金 19.01000 18.82000 0.19000 1.00956 第一金亞洲新興市場基金 12.81000 12.91000 -0.10000 -0.77459 第一金店頭市場基金 8.32000 8.27000 0.05000 0.60459 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.25450 10.22920 0.02530 0.24733 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.25440 10.22960 0.02480 0.24243 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.23600 10.21020 0.02580 0.25269 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.23600 10.21020 0.02580 0.25269 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.25450 10.22920 0.02530 0.24733 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.26980 10.24420 0.02560 0.24990 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.25440 10.22950 0.02490 0.24341 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.23610 10.21020 0.02590 0.25367 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.25130 10.22480 0.02650 0.25917 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.23600 10.21020 0.02580 0.25269 第一金創新趨勢基金 22.95000 22.97000 -0.02000 -0.08707 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 44.83440 44.64810 0.18630 0.41726 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 45.12070 44.94590 0.17480 0.38891 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 45.95960 45.78600 0.17360 0.37916 第一金電子基金 36.60000 36.40000 0.20000 0.54945 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.81000 19.88000 -0.07000 -0.35211 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.64000 19.58000 0.06000 0.30644 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 統一大東協高股息基金(美元) 8.79000 8.85000 -0.06000 -0.67797 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.11000 9.17000 -0.06000 -0.65431 統一大滿貫基金-A類型 37.87000 37.55000 0.32000 0.85220 統一大滿貫基金-I類型 37.87000 37.55000 0.32000 0.85220 統一大龍印基金 14.93000 15.04000 -0.11000 -0.73138 統一中小基金 26.13000 25.84000 0.29000 1.12229 統一台灣動力基金 20.22000 20.00000 0.22000 1.10000 統一全天候基金-A類型 120.19000 118.96000 1.23000 1.03396 統一全天候基金-I類型 121.00000 119.76000 1.24000 1.03540 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.51350 8.53540 -0.02190 -0.25658 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.90440 7.96590 -0.06150 -0.77204 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.93510 7.99600 -0.06090 -0.76163 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.24750 9.27120 -0.02370 -0.25563 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.59360 8.66050 -0.06690 -0.77247 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.61960 8.68580 -0.06620 -0.76216 統一全球債券組合基金 12.42840 12.42720 0.00120 0.00966 統一全球新科技基金(人民幣) 15.97000 16.07000 -0.10000 -0.62228 統一全球新科技基金(美元) 14.46000 14.61000 -0.15000 -1.02669 統一全球新科技基金(新台幣) 13.94000 14.09000 -0.15000 -1.06458 統一亞太基金 25.71000 25.80000 -0.09000 -0.34884 統一亞洲大金磚基金 12.32000 12.42000 -0.10000 -0.80515 統一奔騰基金 63.53000 62.88000 0.65000 1.03372 統一強棒貨幣市場基金 16.75540 16.75510 0.00030 0.00179 統一統信基金 32.54000 32.17000 0.37000 1.15014 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 38.78770 38.66790 0.11980 0.30982 統一黑馬基金 63.44000 62.79000 0.65000 1.03520 統一新亞洲科技能源基金 16.99000 16.96000 0.03000 0.17689 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.13820 8.13590 0.00230 0.02827 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.91810 10.91500 0.00310 0.02840 統一經建基金 50.69000 50.17000 0.52000 1.03648 統一龍馬基金 73.68000 72.75000 0.93000 1.27835 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.55000 22.14000 0.41000 1.85185 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 52.12000 51.15000 0.97000 1.89638 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.41790 10.42090 -0.00300 -0.02879 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.35860 10.35880 -0.00020 -0.00193 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.36400 10.36500 -0.00100 -0.00965 野村巴西基金 6.61000 6.66000 -0.05000 -0.75075 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.85000 11.89000 -0.04000 -0.33642 野村台灣高股息基金 26.35000 26.34000 0.01000 0.03797 野村台灣運籌基金 40.34000 39.80000 0.54000 1.35678 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.96570 9.96110 0.00460 0.04618 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.81000 9.80420 0.00580 0.05916 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84080 9.83700 0.00380 0.03863 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.58540 10.58040 0.00500 0.04726 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.32190 10.31580 0.00610 0.05913 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05660 10.05280 0.00380 0.03780 野村平衡基金 21.15000 21.00000 0.15000 0.71429 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96160 9.96420 -0.00260 -0.02609 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.24300 10.25110 -0.00810 -0.07902 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96690 9.96710 -0.00020 -0.00201 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96190 9.96440 -0.00250 -0.02509 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.24310 10.25120 -0.00810 -0.07902 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96760 9.96780 -0.00020 -0.00201 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.92640 9.92790 -0.00150 -0.01511 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.02680 10.02780 -0.00100 -0.00997 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.03710 10.03580 0.00130 0.01295 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.95480 9.95390 0.00090 0.00904 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.99000 15.05000 -0.06000 -0.39867 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.81000 12.85000 -0.04000 -0.31128 野村全球生技醫療基金 16.10000 16.20000 -0.10000 -0.61728 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.29700 10.29410 0.00290 0.02817 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.24610 10.24080 0.00530 0.05175 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.16980 10.16480 0.00500 0.04919 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.54220 10.53880 0.00340 0.03226 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.45170 10.44640 0.00530 0.05074 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.38060 10.37550 0.00510 0.04915 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.28340 10.27840 0.00500 0.04865 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.98550 10.98210 0.00340 0.03096 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.84480 10.83920 0.00560 0.05166 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.77310 10.76780 0.00530 0.04922 野村全球品牌基金 27.85000 27.96000 -0.11000 -0.39342 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.45000 10.51000 -0.06000 -0.57088 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.69000 12.76000 -0.07000 -0.54859 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.76000 10.82000 -0.06000 -0.55453 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.26000 19.37000 -0.11000 -0.56789 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.19000 12.26000 -0.07000 -0.57096 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.04380 11.04780 -0.00400 -0.03621 野村全球短期收益基金-美元計價 11.03910 11.03980 -0.00070 -0.00634 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.79130 10.79310 -0.00180 -0.01668 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.52150 8.55580 -0.03430 -0.40090 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.34930 8.37830 -0.02900 -0.34613 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.91580 7.94380 -0.02800 -0.35248 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.02910 11.07360 -0.04450 -0.40186 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.52430 10.56080 -0.03650 -0.34562 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.07990 10.11560 -0.03570 -0.35292 野村成長基金 34.45000 34.06000 0.39000 1.14504 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.26750 8.28100 -0.01350 -0.16302 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.27500 8.28530 -0.01030 -0.12432 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.47650 8.48710 -0.01060 -0.12490 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.63680 9.65240 -0.01560 -0.16162 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.49080 9.50260 -0.01180 -0.12418 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.70250 9.71460 -0.01210 -0.12455 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.05870 10.07450 -0.01580 -0.15683 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 9.99230 10.00300 -0.01070 -0.10697 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.87460 9.88520 -0.01060 -0.10723 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.51010 9.52430 -0.01420 -0.14909 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.51840 9.52850 -0.01010 -0.10600 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.61170 9.62200 -0.01030 -0.10705 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.00820 10.01890 -0.01070 -0.10680 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.67180 10.69020 -0.01840 -0.17212 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.58600 10.59730 -0.01130 -0.10663 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.68890 10.70040 -0.01150 -0.10747 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.82580 9.82870 -0.00290 -0.02951 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.82100 9.82150 -0.00050 -0.00509 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.72350 9.72440 -0.00090 -0.00926 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.27780 8.27860 -0.00080 -0.00966 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.91650 8.91880 -0.00230 -0.02579 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.77400 8.77430 -0.00030 -0.00342 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.89160 9.89200 -0.00040 -0.00404 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.54510 13.54640 -0.00130 -0.00960 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.76920 12.77260 -0.00340 -0.02662 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.31970 10.32020 -0.00050 -0.00484 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51610 10.51530 0.00080 0.00761 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45980 10.45580 0.00400 0.03826 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49040 10.48700 0.00340 0.03242 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.81370 10.81290 0.00080 0.00740 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.73510 10.73100 0.00410 0.03821 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.68430 10.68080 0.00350 0.03277 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.81180 10.80670 0.00510 0.04719 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.72080 10.71280 0.00800 0.07468 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.85400 10.84300 0.01100 0.10145 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.27670 10.29190 -0.01520 -0.14769 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.84450 9.86350 -0.01900 -0.19263 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.46130 9.47550 -0.01420 -0.14986 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.92970 8.94350 -0.01380 -0.15430 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.49090 11.50880 -0.01790 -0.15553 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.42080 10.43950 -0.01870 -0.17913 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.59780 11.62250 -0.02470 -0.21252 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.00800 11.02660 -0.01860 -0.16868 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.75070 10.77030 -0.01960 -0.18198 野村泰國基金 42.38000 42.96000 -0.58000 -1.35009 野村高科技基金 11.89000 11.69000 0.20000 1.71086 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.47820 10.48180 -0.00360 -0.03435 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.10580 10.11330 -0.00750 -0.07416 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.82570 10.82880 -0.00310 -0.02863 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.47090 9.47470 -0.00380 -0.04011 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.43460 9.43860 -0.00400 -0.04238 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.78280 9.76580 0.01700 0.17408 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.15130 12.16010 -0.00880 -0.07237 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.48020 14.46480 0.01540 0.10647 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.99130 10.99580 -0.00450 -0.04092 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.95680 10.96140 -0.00460 -0.04197 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.53730 11.51730 0.02000 0.17365 野村貨幣市場基金 16.35810 16.35790 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.61000 14.55000 0.06000 0.41237 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.34030 10.33410 0.00620 0.06000 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.27710 10.26700 0.01010 0.09837 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.25700 10.24780 0.00920 0.08978 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.75390 10.74750 0.00640 0.05955 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.65160 10.64120 0.01040 0.09773 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.69490 10.68540 0.00950 0.08891 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.05330 10.07490 -0.02160 -0.21439 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.01580 10.03370 -0.01790 -0.17840 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.90170 9.91990 -0.01820 -0.18347 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.74800 10.77120 -0.02320 -0.21539 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.65780 10.67670 -0.01890 -0.17702 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.54200 10.56140 -0.01940 -0.18369 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.58450 10.58150 0.00300 0.02835 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.90410 7.90200 0.00210 0.02658 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.30270 12.29940 0.00330 0.02683 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.94000 9.09000 -0.15000 -1.65017 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.43510 10.43530 -0.00020 -0.00192 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.74840 10.75380 -0.00540 -0.05021 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36040 10.35770 0.00270 0.02607 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.42900 10.42530 0.00370 0.03549 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.43790 10.43330 0.00460 0.04409 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.43550 10.43570 -0.00020 -0.00192 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.74950 10.75500 -0.00550 -0.05114 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.36020 10.35760 0.00260 0.02510 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.43190 10.42820 0.00370 0.03548 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.43690 10.43230 0.00460 0.04409 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.44450 10.44700 -0.00250 -0.02393 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.76540 10.77280 -0.00740 -0.06869 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36770 10.36730 0.00040 0.00386 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.43620 10.43480 0.00140 0.01342 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.45100 10.44780 0.00320 0.03063 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.44450 10.44690 -0.00240 -0.02297 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.76710 10.77450 -0.00740 -0.06868 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.37530 10.37500 0.00030 0.00289 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.45000 10.44860 0.00140 0.01340 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.45240 10.44920 0.00320 0.03062 野村精選貨幣市場基金 12.12380 12.12370 0.00010 0.00082 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.81000 11.90000 -0.09000 -0.75630 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.92000 11.01000 -0.09000 -0.81744 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.04000 10.13000 -0.09000 -0.88845 野村積極成長基金 14.61000 14.44000 0.17000 1.17729 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.28000 11.16000 0.12000 1.07527 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 40.87000 40.45000 0.42000 1.03832 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.71520 10.72900 -0.01380 -0.12862 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.53550 8.54990 -0.01440 -0.16842 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.84920 7.85960 -0.01040 -0.13232 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.67000 7.68030 -0.01030 -0.13411 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.35340 12.37450 -0.02110 -0.17051 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.02920 11.04380 -0.01460 -0.13220 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.81960 10.83420 -0.01460 -0.13476 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.54000 11.62000 -0.08000 -0.68847 野村環球基金-人民幣計價 17.63000 17.76000 -0.13000 -0.73198 野村環球基金-美元計價 13.57000 13.67000 -0.10000 -0.73153 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.13000 19.26000 -0.13000 -0.67497 野村鴻利基金 25.40000 25.21000 0.19000 0.75367 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91490 16.91470 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 21.82000 21.53000 0.29000 1.34696 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.77000 9.93000 -0.16000 -1.61128 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.66000 13.88000 -0.22000 -1.58501 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.35000 15.39000 -0.04000 -0.25991 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.78140 10.77080 0.01060 0.09841 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.11400 14.10050 0.01350 0.09574 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 11.02740 11.00530 0.02210 0.20081 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.55200 10.56320 -0.01120 -0.10603 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.90330 10.87700 0.02630 0.24179 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.40050 10.40730 -0.00680 -0.06534 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.45870 10.41980 0.03890 0.37333 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.15910 10.15410 0.00500 0.04924 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.98960 9.98390 0.00570 0.05709 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.42610 10.41160 0.01450 0.13927 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.62550 10.61130 0.01420 0.13382 凱基台商天下基金 14.62000 14.51000 0.11000 0.75810 凱基台灣精五門基金 23.17000 23.08000 0.09000 0.38995 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 47.17840 46.99130 0.18710 0.39816 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.20600 48.33100 -0.12500 -0.25863 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 46.87950 46.72400 0.15550 0.33281 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 47.53910 47.32140 0.21770 0.46005 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 48.32660 48.12460 0.20200 0.41974 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) 9.99870 9.98110 0.01760 0.17633 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) 9.99810 9.98080 0.01730 0.17333 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) 9.99650 9.98130 0.01520 0.15228 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) 9.99660 9.98110 0.01550 0.15529 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) 10.15800 9.98850 0.16950 1.69695 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) 10.12880 9.98800 0.14080 1.40969 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) 9.97740 9.99120 -0.01380 -0.13812 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) 9.97740 9.99120 -0.01380 -0.13812 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) 9.97740 9.99120 -0.01380 -0.13812 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) 9.97750 9.99120 -0.01370 -0.13712 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) 9.97700 9.98950 -0.01250 -0.12513 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) 9.97710 9.98960 -0.01250 -0.12513 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) 9.97730 9.98980 -0.01250 -0.12513 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) 9.97730 9.98980 -0.01250 -0.12513 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.64000 13.61000 0.03000 0.22043 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.85500 11.85200 0.00300 0.02531 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.77000 11.77000 0.00000 0.00000 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60870 11.60850 0.00020 0.00172 凱基開創基金 30.71000 30.62000 0.09000 0.29393 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.04000 21.99000 0.05000 0.22738 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.19690 21.14850 0.04840 0.22886 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.23000 17.32000 -0.09000 -0.51963 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.33430 16.42180 -0.08750 -0.53283 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.35000 7.38000 -0.03000 -0.40650 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 42.99580 42.83650 0.15930 0.37188 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 43.47000 43.29910 0.17090 0.39470 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 43.47070 43.31930 0.15140 0.34950 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.81000 11.81000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.06190 11.08640 -0.02450 -0.22099 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.11680 12.13950 -0.02270 -0.18699 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.51000 12.53000 -0.02000 -0.15962 凱基護城河基金-台幣計價A 12.74000 12.76000 -0.02000 -0.15674 凱基護城河基金-美元計價B 12.38900 12.40780 -0.01880 -0.15152 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.55140 10.57360 -0.02220 -0.20996 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.91720 9.95040 -0.03320 -0.33365 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.00980 10.04230 -0.03250 -0.32363 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.55120 10.57350 -0.02230 -0.21090 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.91720 9.95040 -0.03320 -0.33365 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.00980 10.04230 -0.03250 -0.32363 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.47000 12.46000 0.01000 0.08026 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.36000 34.41000 -0.05000 -0.14531 富邦NASDAQ-100基金 32.37000 32.34000 0.03000 0.09276 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.06470 11.05790 0.00680 0.06149 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.99110 10.98210 0.00900 0.08195 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.75000 14.61000 0.14000 0.95825 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.63000 19.99000 -0.36000 -1.80090 富邦日本東証基金 20.72000 20.82000 -0.10000 -0.48031 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.50000 47.69000 -0.19000 -0.39841 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.74000 46.82000 -0.08000 -0.17087 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 55.00000 55.17000 -0.17000 -0.30814 富邦台灣心基金 23.51000 23.22000 0.29000 1.24892 富邦台灣釆吉50基金 48.53000 48.70000 -0.17000 -0.34908 富邦台灣科技指數基金 61.01000 61.12000 -0.11000 -0.17997 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 49.44660 49.29890 0.14770 0.29960 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.97750 41.96350 0.01400 0.03336 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31270 0.31400 -0.00130 -0.41401 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.71290 2.70800 0.00490 0.18095 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36260 0.36210 0.00050 0.13808 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.18030 11.16600 0.01430 0.12807 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.30990 2.30580 0.00410 0.17781 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34070 0.34030 0.00040 0.11754 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.45220 9.44000 0.01220 0.12924 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.42000 23.76000 -0.34000 -1.43098 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.10000 13.93000 0.17000 1.22039 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.95000 28.70000 -0.75000 -2.61324 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72500 15.72470 0.00030 0.00191 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 45.73750 45.51570 0.22180 0.48730 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.80210 40.78540 0.01670 0.04095 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.44660 40.32040 0.12620 0.31299 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 47.39990 47.20480 0.19510 0.41331 富邦長紅基金 65.30000 64.52000 0.78000 1.20893 富邦科技基金 26.42000 26.31000 0.11000 0.41809 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.49150 41.41180 0.07970 0.19246 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 48.00490 47.78480 0.22010 0.46061 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.99130 40.85440 0.13690 0.33509 富邦恒生國企ETF基金 19.81000 19.73000 0.08000 0.40547 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.51000 24.52000 -0.01000 -0.04078 富邦高成長基金 25.18000 24.88000 0.30000 1.20579 富邦基金A類型 14.71000 14.59000 0.12000 0.82248 富邦基金I類型 14.71000 14.59000 0.12000 0.82248 富邦富時歐洲ETF基金 20.45000 20.66000 -0.21000 -1.01646 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42080 0.42120 -0.00040 -0.09497 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.37640 12.38720 -0.01080 -0.08719 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.14690 9.15480 -0.00790 -0.08629 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29500 0.29530 -0.00030 -0.10159 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.32810 8.33530 -0.00720 -0.08638 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.15580 10.17560 -0.01980 -0.19458 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.79590 10.81590 -0.02000 -0.18491 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.32510 9.34320 -0.01810 -0.19372 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.90420 9.92250 -0.01830 -0.18443 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.41000 18.44000 -0.03000 -0.16269 富邦精準基金 47.38000 46.93000 0.45000 0.95887 富邦精銳中小基金 12.47000 12.42000 0.05000 0.40258 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.41000 19.16000 0.25000 1.30480 富邦臺灣公司治理100基金 22.25000 22.34000 -0.09000 -0.40286 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.83000 6.81000 0.02000 0.29369 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 17.19000 17.29000 -0.10000 -0.57837 富邦標普美國特別股ETF基金 20.01000 19.96000 0.05000 0.25050 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.21000 32.31000 -0.10000 -0.30950 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.91650 9.95280 -0.03630 -0.36472 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.87340 9.90970 -0.03630 -0.36631 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.64890 9.68450 -0.03560 -0.36760 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.32850 10.36630 -0.03780 -0.36464 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.29350 10.33130 -0.03780 -0.36588 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.06190 10.09900 -0.03710 -0.36736 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.33480 8.33150 0.00330 0.03961 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.03520 9.03150 0.00370 0.04097 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.54740 8.54410 0.00330 0.03862 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.22780 10.22370 0.00410 0.04010 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.30860 10.30440 0.00420 0.04076 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.78650 9.78260 0.00390 0.03987 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.93860 9.93390 0.00470 0.04731 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.63220 8.62660 0.00560 0.06492 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.94030 9.93400 0.00630 0.06342 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15650 9.15070 0.00580 0.06338 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.58520 11.57780 0.00740 0.06392 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.39880 11.39150 0.00730 0.06408 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.63090 10.62420 0.00670 0.06306 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.37150 9.36500 0.00650 0.06941 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.26000 15.38000 -0.12000 -0.78023 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.81780 8.81260 0.00520 0.05901 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.72700 9.72110 0.00590 0.06069 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.17090 9.16550 0.00540 0.05892 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.76890 10.76250 0.00640 0.05947 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.80440 10.79790 0.00650 0.06020 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.25360 10.24750 0.00610 0.05953 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.33320 9.32690 0.00630 0.06755 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 24.10000 23.95000 0.15000 0.62630 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.71000 22.60000 0.11000 0.48673 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.95000 10.03000 -0.08000 -0.79761 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.11470 8.11740 -0.00270 -0.03326 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.27610 9.27950 -0.00340 -0.03664 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.31930 10.32310 -0.00380 -0.03681 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.79190 9.79520 -0.00330 -0.03369 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.75050 11.76010 -0.00960 -0.08163 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.72770 8.73490 -0.00720 -0.08243 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.82260 8.82980 -0.00720 -0.08154 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.91150 9.91960 -0.00810 -0.08166 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.91080 14.80820 0.10260 0.69286 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.64870 10.57510 0.07360 0.69597 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.51870 10.44610 0.07260 0.69500 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.72830 10.72620 0.00210 0.01958 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.66330 7.66180 0.00150 0.01958 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.97790 8.97610 0.00180 0.02005 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.97110 9.96920 0.00190 0.01906 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.31100 11.30860 0.00240 0.02122 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.54520 7.54350 0.00170 0.02254 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.85650 8.85460 0.00190 0.02146 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.00090 9.99870 0.00220 0.02200 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.02910 11.01520 0.01390 0.12619 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.70690 7.69720 0.00970 0.12602 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.14650 8.14770 -0.00120 -0.01473 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.25890 9.26030 -0.00140 -0.01512 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.39680 10.39820 -0.00140 -0.01346 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.04130 13.04310 -0.00180 -0.01380 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.92000 7.94000 -0.02000 -0.25189 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.19000 8.22000 -0.03000 -0.36496 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.33000 8.24000 0.09000 1.09223 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.57000 12.44000 0.13000 1.04502 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.64000 8.67000 -0.03000 -0.34602 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.18000 8.20000 -0.02000 -0.24390 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.08980 13.15400 -0.06420 -0.48806 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 富蘭克林華美第一富基金 41.57000 41.18000 0.39000 0.94706 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36480 10.36460 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.67000 8.71000 -0.04000 -0.45924 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.94000 8.98000 -0.04000 -0.44543 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.32000 14.33000 -0.01000 -0.06978 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.81000 12.84000 -0.03000 -0.23364 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.96000 14.99000 -0.03000 -0.20013 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.43040 9.44380 -0.01340 -0.14189 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.43040 9.44380 -0.01340 -0.14189 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.45620 9.43630 0.01990 0.21089 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.45610 9.43630 0.01980 0.20983 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.50220 9.50940 -0.00720 -0.07571 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.35330 9.36040 -0.00710 -0.07585 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.35330 9.36040 -0.00710 -0.07585 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.56520 9.57190 -0.00670 -0.07000 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.41540 9.42210 -0.00670 -0.07111 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.41540 9.42210 -0.00670 -0.07111 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.32780 6.39740 -0.06960 -1.08794 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.54440 10.57220 -0.02780 -0.26295 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.50400 9.51060 -0.00660 -0.06940 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.61800 11.62600 -0.00800 -0.06881 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.67350 6.67380 -0.00030 -0.00450 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.84840 8.84900 -0.00060 -0.00678 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.91140 10.91180 -0.00040 -0.00367 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 70.63000 70.52000 0.11000 0.15598 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 72.74000 72.48000 0.26000 0.35872 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.76160 62.68810 0.07350 0.11725 復華1至5年期高收益債券基金 20.67000 20.66000 0.01000 0.04840 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 70.18140 69.85690 0.32450 0.46452 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 68.31710 68.02290 0.29420 0.43250 復華人生目標基金 41.85810 41.68440 0.17370 0.41670 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 復華已開發國家300股票指數基金-美元 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 復華中小精選基金 70.40000 69.48000 0.92000 1.32412 復華六年到期新興市場債券基金 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 復華台灣智能基金 12.28000 12.19000 0.09000 0.73831 復華全方位基金 31.90000 31.42000 0.48000 1.52769 復華全球大趨勢基金-美元 12.83000 12.81000 0.02000 0.15613 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.26000 20.22000 0.04000 0.19782 復華全球平衡基金-美元 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786 復華全球平衡基金-新臺幣 19.61000 19.55000 0.06000 0.30691 復華全球物聯網科技基金-美元 13.82000 13.77000 0.05000 0.36311 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.37000 13.31000 0.06000 0.45079 復華全球原物料基金 8.15000 8.25000 -0.10000 -1.21212 復華全球消費基金-新臺幣 12.98000 13.01000 -0.03000 -0.23059 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.22210 12.21290 0.00920 0.07533 復華全球債券基金 15.13300 15.14320 -0.01020 -0.06736 復華全球債券組合基金 15.38000 15.38000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.55000 15.56000 -0.01000 -0.06427 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 復華全球戰略配置強基金-美元 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 復華有利貨幣市場基金 13.50910 13.50890 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.37000 11.37000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 12.22000 12.14000 0.08000 0.65898 復華亞太神龍科技基金-美元 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 復華東協世紀基金 12.06000 12.10000 -0.04000 -0.33058 復華南非幣長期收益基金A 14.13000 14.16000 -0.03000 -0.21186 復華南非幣長期收益基金B 7.93000 7.95000 -0.02000 -0.25157 復華南非幣短期收益基金A 14.70000 14.70000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-美元 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 73.69240 73.35840 0.33400 0.45530 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.39000 21.81000 -0.42000 -1.92572 復華美國新星基金-美元 12.44000 12.41000 0.03000 0.24174 復華美國新星基金-新臺幣 12.65000 12.62000 0.03000 0.23772 復華恒生基金 20.12000 20.04000 0.08000 0.39920 復華恒生單日反向一倍基金 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857 復華恒生單日正向二倍基金 26.79000 26.86000 -0.07000 -0.26061 復華神盾基金 28.89970 28.63600 0.26370 0.92087 復華高成長基金 72.67000 71.93000 0.74000 1.02878 復華高益策略組合基金 13.65000 13.64000 0.01000 0.07331 復華貨幣市場基金 14.47360 14.47340 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.59000 17.74000 -0.15000 -0.84555 復華富時台灣高股息低波動基金 48.51000 48.69000 -0.18000 -0.36969 復華復華基金 22.76000 22.54000 0.22000 0.97604 復華傳家二號基金 35.40820 35.13130 0.27690 0.78819 復華傳家基金 24.36090 24.20520 0.15570 0.64325 復華奧林匹克全球組合基金 15.96000 15.98000 -0.02000 -0.12516 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.77000 11.79000 -0.02000 -0.16964 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.40000 14.43000 -0.03000 -0.20790 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277 復華新興市場10年期以上債券基金 22.63000 22.65000 -0.02000 -0.08830 復華新興市場企業債券ETF基金 71.08000 71.06000 0.02000 0.02815 復華新興市場高收益債券基金A 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 復華新興市場高收益債券基金B 5.28000 5.27000 0.01000 0.18975 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.89000 11.86000 0.03000 0.25295 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.72000 11.68000 0.04000 0.34247 復華新興市場短期收益基金 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 復華數位經濟基金 50.55000 50.10000 0.45000 0.89820 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.03540 10.01880 0.01660 0.16569 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.76770 9.75180 0.01590 0.16305 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.57980 10.56230 0.01750 0.16568 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.15800 10.14150 0.01650 0.16270 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.20360 10.27140 -0.06780 -0.66009 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.15010 10.13160 0.01850 0.18260 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.24360 10.22200 0.02160 0.21131 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.85390 10.83000 0.02390 0.22068 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.14560 10.12240 0.02320 0.22919 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.77250 10.74690 0.02560 0.23821 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.50670 10.48270 0.02400 0.22895 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.14650 11.11860 0.02790 0.25093 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.70570 10.72500 -0.01930 -0.17995 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.64820 10.62870 0.01950 0.18347 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.72970 10.70910 0.02060 0.19236 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.70370 10.72230 -0.01860 -0.17347 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.96710 12.04830 -0.08120 -0.67395 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.61400 10.59390 0.02010 0.18973 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.88680 10.90570 -0.01890 -0.17330 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.27000 12.35320 -0.08320 -0.67351 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.75830 10.73800 0.02030 0.18905 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.89200 10.87030 0.02170 0.19963 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.21310 10.23560 -0.02250 -0.21982 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.19580 10.18070 0.01510 0.14832 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.08480 10.06890 0.01590 0.15791 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.51410 10.53380 -0.01970 -0.18702 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.85700 10.93090 -0.07390 -0.67607 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.50980 10.49150 0.01830 0.17443 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.51280 10.53250 -0.01970 -0.18704 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.85710 10.93090 -0.07380 -0.67515 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.50670 10.48840 0.01830 0.17448 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.41810 10.43520 -0.01710 -0.16387 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.39310 10.37170 0.02140 0.20633 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.41630 10.43340 -0.01710 -0.16390 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.39410 10.37280 0.02130 0.20534 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.03580 11.06060 -0.02480 -0.22422 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 11.01320 10.99730 0.01590 0.14458 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.08760 11.07050 0.01710 0.15446 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.19700 10.21760 -0.02060 -0.20161 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.17890 10.16190 0.01700 0.16729 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.06900 10.05120 0.01780 0.17709 景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣 10.01810 10.05530 -0.03720 -0.36995 景順十年到期特選新興債券基金年配型美元 9.98460 9.98530 -0.00070 -0.00701 景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣 10.00560 10.00530 0.00030 0.00300 景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣 10.03130 10.06470 -0.03340 -0.33185 景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣 9.97570 10.05760 -0.08190 -0.81431 景順六年到期特選全球債券基金年配型美元 9.99760 9.99450 0.00310 0.03102 景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣 10.03140 10.06480 -0.03340 -0.33185 景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣 9.97570 10.05760 -0.08190 -0.81431 景順六年到期特選全球債券基金累積型美元 9.99780 9.99470 0.00310 0.03102 景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣 10.01520 10.05140 -0.03620 -0.36015 景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣 10.00440 10.00310 0.00130 0.01300 景順六年到期特選新興債券基金累積美元 9.98350 9.98310 0.00040 0.00401 景順主流基金 19.79000 19.66000 0.13000 0.66124 景順台灣科技基金 34.73000 34.59000 0.14000 0.40474 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.86000 9.95000 -0.09000 -0.90452 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.84000 8.89000 -0.05000 -0.56243 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 景順全球科技基金 23.75000 23.70000 0.05000 0.21097 景順全球康健基金 19.44000 19.54000 -0.10000 -0.51177 景順貨幣市場基金 16.00710 16.00690 0.00020 0.00125 景順潛力基金 34.25000 34.19000 0.06000 0.17549 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.53000 14.55000 -0.02000 -0.13746 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.67000 13.69000 -0.02000 -0.14609 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.89000 10.94000 -0.05000 -0.45704 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.65000 11.70000 -0.05000 -0.42735 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.80000 11.85000 -0.05000 -0.42194 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.70510 9.69940 0.00570 0.05877 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.96820 9.96130 0.00690 0.06927 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.31550 10.30940 0.00610 0.05917 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.59880 10.59150 0.00730 0.06892 華南永昌永昌基金 20.22000 20.14000 0.08000 0.39722 華南永昌全球亨利組合基金 14.97050 14.96280 0.00770 0.05146 華南永昌全球神農水資源基金 9.82000 9.89000 -0.07000 -0.70779 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 華南永昌全球精品基金 16.73000 16.84000 -0.11000 -0.65321 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.41000 13.42000 -0.01000 -0.07452 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.39000 13.40000 -0.01000 -0.07463 華南永昌物聯網精選基金 12.54000 12.49000 0.05000 0.40032 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.29840 16.29820 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.33040 25.25500 0.07540 0.29855 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00260 12.00240 0.00020 0.00167 華頓中小型基金 22.73000 22.44000 0.29000 1.29234 華頓台灣基金 24.61000 24.40000 0.21000 0.86066 華頓平安貨幣市場基金 11.58350 11.58330 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.38000 17.46000 -0.08000 -0.45819 華頓全球高收益債券基金A 13.89050 13.88610 0.00440 0.03169 華頓全球高收益債券基金B 7.96470 8.00660 -0.04190 -0.52332 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐台灣精典基金 25.48000 25.43000 0.05000 0.19662 匯豐全球趨勢組合基金 12.58000 12.66000 -0.08000 -0.63191 匯豐全球關鍵資源基金 8.29000 8.35000 -0.06000 -0.71856 匯豐安富基金 26.58000 26.57000 0.01000 0.03764 匯豐成功基金 42.72000 42.75000 -0.03000 -0.07018 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.02150 15.02130 0.00020 0.00133 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.02000 5.08000 -0.06000 -1.18110 匯豐新鑽動力基金 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.37270 5.42860 -0.05590 -1.02973 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.29250 9.32330 -0.03080 -0.33036 匯豐龍鳳基金-A類型 55.07000 54.97000 0.10000 0.18192 匯豐龍鳳基金-I類型 55.07000 54.97000 0.10000 0.18192 匯豐龍騰電子基金 39.99000 39.76000 0.23000 0.57847 匯豐雙高收益債券組合基金 12.83840 12.84870 -0.01030 -0.08016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.35000 19.26000 0.09000 0.46729 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.64940 11.69480 -0.04540 -0.38821 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.34590 10.33110 0.01480 0.14326 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.74690 10.73040 0.01650 0.15377 新光台灣富貴基金 25.88000 25.77000 0.11000 0.42685 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.64000 21.78000 -0.14000 -0.64279 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 46.36650 46.26220 0.10430 0.22545 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 新光全球AI新創產業基金美元 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 10.69000 10.79000 -0.10000 -0.92678 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.50000 10.59000 -0.09000 -0.84986 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 新光全球債券基金(A累積)美元 11.19490 11.16010 0.03480 0.31183 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 11.01770 10.98280 0.03490 0.31777 新光全球債券基金(B配息)美元 10.52100 10.48870 0.03230 0.30795 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.34100 10.30810 0.03290 0.31917 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 新光吉星貨幣市場基金 15.52410 15.52390 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 新光多重資產基金(A累積)美元 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547 新光亞洲精選基金-美金 20.95000 20.82000 0.13000 0.62440 新光亞洲精選基金-新台幣 21.37000 21.24000 0.13000 0.61205 新光店頭基金 23.94000 23.67000 0.27000 1.14068 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.72000 11.73000 -0.01000 -0.08525 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 42.29080 42.17360 0.11720 0.27790 新光特選內需收益ETF基金 20.93000 21.01000 -0.08000 -0.38077 新光創新科技基金 14.20000 14.03000 0.17000 1.21169 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.22160 10.26310 -0.04150 -0.40436 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.61260 10.59970 0.01290 0.12170 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.11500 10.10830 0.00670 0.06628 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.27200 9.30960 -0.03760 -0.40388 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.60240 9.59070 0.01170 0.12199 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.13060 9.12440 0.00620 0.06795 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.85530 40.80210 0.05320 0.13039 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 47.34840 47.18310 0.16530 0.35034 新光澳幣八年期保本基金 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 新光澳幣十年期保本基金 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 新光澳幣保本基金 12.53000 12.53000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.96490 10.94700 0.01790 0.16352 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.53060 9.51540 0.01520 0.15974 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.47510 9.46180 0.01330 0.14057 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.65490 10.64000 0.01490 0.14004 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.74260 10.72800 0.01460 0.13609 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.53650 9.52360 0.01290 0.13545 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.50830 9.48430 0.02400 0.25305 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.69850 10.67130 0.02720 0.25489 瑞銀全球創新趨勢基金 7.13000 7.19000 -0.06000 -0.83449 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 44.57490 44.46280 0.11210 0.25212 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 45.04190 44.89150 0.15040 0.33503 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 45.31770 45.21190 0.10580 0.23401 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 47.13050 46.99630 0.13420 0.28555 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 45.56590 45.39600 0.16990 0.37426 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 48.94730 48.76310 0.18420 0.37774 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 50.03060 50.19870 -0.16810 -0.33487 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 48.64530 48.48200 0.16330 0.33683 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 47.67450 47.50100 0.17350 0.36526 群益大印度基金N-新臺幣 10.10000 10.23000 -0.13000 -1.27077 群益大印度基金-人民幣 13.83250 13.95200 -0.11950 -0.85651 群益大印度基金-美元 12.51450 12.67950 -0.16500 -1.30131 群益大印度基金-新臺幣 11.94000 12.10000 -0.16000 -1.32231 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.39750 12.45190 -0.05440 -0.43688 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.50160 11.60410 -0.10250 -0.88331 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.87000 10.97000 -0.10000 -0.91158 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.97670 11.02490 -0.04820 -0.43719 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.29000 9.37290 -0.08290 -0.88446 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.81000 8.88000 -0.07000 -0.78829 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.95020 9.99390 -0.04370 -0.43727 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.45620 8.53160 -0.07540 -0.88377 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.00000 9.08000 -0.08000 -0.88106 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.16540 9.20560 -0.04020 -0.43669 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.05050 8.12230 -0.07180 -0.88399 群益中小型股基金 48.33000 47.81000 0.52000 1.08764 群益平衡王基金 20.76580 20.69770 0.06810 0.32902 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.99420 9.99780 -0.00360 -0.03601 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.97910 9.98170 -0.00260 -0.02605 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.99420 9.99790 -0.00370 -0.03701 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.97910 9.98170 -0.00260 -0.02605 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.99430 9.99790 -0.00360 -0.03601 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.97900 9.98170 -0.00270 -0.02705 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.96720 9.96900 -0.00180 -0.01806 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.95860 9.96770 -0.00910 -0.09129 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.94350 9.95160 -0.00810 -0.08139 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.95860 9.96760 -0.00900 -0.09029 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.94350 9.95160 -0.00810 -0.08139 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.95870 9.96770 -0.00900 -0.09029 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.94350 9.95160 -0.00810 -0.08139 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.95330 9.96030 -0.00700 -0.07028 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.98210 9.98470 -0.00260 -0.02604 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.96690 9.96860 -0.00170 -0.01705 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.98210 9.98470 -0.00260 -0.02604 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.96690 9.96860 -0.00170 -0.01705 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.98200 9.98460 -0.00260 -0.02604 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.96690 9.96860 -0.00170 -0.01705 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.96750 9.96830 -0.00080 -0.00803 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.47000 6.48000 -0.01000 -0.15432 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.77820 12.73940 0.03880 0.30457 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.73280 11.75000 -0.01720 -0.14638 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.20000 11.21000 -0.01000 -0.08921 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.85520 10.82230 0.03290 0.30400 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.96610 9.98070 -0.01460 -0.14628 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.68380 10.65140 0.03240 0.30419 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.57740 10.56530 0.01210 0.11453 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.33810 10.32960 0.00850 0.08229 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.26840 9.25780 0.01060 0.11450 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.26080 9.25320 0.00760 0.08213 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.63890 10.62680 0.01210 0.11386 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.66260 10.65390 0.00870 0.08166 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.43200 9.42130 0.01070 0.11357 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.90880 9.90070 0.00810 0.08181 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.85080 10.85240 -0.00160 -0.01474 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.64020 10.64510 -0.00490 -0.04603 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.72590 10.72980 -0.00390 -0.03635 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.93920 9.94070 -0.00150 -0.01509 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.86970 9.87420 -0.00450 -0.04557 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.94970 9.95330 -0.00360 -0.03617 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.85080 10.85240 -0.00160 -0.01474 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.64020 10.64500 -0.00480 -0.04509 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.72580 10.72970 -0.00390 -0.03635 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.93930 9.94080 -0.00150 -0.01509 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.86960 9.87410 -0.00450 -0.04557 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.94970 9.95330 -0.00360 -0.03617 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.44730 9.48640 -0.03910 -0.41217 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.06000 11.11000 -0.05000 -0.45005 群益全球關鍵生技基金-美元 15.45770 15.52160 -0.06390 -0.41168 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.35000 15.41000 -0.06000 -0.38936 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.67000 11.82000 -0.15000 -1.26904 群益印度中小基金N-人民幣 11.06980 11.26000 -0.19020 -1.68917 群益印度中小基金N-美元 8.93970 9.13430 -0.19460 -2.13043 群益印度中小基金N-新臺幣 8.50000 8.69000 -0.19000 -2.18642 群益印度中小基金-人民幣 14.98600 15.24360 -0.25760 -1.68989 群益印度中小基金-美元 12.78620 13.06460 -0.27840 -2.13095 群益印度中小基金-新臺幣 14.88000 15.20000 -0.32000 -2.10526 群益多利策略組合基金 11.95000 11.95000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 14.25000 14.25000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.47000 15.49000 -0.02000 -0.12912 群益安家基金 27.07770 26.81830 0.25940 0.96725 群益安穩貨幣市場基金 16.17600 16.17570 0.00030 0.00185 群益那斯達克生技基金 19.98000 20.25000 -0.27000 -1.33333 群益亞太中小基金 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 群益亞太新趨勢平衡基金 16.40000 16.44000 -0.04000 -0.24331 群益店頭市場基金 101.23000 100.09000 1.14000 1.13897 群益東方盛世基金 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272 群益東協成長基金-人民幣 13.31880 13.35520 -0.03640 -0.27255 群益東協成長基金-美元 11.24650 11.32810 -0.08160 -0.72033 群益東協成長基金-新臺幣 11.19000 11.27000 -0.08000 -0.70985 群益長安基金 31.42000 31.03000 0.39000 1.25685 群益美國新創亮點基金N-美元 10.33090 10.38560 -0.05470 -0.52669 群益美國新創亮點基金-美元 15.62830 15.71110 -0.08280 -0.52702 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.19000 15.27000 -0.08000 -0.52390 群益真善美基金 16.02030 15.94200 0.07830 0.49116 群益馬拉松基金 126.82000 125.79000 1.03000 0.81883 群益創新科技基金 35.51000 35.18000 0.33000 0.93803 群益奧斯卡基金 31.64000 31.30000 0.34000 1.08626 群益新興金鑽基金-美元 11.38610 11.39060 -0.00450 -0.03951 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416 群益葛萊美基金 25.29000 24.99000 0.30000 1.20048 群益道瓊美國地產ETF基金 22.81000 22.98000 -0.17000 -0.73977 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.45000 7.43000 0.02000 0.26918 群益臺灣加權單日正向2倍基金 15.10000 15.19000 -0.09000 -0.59250 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.59750 11.57670 0.02080 0.17967 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.99930 11.02900 -0.02970 -0.26929 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.08410 11.11300 -0.02890 -0.26006 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.13270 11.11270 0.02000 0.17997 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.55820 10.58680 -0.02860 -0.27015 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.63960 10.66730 -0.02770 -0.25967 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.59730 11.57650 0.02080 0.17967 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.99970 11.02940 -0.02970 -0.26928 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.78570 9.81120 -0.02550 -0.25991 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.13280 11.11280 0.02000 0.17997 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.55780 10.58630 -0.02850 -0.26922 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.86750 9.89320 -0.02570 -0.25977 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.07770 13.11240 -0.03470 -0.26464 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.82810 11.84220 -0.01410 -0.11907 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.72790 11.72710 0.00080 0.00682 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.64690 8.66980 -0.02290 -0.26414 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.94690 8.95760 -0.01070 -0.11945 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.20000 8.21000 -0.01000 -0.12180 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.43730 8.43670 0.00060 0.00711 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.29610 10.30840 -0.01230 -0.11932 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.89780 9.90960 -0.01180 -0.11908 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.89000 9.99000 -0.10000 -1.00100 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.89000 9.96000 -0.07000 -0.70281 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.71000 9.79000 -0.08000 -0.81716 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.78000 9.88000 -0.10000 -1.01215 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.70000 9.77000 -0.07000 -0.71648 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.94000 10.02000 -0.08000 -0.79840 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.89000 10.00000 -0.11000 -1.10000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.04000 10.12000 -0.08000 -0.79051 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.02000 10.08000 -0.06000 -0.59524 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.94000 10.02000 -0.08000 -0.79840 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.94000 10.02000 -0.08000 -0.79840 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.90000 10.00000 -0.10000 -1.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.04000 10.12000 -0.08000 -0.79051 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.01000 10.08000 -0.07000 -0.69444 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.94000 10.02000 -0.08000 -0.79840 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 32.20000 32.06000 0.14000 0.43668 德信中國精選成長基金 11.84000 12.00000 -0.16000 -1.33333 德信台灣主流中小基金 20.87000 20.79000 0.08000 0.38480 德信萬保貨幣市場基金 11.99740 11.99720 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 35.18000 34.94000 0.24000 0.68689 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.09320 11.08380 0.00940 0.08481 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.94070 10.93430 0.00640 0.05853 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72780 11.72760 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.48000 18.16000 0.32000 1.76211 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.37000 17.63000 -0.26000 -1.47476 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.98880 11.00550 -0.01670 -0.15174 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 17.09530 17.04950 0.04580 0.26863 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.20210 8.23920 -0.03710 -0.45029 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.12060 11.17200 -0.05140 -0.46008 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.26870 12.26370 0.00500 0.04077 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.12270 14.11560 0.00710 0.05030 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.77000 16.94000 -0.17000 -1.00354 摩根中小基金 23.44000 23.27000 0.17000 0.73055 摩根台灣金磚基金-累積型 20.30000 20.24000 0.06000 0.29644 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.30000 20.24000 0.06000 0.29644 摩根台灣增長基金 51.73000 51.74000 -0.01000 -0.01933 摩根平衡基金 28.11000 28.13000 -0.02000 -0.07110 摩根全球α基金 18.28000 18.37000 -0.09000 -0.48993 摩根全球平衡基金 16.17110 16.23450 -0.06340 -0.39053 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.51040 9.51450 -0.00410 -0.04309 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.75350 10.74790 0.00560 0.05210 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09210 10.09610 -0.00400 -0.03962 摩根多元入息成長基金-累積型 11.78660 11.79170 -0.00510 -0.04325 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.56280 10.56700 -0.00420 -0.03975 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.42650 10.42450 0.00200 0.01919 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.88510 13.88250 0.00260 0.01873 摩根亞洲基金 58.68000 58.60000 0.08000 0.13652 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.40240 8.39890 0.00350 0.04167 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.00640 9.99020 0.01620 0.16216 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.81010 8.80610 0.00400 0.04542 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.90080 12.89560 0.00520 0.04032 摩根東方內需機會基金 18.55000 18.53000 0.02000 0.10793 摩根東方科技基金 32.89000 32.64000 0.25000 0.76593 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681 摩根第一貨幣市場基金 15.14440 15.14420 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.49000 14.40000 0.09000 0.62500 摩根新金磚五國基金 12.23000 12.40000 -0.17000 -1.37097 摩根新絲路基金 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 摩根新興35基金 13.41000 13.46000 -0.05000 -0.37147 摩根新興日本基金 23.90000 23.89000 0.01000 0.04186 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.12360 7.12850 -0.00490 -0.06874 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.53950 9.54330 -0.00380 -0.03982 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.30860 9.31450 -0.00590 -0.06334 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.12850 11.13620 -0.00770 -0.06914 摩根新興科技基金 56.04000 56.07000 -0.03000 -0.05350 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.63310 8.66930 -0.03620 -0.41757 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.38350 9.40740 -0.02390 -0.25406 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.81020 8.84790 -0.03770 -0.42609 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.35790 10.40130 -0.04340 -0.41726 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.04000 11.09000 -0.05000 -0.45086 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.69000 10.75000 -0.06000 -0.55814 摩根環球股票收益基金-累積型 12.03000 12.09000 -0.06000 -0.49628 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31220 9.32940 -0.01720 -0.18436 摩根總收益組合基金-累積型 11.55930 11.58060 -0.02130 -0.18393 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.34000 21.59000 -0.25000 -1.15794 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62360 12.62350 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.65000 11.56000 0.09000 0.77855 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.97680 10.96160 0.01520 0.13867 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.58650 10.58470 0.00180 0.01701 聯邦中國龍基金 28.07000 27.93000 0.14000 0.50125 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.52160 12.53990 -0.01830 -0.14593 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.75380 11.76580 -0.01200 -0.10199 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.63900 10.64960 -0.01060 -0.09953 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.20040 10.21520 -0.01480 -0.14488 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.62560 9.63550 -0.00990 -0.10275 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.70620 8.71490 -0.00870 -0.09983 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.78340 9.82920 -0.04580 -0.46596 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.00040 10.04630 -0.04590 -0.45688 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.24000 9.28320 -0.04320 -0.46536 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.44110 9.48440 -0.04330 -0.45654 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.57670 11.59400 -0.01730 -0.14922 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.52880 11.53260 -0.00380 -0.03295 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.71350 10.71610 -0.00260 -0.02426 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.62870 10.64460 -0.01590 -0.14937 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.57350 10.57700 -0.00350 -0.03309 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.82430 9.82670 -0.00240 -0.02442 聯邦金鑽平衡基金 24.99230 24.89730 0.09500 0.38157 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.57750 9.52490 0.05260 0.55224 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.95600 9.90030 0.05570 0.56261 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.51890 9.46660 0.05230 0.55247 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.88140 9.82620 0.05520 0.56176 聯邦貨幣市場基金 13.23660 13.23640 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 14.04000 13.97000 0.07000 0.50107 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.73000 16.73750 -0.00750 -0.04481 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.00460 12.95400 0.05060 0.39061 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.56320 12.52850 0.03470 0.27697 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.92880 11.89570 0.03310 0.27825 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.49730 12.49200 0.00530 0.04243 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.70030 11.69220 0.00810 0.06928 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55720 10.55300 0.00420 0.03980 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.73300 8.72690 0.00610 0.06990 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 38.41000 38.34000 0.07000 0.18258 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.48000 16.49000 -0.01000 -0.06064 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.89000 11.99000 -0.10000 -0.83403 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.74000 12.87000 -0.13000 -1.01010 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.86000 11.96000 -0.10000 -0.83612 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.51000 7.57000 -0.06000 -0.79260 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.40000 11.49000 -0.09000 -0.78329 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.33000 15.33000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.66000 8.70000 -0.04000 -0.45977 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.46000 14.44000 0.02000 0.13850 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.30000 14.38000 -0.08000 -0.55633 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.33000 14.39000 -0.06000 -0.41696 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.07000 9.11000 -0.04000 -0.43908 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.95000 15.05000 -0.10000 -0.66445 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.55000 9.62000 -0.07000 -0.72765 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.96000 21.01000 -0.05000 -0.23798 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.01000 19.06000 -0.05000 -0.26233 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.07000 13.10000 -0.03000 -0.22901 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.68000 14.79000 -0.11000 -0.74375 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.65000 15.80000 -0.15000 -0.94937 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.63000 14.73000 -0.10000 -0.67889 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.64000 9.71000 -0.07000 -0.72091 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.61000 14.71000 -0.10000 -0.67981 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.43000 12.58000 -0.15000 -1.19237 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.68000 14.87000 -0.19000 -1.27774 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.55000 12.69000 -0.14000 -1.10323 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.52000 8.62000 -0.10000 -1.16009 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.01000 13.15000 -0.14000 -1.06464 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.75000 19.74000 0.01000 0.05066 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.44000 18.43000 0.01000 0.05426 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.08000 13.16000 -0.08000 -0.60790 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.07000 14.18000 -0.11000 -0.77574 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.04000 13.12000 -0.08000 -0.60976 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.81000 7.86000 -0.05000 -0.63613 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.85000 12.92000 -0.07000 -0.54180 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.05000 14.16000 -0.11000 -0.77684 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.16000 14.26000 -0.10000 -0.70126 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.36000 9.43000 -0.07000 -0.74231 聯博貨幣市場基金 15.04780 15.04770 0.00010 0.00066 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.12770 11.11560 0.01210 0.10886 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.82740 13.87660 -0.04920 -0.35455 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.42440 7.45930 -0.03490 -0.46787 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.39030 10.36570 0.02460 0.23732 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.72020 10.82390 -0.10370 -0.95807 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.25430 10.24380 0.01050 0.10250 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.25100 10.24020 0.01080 0.10547 瀚亞中小型股基金 22.44000 22.19000 0.25000 1.12663 瀚亞巴西基金 5.66000 5.73000 -0.07000 -1.22164 瀚亞外銷基金 42.23000 41.84000 0.39000 0.93212 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.02410 10.00910 0.01500 0.14986 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.87950 9.97430 -0.09480 -0.95044 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.96360 9.96320 0.00040 0.00401 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.90600 9.90510 0.00090 0.00909 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.01970 10.00450 0.01520 0.15193 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.90470 10.00090 -0.09620 -0.96191 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.95340 9.95490 -0.00150 -0.01507 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.89520 9.89600 -0.00080 -0.00808 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.63890 11.60810 0.03080 0.26533 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 11.01650 11.00940 0.00710 0.06449 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.88990 12.88160 0.00830 0.06443 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 11.09100 11.02500 0.06600 0.59864 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.38490 7.36420 0.02070 0.28109 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.00100 7.99580 0.00520 0.06503 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.17010 8.16480 0.00530 0.06491 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.17930 7.13680 0.04250 0.59550 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.70810 8.70250 0.00560 0.06435 瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣 9.98340 9.97620 0.00720 0.07217 瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.08200 9.05650 0.02550 0.28157 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.35570 9.34970 0.00600 0.06417 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.07660 9.07070 0.00590 0.06504 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.53000 12.54000 -0.01000 -0.07974 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.68000 11.74000 -0.06000 -0.51107 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.42000 11.48000 -0.06000 -0.52265 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.39350 10.39230 0.00120 0.01155 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.88840 9.84920 0.03920 0.39800 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.43400 9.43350 0.00050 0.00530 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.48920 9.48810 0.00110 0.01159 瀚亞印度基金-人民幣 14.94000 15.05000 -0.11000 -0.73090 瀚亞印度基金-美元 13.55000 13.71000 -0.16000 -1.16703 瀚亞印度基金-新台幣 30.26000 30.60000 -0.34000 -1.11111 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 9.93000 10.03000 -0.10000 -0.99701 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 9.97000 10.08000 -0.11000 -1.09127 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.52000 9.59000 -0.07000 -0.72993 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.23000 9.33000 -0.10000 -1.07181 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.26000 9.36000 -0.10000 -1.06838 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.54000 9.61000 -0.07000 -0.72841 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.23000 9.33000 -0.10000 -1.07181 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.26000 9.36000 -0.10000 -1.06838 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.38000 9.46000 -0.08000 -0.84567 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.56000 10.50000 0.06000 0.57143 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.33000 13.35000 -0.02000 -0.14981 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 瀚亞亞太基礎建設基金 11.36000 11.39000 -0.03000 -0.26339 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.70320 12.67570 0.02750 0.21695 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.92940 14.83570 0.09370 0.63158 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.25090 11.26460 -0.01370 -0.12162 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.00220 11.01530 -0.01310 -0.11893 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 13.03480 12.95930 0.07550 0.58259 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.10300 9.08590 0.01710 0.18820 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.07560 10.01230 0.06330 0.63222 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.87990 8.89070 -0.01080 -0.12148 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.67310 8.68350 -0.01040 -0.11977 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.47330 9.41640 0.05690 0.60426 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.87390 14.90630 -0.03240 -0.21736 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.82630 10.80960 0.01670 0.15449 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.23620 10.26060 -0.02440 -0.23780 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.53920 12.56650 -0.02730 -0.21724 瀚亞非洲基金-南非幣 10.56000 10.51000 0.05000 0.47574 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.27000 18.32000 -0.05000 -0.27293 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.63880 13.63860 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 28.94000 28.94000 0.00000 0.00000 瀚亞高科技基金 63.30000 62.61000 0.69000 1.10206 瀚亞理財通基金 27.04000 27.06000 -0.02000 -0.07391 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.44000 8.49000 -0.05000 -0.58893 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.64000 8.69000 -0.05000 -0.57537 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.48000 8.53000 -0.05000 -0.58617 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.65000 8.69000 -0.04000 -0.46030 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.48000 8.48000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000 瀚亞菁華基金 22.84000 22.59000 0.25000 1.10668 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.20640 14.22830 -0.02190 -0.15392 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.26640 9.28060 -0.01420 -0.15301 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.18150 11.15940 0.02210 0.19804 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 12.06550 11.99710 0.06840 0.57014 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.08110 10.09870 -0.01760 -0.17428 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.82140 10.74450 0.07690 0.71572 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.26160 8.24530 0.01630 0.19769 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.37190 8.32450 0.04740 0.56940 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.60820 8.62400 -0.01580 -0.18321 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.07970 8.09380 -0.01410 -0.17421 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.15600 8.09810 0.05790 0.71498 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.16180 14.16970 -0.00790 -0.05575 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.89310 10.85720 0.03590 0.33066 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.94990 9.95500 -0.00510 -0.05123 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.51860 11.52490 -0.00630 -0.05466 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.32130 10.28720 0.03410 0.33148 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00880 10.01430 -0.00550 -0.05492 瀚亞歐洲基金 10.53000 10.60000 -0.07000 -0.66038 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------