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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/10/02  108/10/01  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.83160   10.82750   0.00410    0.03787
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.62940   10.62530   0.00410    0.03859
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.73840   10.73150   0.00690    0.06430
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.62710   10.62030   0.00680    0.06403
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.94310    9.93530   0.00780    0.07851
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.50970   10.49990   0.00980    0.09333
中國信託台灣活力基金                                               13.60000   13.45000   0.15000    1.11524
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.42000   11.41000   0.01000    0.08764
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.68000    8.71000  -0.03000   -0.34443
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.46000    9.49000  -0.03000   -0.31612
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.39990   10.38590   0.01400    0.13480
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.16110   10.15900   0.00210    0.02067
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.00680    9.00490   0.00190    0.02110
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.48340   10.48220   0.00120    0.01145
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.26480    9.26380   0.00100    0.01079
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.29510   11.27770   0.01740    0.15429
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.52120    9.50670   0.01450    0.15252
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.04360   11.07150  -0.02790   -0.25200
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.56860    9.59270  -0.02410   -0.25123
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              46.20260   46.03330   0.16930    0.36778
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  42.74760   42.47770   0.26990    0.63539
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              47.52520   47.39100   0.13420    0.28318
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                47.95040   47.75780   0.19260    0.40328
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
中國信託智能運動基金-美元                                          10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04850   11.04830   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.42250   10.42300  -0.00050   -0.00480
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.50510    9.50560  -0.00050   -0.00526
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.67860   10.68030  -0.00170   -0.01592
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.73910    9.74070  -0.00160   -0.01643
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.25130   40.26080  -0.00950   -0.02360
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  41.11030   41.11070  -0.00040   -0.00097
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.73000   10.77000  -0.04000   -0.37140
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.82000   10.86000  -0.04000   -0.36832
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.29000   10.33000  -0.04000   -0.38722
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    45.00940   44.84420   0.16520    0.36839
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            45.37340   45.21610   0.15730    0.34788
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        45.49730   45.28520   0.21210    0.46836
元大2001基金                                                       68.45000   67.87000   0.58000    0.85457
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          48.05080   47.85080   0.20000    0.41797
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             46.14770   45.90680   0.24090    0.52476
元大巴西指數基金                                                    6.81300    6.89200  -0.07900   -1.14626
元大日經225基金                                                    27.80000   27.93000  -0.13000   -0.46545
元大台商收成基金                                                   23.26000   23.20000   0.06000    0.25862
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.10000   11.07000   0.03000    0.27100
元大台灣50單日正向2倍基金                                          43.26000   43.53000  -0.27000   -0.62026
元大台灣中型100基金                                                34.43000   34.29000   0.14000    0.40828
元大台灣加權股價指數基金                                           26.81400   26.84600  -0.03200   -0.11920
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.88000   10.92000  -0.04000   -0.36630
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.78000   10.82000  -0.04000   -0.36969
元大台灣卓越50基金                                                 85.90000   86.20000  -0.30000   -0.34803
元大台灣金融基金                                                   18.71000   18.78000  -0.07000   -0.37274
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.78000   10.74000   0.04000    0.37244
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.78000   10.74000   0.04000    0.37244
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.33000   32.30000   0.03000    0.09288
元大台灣高股息基金                                                 28.23000   28.14000   0.09000    0.31983
元大台灣電子科技基金                                               38.67000   38.69000  -0.02000   -0.05169
元大全球ETF成長組合基金                                            10.60000   10.64000  -0.04000   -0.37594
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.01000   15.04000  -0.03000   -0.19947
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.32000   23.58000  -0.26000   -1.10263
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.72000   13.75000  -0.03000   -0.21818
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.91000   13.91000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.56700   12.59300  -0.02600   -0.20646
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.72000    8.70000   0.02000    0.22989
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.55000    6.54000   0.01000    0.15291
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.10000    9.12000  -0.02000   -0.21930
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.97000    6.98000  -0.01000   -0.14327
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.23600    8.29600  -0.06000   -0.72324
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.66000    9.73000  -0.07000   -0.71942
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.20000    8.26000  -0.06000   -0.72639
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.26000   13.35000  -0.09000   -0.67416
元大全球農業商機基金                                               17.60000   17.69000  -0.09000   -0.50876
元大印尼指數基金                                                    9.21200    9.35700  -0.14500   -1.54964
元大印度指數基金                                                    9.55300    9.74500  -0.19200   -1.97024
元大印度基金                                                       12.53000   12.72000  -0.19000   -1.49371
元大多多基金                                                       18.32000   18.23000   0.09000    0.49369
元大多福基金                                                       55.36000   55.10000   0.26000    0.47187
元大亞太成長基金                                                    8.52000    8.52000   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.39000    9.39960  -0.00960   -0.10213
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.47940    7.48700  -0.00760   -0.10151
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.01200    9.02800  -0.01600   -0.17723
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.35800   10.28400   0.07400    0.71956
元大卓越基金                                                       43.19000   42.93000   0.26000    0.60564
元大店頭基金                                                        9.05000    8.98000   0.07000    0.77951
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.52670   10.52370   0.00300    0.02851
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.88220    9.87280   0.00940    0.09521
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.73090   32.67320   0.05770    0.17660
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   45.67040   45.48440   0.18600    0.40893
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.43870   15.53090  -0.09220   -0.59366
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        26.28660   26.09400   0.19260    0.73810
元大美國政府7至10年期債券基金                                      43.19370   43.06500   0.12870    0.29885
元大高科技基金                                                     21.45000   21.21000   0.24000    1.13154
元大得利貨幣市場基金                                               16.34850   16.34830   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04870   12.04850   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.08000   11.00000   0.08000    0.72727
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.09000   11.00000   0.09000    0.81818
元大富櫃50基金                                                     13.39000   13.28000   0.11000    0.82831
元大新主流基金                                                     26.84000   26.60000   0.24000    0.90226
元大新東協平衡基金-美元                                             9.29500    9.31400  -0.01900   -0.20399
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.12000    9.14000  -0.02000   -0.21882
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.23250   11.21300   0.01950    0.17391
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.97180    9.97740  -0.00560   -0.05613
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.45570   11.46100  -0.00530   -0.04624
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.34920    9.35360  -0.00440   -0.04704
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.18390   15.18370   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       38.69000   38.51000   0.18000    0.46741
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.27000    9.30000  -0.03000   -0.32258
元大實質多重資產基金-美元                                           8.21100    8.25300  -0.04200   -0.50891
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.72000    8.76000  -0.04000   -0.45662
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             20.98000   21.05000  -0.07000   -0.33254
元大摩臺基金                                                       40.16000   40.28000  -0.12000   -0.29791
元大標普500基金                                                    27.73000   27.92000  -0.19000   -0.68052
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.20000   12.10000   0.10000    0.82645
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.64000   36.28000  -0.64000   -1.76406
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      21.02000   20.99000   0.03000    0.14293
元大標智滬深300基金                                                17.72000   17.95000  -0.23000   -1.28134
元大歐洲50基金                                                     25.65000   25.89000  -0.24000   -0.92700
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         8.96000    9.02440  -0.06440   -0.71362
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30980   10.30870   0.00110    0.01067
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    16.43000   16.41000   0.02000    0.12188
日盛上選基金(A類型)                                                38.04000   37.80000   0.24000    0.63492
日盛上選基金(I類型)                                                38.04000   37.80000   0.24000    0.63492
日盛小而美基金                                                     19.65000   19.48000   0.17000    0.87269
日盛日盛基金                                                       12.74000   12.60000   0.14000    1.11111
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
日盛全球抗暖化基金                                                 11.17000   11.24000  -0.07000   -0.62278
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.66620   10.66060   0.00560    0.05253
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.42630    9.42140   0.00490    0.05201
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.40380   10.39850   0.00530    0.05097
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.19500    9.19030   0.00470    0.05114
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.26000   10.30000  -0.04000   -0.38835
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.33000   10.37000  -0.04000   -0.38573
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.55430    2.54780   0.00650    0.25512
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65810    1.65390   0.00420    0.25395
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38920    0.38910   0.00010    0.02570
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25320    0.25310   0.00010    0.03951
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.80810   12.80310   0.00500    0.03905
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.20830    8.20510   0.00320    0.03900
日盛亞洲機會基金                                                    7.14000    7.15000  -0.01000   -0.13986
日盛首選基金                                                       18.76000   18.59000   0.17000    0.91447
日盛高科技基金                                                     19.83000   19.70000   0.13000    0.65990
日盛貨幣市場基金                                                   14.85650   14.85630   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     43.95000   43.48000   0.47000    1.08096
日盛精選五虎基金                                                   38.17000   37.90000   0.27000    0.71240
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.56550   13.56530   0.00020    0.00147
台新2000高科技基金                                                 34.90000   34.68000   0.22000    0.63437
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      19.76000   19.81000  -0.05000   -0.25240
台新大眾貨幣市場基金                                               14.24240   14.24220   0.00020    0.00140
台新中國通基金                                                     50.55000   50.24000   0.31000    0.61704
台新主流基金                                                       26.62000   26.46000   0.16000    0.60469
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.49000   24.55000  -0.06000   -0.24440
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.79350    0.79560  -0.00210   -0.26395
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.18000   17.22000  -0.04000   -0.23229
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.55570    0.55710  -0.00140   -0.25130
台新台灣中小基金                                                   39.85000   39.47000   0.38000    0.96276
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.16530   11.15060   0.01470    0.13183
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.96150    9.98410  -0.02260   -0.22636
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.60420   11.63060  -0.02640   -0.22699
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.02000   11.05000  -0.03000   -0.27149
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.00150   10.02310  -0.02160   -0.21550
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.27040   11.29480  -0.02440   -0.21603
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.85000   10.87000  -0.02000   -0.18399
台新印度基金                                                       14.41000   14.65000  -0.24000   -1.63823
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                42.82000   42.60000   0.22000    0.51643
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.14140   11.14130   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 33.62640   33.55630   0.07010    0.20890
台新智慧生活基金-美元                                              10.45250   10.46770  -0.01520   -0.14521
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           7.99070    7.99370  -0.00300   -0.03753
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.22260    8.22490  -0.00230   -0.02796
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.16530    9.16880  -0.00350   -0.03817
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.44260    9.44520  -0.00260   -0.02753
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.49470   11.50820  -0.01350   -0.11731
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36450    0.36490  -0.00040   -0.10962
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.07670    8.08620  -0.00950   -0.11748
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27050    0.27080  -0.00030   -0.11078
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.29000    5.33000  -0.04000   -0.75047
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.80000   22.82000  -0.02000   -0.08764
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.70400   10.67770   0.02630    0.24631
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.08730   10.08610   0.00120    0.01190
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.16130   10.16130   0.00000    0.00000
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.80910   10.78220   0.02690    0.24949
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.17790   10.17660   0.00130    0.01277
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.25510   10.25510   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               44.23330   44.46050  -0.22720   -0.51102
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     43.33130   43.80580  -0.47450   -1.08319
永豐1至3年期美國公債ETF基金                                        40.11150   40.05020   0.06130    0.15306
永豐20年期以上美國公債ETF基金                                      40.25460   40.10410   0.15050    0.37527
永豐中小基金                                                       56.18000   55.82000   0.36000    0.64493
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.84280    1.83320   0.00960    0.52367
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.60710    2.59360   0.01350    0.52051
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.11310    8.11220   0.00090    0.01109
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.12200   11.12080   0.00120    0.01079
永豐主流品牌基金                                                   18.75000   18.98000  -0.23000   -1.21180
永豐永豐基金                                                       34.88000   34.66000   0.22000    0.63474
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   8.91770    8.92830  -0.01060   -0.11872
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.50750    9.51880  -0.01130   -0.11871
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.80500    8.81490  -0.00990   -0.11231
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.39070    9.40130  -0.01060   -0.11275
永豐美國大型500股票ETF基金                                         19.68000   19.83000  -0.15000   -0.75643
永豐貨幣市場基金                                                   13.95700   13.95680   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.17920    2.16840   0.01080    0.49806
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.72420    2.71060   0.01360    0.50173
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.72830    7.72930  -0.00100   -0.01294
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.96270   10.96400  -0.00130   -0.01186
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.09640    7.09510   0.00130    0.01832
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.50960   11.50750   0.00210    0.01825
永豐臺灣加權ETF基金                                                56.25000   56.36000  -0.11000   -0.19517
永豐領航科技基金                                                   41.20000   40.82000   0.38000    0.93092
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.51000   11.64000  -0.13000   -1.11684
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.95000   11.06000  -0.11000   -0.99458
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.03000   10.12000  -0.09000   -0.88933
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.25000   10.33000  -0.08000   -0.77444
永豐趨勢平衡基金                                                   43.34000   42.95000   0.39000    0.90803
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.08010   10.12360  -0.04350   -0.42969
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.08010   10.12360  -0.04350   -0.42969
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.97640   10.02410  -0.04770   -0.47585
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.97650   10.02410  -0.04760   -0.47486
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.25250   10.28970  -0.03720   -0.36153
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.25240   10.28960  -0.03720   -0.36153
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.06200   10.10800  -0.04600   -0.45509
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.06200   10.10800  -0.04600   -0.45509
兆豐國際生命科學基金                                               14.24000   14.27000  -0.03000   -0.21023
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.43850   10.46660  -0.02810   -0.26847
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.69820   10.72710  -0.02890   -0.26941
兆豐國際全球基金                                                   30.59000   30.72000  -0.13000   -0.42318
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.53740   10.53500   0.00240    0.02278
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.24650   10.23790   0.00860    0.08400
兆豐國際國民基金                                                   24.02000   23.80000   0.22000    0.92437
兆豐國際第一基金                                                   14.21000   14.06000   0.15000    1.06686
兆豐國際萬全基金                                                   21.66000   21.49000   0.17000    0.79107
兆豐國際電子基金                                                   27.70000   27.42000   0.28000    1.02115
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          23.05000   23.13000  -0.08000   -0.34587
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.01000   14.98000   0.03000    0.20027
兆豐國際豐台灣基金                                                 37.53000   37.21000   0.32000    0.85998
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.57310   12.57290   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.65000    9.71000  -0.06000   -0.61792
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.66000    9.73000  -0.07000   -0.71942
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.80550    9.80080   0.00470    0.04796
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.83890    9.83660   0.00230    0.02338
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.86570    9.86040   0.00530    0.05375
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.84790    9.84330   0.00460    0.04673
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.95840    9.95550   0.00290    0.02913
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.80570    9.80100   0.00470    0.04795
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.84110    9.83880   0.00230    0.02338
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.87370    9.86840   0.00530    0.05371
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.85240    9.84780   0.00460    0.04671
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.96630    9.96340   0.00290    0.02911
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.94560   10.92740   0.01820    0.16655
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.66230   10.64340   0.01890    0.17757
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.92920   10.90950   0.01970    0.18058
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.62210   10.60450   0.01760    0.16597
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.72820   10.70910   0.01910    0.17835
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.72260   10.70320   0.01940    0.18125
合庫台灣基金                                                       12.48000   12.36000   0.12000    0.97087
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.79490   11.79670  -0.00180   -0.01526
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.86180   12.86590  -0.00410   -0.03187
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.43700   11.43930  -0.00230   -0.02011
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.21370   12.21550  -0.00180   -0.01474
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.12640    8.12770  -0.00130   -0.01599
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.44220    9.44430  -0.00210   -0.02224
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.14990    9.15170  -0.00180   -0.01967
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.80940    8.81200  -0.00260   -0.02951
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.28390    9.28580  -0.00190   -0.02046
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.57000   10.60000  -0.03000   -0.28302
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.26000   11.30000  -0.04000   -0.35398
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.37000    9.39000  -0.02000   -0.21299
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
合庫全球新興市場基金                                                9.04000    9.07000  -0.03000   -0.33076
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.49000   10.51000  -0.02000   -0.19029
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.99000    9.01000  -0.02000   -0.22198
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.35000    9.37000  -0.02000   -0.21345
合庫貨幣市場基金                                                   10.18560   10.18540   0.00020    0.00196
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.93690    9.93830  -0.00140   -0.01409
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.33280   10.33690  -0.00410   -0.03966
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.53940   10.54290  -0.00350   -0.03320
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.11950   12.12580  -0.00630   -0.05196
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.46980   15.47500  -0.00520   -0.03360
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.65330    8.65480  -0.00150   -0.01733
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.49150    9.49530  -0.00380   -0.04002
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.84980    7.85240  -0.00260   -0.03311
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.62610    8.63000  -0.00390   -0.04519
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.53650   10.54450  -0.00800   -0.07587
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.98000   10.03000  -0.05000   -0.49850
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.19070   10.22070  -0.03000   -0.29352
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.16630   10.19360  -0.02730   -0.26782
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.68280    9.77330  -0.09050   -0.92599
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.15870   10.16950  -0.01080   -0.10620
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.28260   10.26550   0.01710    0.16658
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.25170   10.23630   0.01540    0.15044
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.74860    9.80680  -0.05820   -0.59347
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.22710   10.20390   0.02320    0.22736
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.46000   10.51000  -0.05000   -0.47574
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                      34.60000   33.92000   0.68000    2.00472
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                      10.20000    9.99000   0.21000    2.10210
安聯台灣科技基金                                                   56.71000   55.72000   0.99000    1.77674
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.56350   12.56330   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   39.70000   39.10000   0.60000    1.53453
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.88750   10.88220   0.00530    0.04870
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.98010   15.97370   0.00640    0.04007
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.88090    9.87690   0.00400    0.04050
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.99340    9.98880   0.00460    0.04605
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  11.92000   11.96000  -0.04000   -0.33445
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                   9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.55000   11.59000  -0.04000   -0.34513
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.35810   13.34950   0.00860    0.06442
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.90650   10.90310   0.00340    0.03118
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.96050   12.95710   0.00340    0.02624
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.55820    9.55330   0.00490    0.05129
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.49140    9.48850   0.00290    0.03056
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.00520    9.00280   0.00240    0.02666
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.20730   10.20130   0.00600    0.05882
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.19910   10.19640   0.00270    0.02648
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.48000   11.51000  -0.03000   -0.26064
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.48000   11.50000  -0.02000   -0.17391
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.24000   11.22000   0.02000    0.17825
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.37000   11.40000  -0.03000   -0.26316
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.92000   10.95000  -0.03000   -0.27397
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.55090   12.54790   0.00300    0.02391
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.35100   11.35100   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.95230   10.95300  -0.00070   -0.00639
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.50760    8.50640   0.00120    0.01411
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.37510    8.37510   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.05460    8.05510  -0.00050   -0.00621
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.13130   10.13050   0.00080    0.00790
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.00980   10.01050  -0.00070   -0.00699
安聯全球人口趨勢基金                                               11.99000   12.08000  -0.09000   -0.74503
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.14000    8.28000  -0.14000   -1.69082
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        30.84000   31.35000  -0.51000   -1.62679
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.62000    7.75000  -0.13000   -1.67742
安聯全球新興市場基金                                               16.59000   16.64000  -0.05000   -0.30048
安聯全球農金趨勢基金                                                8.97000    9.02000  -0.05000   -0.55432
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.01000    9.12000  -0.11000   -1.20614
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.72000   10.75000  -0.03000   -0.27907
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.79000   10.82000  -0.03000   -0.27726
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.37000    9.39000  -0.02000   -0.21299
安聯亞洲動態策略基金                                               22.09000   22.12000  -0.03000   -0.13562
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.16230   10.16400  -0.00170   -0.01673
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.19200   10.19530  -0.00330   -0.03237
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.07670   10.07880  -0.00210   -0.02084
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.04500   10.04820  -0.00320   -0.03185
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.09200   10.09370  -0.00170   -0.01684
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.04950   10.05270  -0.00320   -0.03183
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.02100   10.02560  -0.00460   -0.04588
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.11720   10.12190  -0.00470   -0.04643
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.02090   10.02560  -0.00470   -0.04688
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.35280   10.33710   0.01570    0.15188
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.31910   10.30490   0.01420    0.13780
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.84210   10.81550   0.02660    0.24594
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.26710   10.25220   0.01490    0.14533
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.28790   10.27220   0.01570    0.15284
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.15230   10.23680  -0.08450   -0.82545
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.06030   10.17110  -0.11080   -1.08936
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.41100   10.58950  -0.17850   -1.68563
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.06510   10.15040  -0.08530   -0.84036
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.10310   10.17760  -0.07450   -0.73200
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.09000   10.06200   0.02800    0.27827
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.30640   10.26590   0.04050    0.39451
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.06550   10.03730   0.02820    0.28095
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.97250    9.94610   0.02640    0.26543
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                  9.98040   10.07840  -0.09800   -0.97238
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.03170   10.21600  -0.18430   -1.80403
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.96480   10.03700  -0.07220   -0.71934
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.92280    9.94610  -0.02330   -0.23426
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)                    9.97960    9.97610   0.00350    0.03508
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)                          9.97470    9.97300   0.00170    0.01705
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)                   10.03970   10.03080   0.00890    0.08873
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)                          9.97630    9.97300   0.00330    0.03309
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.95250    9.98100  -0.02850   -0.28554
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.83480    9.86230  -0.02750   -0.27884
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.44340    7.49290  -0.04950   -0.66063
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.40400    7.45320  -0.04920   -0.66012
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                        9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.59000   11.68000  -0.09000   -0.77055
宏利全球債券組合基金                                               13.81650   13.82150  -0.00500   -0.03618
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.28590    3.29000  -0.00410   -0.12462
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53630    0.53710  -0.00080   -0.14895
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.08000   15.10000  -0.02000   -0.13245
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.49140   12.50530  -0.01390   -0.11115
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.02620   11.04130  -0.01510   -0.13676
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.52970   10.54500  -0.01530   -0.14509
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.70720    8.76970  -0.06250   -0.71268
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.33790    8.39420  -0.05630   -0.67070
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.18310    8.23630  -0.05320   -0.64592
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.34170    8.39930  -0.05760   -0.68577
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.22000   10.48000  -0.26000   -2.48092
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.30000   10.55000  -0.25000   -2.36967
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.22000   10.46000  -0.24000   -2.29446
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.13000   11.14000  -0.01000   -0.08977
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.86000   10.87000  -0.01000   -0.09200
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.52000   10.58000  -0.06000   -0.56711
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.28000   10.34000  -0.06000   -0.58027
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.31000   10.37000  -0.06000   -0.57859
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.99660    2.99570   0.00090    0.03004
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43040    0.43000   0.00040    0.09302
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.92410   12.91520   0.00890    0.06891
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97960    0.97850   0.00110    0.11242
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.31600    7.34800  -0.03200   -0.43549
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04000    2.05060  -0.01060   -0.51692
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29400    0.29540  -0.00140   -0.47393
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.88910    8.93290  -0.04380   -0.49032
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32300    0.32440  -0.00140   -0.43157
宏利澳幣保本基金                                                   12.71870   12.71710   0.00160    0.01258
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.32000   10.35000  -0.03000   -0.28986
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.97000   11.99000  -0.02000   -0.16681
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.59000   11.62000  -0.03000   -0.25818
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.31000   11.34000  -0.03000   -0.26455
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.30000    9.37000  -0.07000   -0.74707
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
貝萊德新台幣基金                                                   12.98190   12.98180   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     28.50000   28.38000   0.12000    0.42283
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信中小型股基金                                                 53.99000   53.29000   0.70000    1.31357
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.01000   28.18000  -0.17000   -0.60326
保德信全球消費商機基金                                             19.29000   19.34000  -0.05000   -0.25853
保德信全球基礎建設基金                                             14.02000   14.09000  -0.07000   -0.49681
保德信全球資源基金                                                  6.99000    7.13000  -0.14000   -1.96353
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.10000    9.24000  -0.14000   -1.51515
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      30.37000   30.84000  -0.47000   -1.52399
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.25380   10.30200  -0.04820   -0.46787
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.79530   10.84600  -0.05070   -0.46745
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.29800   10.34530  -0.04730   -0.45721
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.83840   10.88820  -0.04980   -0.45738
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.65710    9.68380  -0.02670   -0.27572
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.88470   10.91490  -0.03020   -0.27669
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.23010    9.25480  -0.02470   -0.26689
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.38650   10.41420  -0.02770   -0.26598
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.15760    8.17220  -0.01460   -0.17865
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.32380   11.34410  -0.02030   -0.17895
保德信亞太基金                                                     19.75000   19.73000   0.02000    0.10137
保德信店頭市場基金                                                 38.75000   38.35000   0.40000    1.04302
保德信拉丁美洲基金                                                  6.91000    7.00000  -0.09000   -1.28571
保德信金平衡基金                                                   31.61000   31.56000   0.05000    0.15843
保德信金滿意基金                                                   44.79000   44.51000   0.28000    0.62907
保德信科技島基金                                                   29.75000   29.48000   0.27000    0.91588
保德信高成長基金                                                  102.17000  101.43000   0.74000    0.72957
保德信貨幣市場基金                                                 15.85990   15.85960   0.00030    0.00189
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.57170   10.63150  -0.05980   -0.56248
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.81920   10.87930  -0.06010   -0.55243
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.99980   11.04450  -0.04470   -0.40473
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.54060   10.58240  -0.04180   -0.39500
保德信新世紀基金                                                   10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.18980    8.18630   0.00350    0.04275
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.44440   10.43950   0.00490    0.04694
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.76360   11.75850   0.00510    0.04337
保德信新興趨勢組合基金                                             10.49000   10.51000  -0.02000   -0.19029
保德信瑞騰基金                                                     15.66190   15.66230  -0.00040   -0.00255
保德信歐洲組合基金                                                 10.09000   10.17000  -0.08000   -0.78663
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.52770    9.51720   0.01050    0.11033
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.08210   10.07110   0.01100    0.10922
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.44620    9.43490   0.01130    0.11977
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.75390    9.74150   0.01240    0.12729
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.73070    9.71140   0.01930    0.19874
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.17220   10.15330   0.01890    0.18615
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.56250    9.55180   0.01070    0.11202
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.92880    9.91770   0.01110    0.11192
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.19400   10.18070   0.01330    0.13064
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.89950    9.88280   0.01670    0.16898
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.29080   10.27310   0.01770    0.17229
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.81030    9.79920   0.01110    0.11327
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.13010   10.11850   0.01160    0.11464
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.88280    9.85990   0.02290    0.23225
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.43670   10.40760   0.02910    0.27960
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.73990    9.72020   0.01970    0.20267
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.12900   10.10850   0.02050    0.20280
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.34530   10.29000   0.05530    0.53741
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.01860    9.97360   0.04500    0.45119
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.10360   10.05780   0.04580    0.45537
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.48220   10.43420   0.04800    0.46003
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.28150   10.22220   0.05930    0.58011
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.94080   10.87720   0.06360    0.58471
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.07650   10.04090   0.03560    0.35455
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.37890   10.34210   0.03680    0.35583
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.53780   10.49100   0.04680    0.44610
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.52960   10.49410   0.03550    0.33829
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.55720   10.52060   0.03660    0.34789
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.08050   10.05850   0.02200    0.21872
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.08400   10.06190   0.02210    0.21964
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型             10.11360   10.04670   0.06690    0.66589
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型             10.11000   10.04650   0.06350    0.63206
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.04710   10.03870   0.00840    0.08368
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.04840   10.04000   0.00840    0.08367
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型               10.13700   10.03710   0.09990    0.99531
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型               10.13760   10.03770   0.09990    0.99525
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.24010   10.19550   0.04460    0.43745
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.23660   10.19220   0.04440    0.43563
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.38380   10.31740   0.06640    0.64357
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.56840   10.50050   0.06790    0.64664
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.00530    9.97050   0.03480    0.34903
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.10120   10.06600   0.03520    0.34969
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.60570   10.58250   0.02320    0.21923
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.39380   10.36920   0.02460    0.23724
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       20.19000   20.07000   0.12000    0.59791
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4687.40000 4660.53000  26.87000    0.57654
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.17070   10.15910   0.01160    0.11418
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.06780   11.05530   0.01250    0.11307
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.04780   10.03650   0.01130    0.11259
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.40690    9.39230   0.01460    0.15545
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.00270    9.98720   0.01550    0.15520
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.39530    9.38190   0.01340    0.14283
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.75560    9.73840   0.01720    0.17662
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.38930   10.36340   0.02590    0.24992
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.85910    5.86620  -0.00710   -0.12103
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.86480   10.87800  -0.01320   -0.12135
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞巨人基金                                                       13.40000   13.37000   0.03000    0.22438
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.71160   13.71140   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.39000   16.42000  -0.03000   -0.18270
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.34640   14.35980  -0.01340   -0.09332
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.77190   12.78220  -0.01030   -0.08058
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.31790   13.33050  -0.01260   -0.09452
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.42400    8.50280  -0.07880   -0.92675
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.71470    6.75370  -0.03900   -0.57746
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.62240    8.67810  -0.05570   -0.64185
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.47100    8.54570  -0.07470   -0.87412
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.67920   10.74630  -0.06710   -0.62440
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.38650    8.42060  -0.03410   -0.40496
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.96160   12.97200  -0.01040   -0.08017
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.42670   12.43830  -0.01160   -0.09326
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.45450   13.44890   0.00560    0.04164
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.12360   12.13510  -0.01150   -0.09477
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.88890    8.94470  -0.05580   -0.62383
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.62860    9.70050  -0.07190   -0.74120
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.67920    9.76490  -0.08570   -0.87763
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.49350    9.55350  -0.06000   -0.62804
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.39420    9.43850  -0.04430   -0.46935
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.73650   10.74720  -0.01070   -0.09956
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.77550   10.77980  -0.00430   -0.03989
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.52380   10.53420  -0.01040   -0.09873
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.66890   10.66850   0.00040    0.00375
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.75450    9.81420  -0.05970   -0.60830
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.52220    9.58880  -0.06660   -0.69456
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.67770   10.76090  -0.08320   -0.77317
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.54110    9.60060  -0.05950   -0.61975
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.68190    9.73120  -0.04930   -0.50662
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.71650   10.72710  -0.01060   -0.09882
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.77590   10.78020  -0.00430   -0.03989
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.52430   10.53470  -0.01040   -0.09872
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.67010   10.66970   0.00040    0.00375
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.75430    9.81400  -0.05970   -0.60831
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.52250    9.58910  -0.06660   -0.69454
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.86400   10.94700  -0.08300   -0.75820
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.54140    9.60080  -0.05940   -0.61870
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.68250    9.73180  -0.04930   -0.50659
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.34720   11.34400   0.00320    0.02821
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.86490   12.85620   0.00870    0.06767
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.09010   12.08640   0.00370    0.03061
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.88270    8.93220  -0.04950   -0.55417
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.62100    9.68020  -0.05920   -0.61156
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.52560    9.57770  -0.05210   -0.54397
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.04200   11.03890   0.00310    0.02808
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.97930   11.97120   0.00810    0.06766
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.68000   11.67640   0.00360    0.03083
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.88300    8.93250  -0.04950   -0.55416
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.62160    9.68080  -0.05920   -0.61152
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.52600    9.57810  -0.05210   -0.54395
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.86000   12.88000  -0.02000   -0.15528
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.13000   13.16000  -0.03000   -0.22796
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.82000    9.95000  -0.13000   -1.30653
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.29320   12.26890   0.02430    0.19806
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.49450   10.47380   0.02070    0.19764
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.78380    7.78390  -0.00010   -0.00128
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.29770   10.31180  -0.01410   -0.13674
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.83000   11.82000   0.01000    0.08460
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.36000   11.36000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.48000    9.52000  -0.04000   -0.42017
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.81000    9.87000  -0.06000   -0.60790
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.97000   10.96000   0.01000    0.09124
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.54000   11.53000   0.01000    0.08673
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.14000   11.13000   0.01000    0.08985
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.57000    9.61000  -0.04000   -0.41623
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.59000    9.64000  -0.05000   -0.51867
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.67000    9.72000  -0.05000   -0.51440
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.32070   12.31270   0.00800    0.06497
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.11360   12.10520   0.00840    0.06939
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.06000   11.05310   0.00690    0.06243
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.48740    8.51900  -0.03160   -0.37094
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.58850    9.62770  -0.03920   -0.40716
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.61490    9.65100  -0.03610   -0.37405
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.65290   11.64490   0.00800    0.06870
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.81910   10.81230   0.00680    0.06289
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.04150   11.03460   0.00690    0.06253
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.92960    9.97050  -0.04090   -0.41021
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.17040    9.20460  -0.03420   -0.37155
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.13320    9.19320  -0.06000   -0.65266
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.64150    9.67750  -0.03600   -0.37200
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.63280   12.63360  -0.00080   -0.00633
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.21660   12.21210   0.00450    0.03685
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.48800   11.48880  -0.00080   -0.00696
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.97930    7.01770  -0.03840   -0.54719
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.72620    8.77870  -0.05250   -0.59804
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.36910    9.41970  -0.05060   -0.53717
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.85970   10.86040  -0.00070   -0.00645
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.50590   11.50680  -0.00090   -0.00782
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.45290    9.50910  -0.05620   -0.59101
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.90700    8.95550  -0.04850   -0.54157
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.56950    9.62120  -0.05170   -0.53736
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.17300   12.17470  -0.00170   -0.01396
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.03900   13.03810   0.00090    0.00690
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.84020   11.84180  -0.00160   -0.01351
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.36580    9.40710  -0.04130   -0.43903
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.05710   10.10030  -0.04320   -0.42771
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.02570   10.06700  -0.04130   -0.41025
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.29030   12.28940   0.00090    0.00732
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.86060   10.86220  -0.00160   -0.01473
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.28150   11.28300  -0.00150   -0.01329
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.99550   10.02200  -0.02650   -0.26442
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.53300    9.57430  -0.04130   -0.43136
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.30130   10.34450  -0.04320   -0.41761
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.76380    9.80510  -0.04130   -0.42121
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.99000   19.01000  -0.02000   -0.10521
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.63000   17.71000  -0.08000   -0.45172
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.42600   13.43620  -0.01020   -0.07591
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.21330   10.27100  -0.05770   -0.56178
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.31450   11.36570  -0.05120   -0.45048
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.39370   12.41760  -0.02390   -0.19247
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.76710   10.82760  -0.06050   -0.55876
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.76430    8.85180  -0.08750   -0.98850
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.36950    9.45480  -0.08530   -0.90219
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.27530    9.36520  -0.08990   -0.95994
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.28890    9.37920  -0.09030   -0.96277
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.89650    8.98480  -0.08830   -0.98277
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.17220    9.25660  -0.08440   -0.91178
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.14310   11.23690  -0.09380   -0.83475
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.23220    9.32210  -0.08990   -0.96437
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            45.72800   45.59970   0.12830    0.28136
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.88000    9.89810  -0.01810   -0.18286
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.83680    9.83500   0.00180    0.01830
國泰大中華基金                                                     21.73000   21.46000   0.27000    1.25815
國泰小龍基金-新台幣                                                16.22000   16.08000   0.14000    0.87065
國泰中小成長基金-新台幣                                            47.03000   46.40000   0.63000    1.35776
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               44.06570   44.27400  -0.20830   -0.47048
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.09650   10.09530   0.00120    0.01189
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.22810   10.21970   0.00840    0.08219
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.27330   10.26380   0.00950    0.09256
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.16000   27.29000  -0.13000   -0.47636
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.10000   11.96000   0.14000    1.17057
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.48000   34.25000  -0.77000   -2.24818
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35830    0.35830   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33510    0.33510   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33600    0.33600   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.13430   11.13280   0.00150    0.01347
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.42370   10.42230   0.00140    0.01343
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.45570   10.45430   0.00140    0.01339
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.47240   12.47230   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42240    0.42380  -0.00140   -0.33034
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37190    0.37310  -0.00120   -0.32163
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45140    0.45290  -0.00150   -0.33120
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.09000   11.13000  -0.04000   -0.35939
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.56970    0.56630   0.00340    0.60039
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.61560    2.62730  -0.01170   -0.44532
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36630    0.36880  -0.00250   -0.67787
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.38000   11.46000  -0.08000   -0.69808
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.54910    0.54780   0.00130    0.23731
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49990    0.50100  -0.00110   -0.21956
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.60000   14.63000  -0.03000   -0.20506
國泰全球資源基金-美元                                               0.16140    0.16300  -0.00160   -0.98160
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.09000    5.14000  -0.05000   -0.97276
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.60050    0.60150  -0.00100   -0.16625
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.64000   18.67000  -0.03000   -0.16069
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.06000   18.08000  -0.02000   -0.11062
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.89580    0.88910   0.00670    0.75357
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.96000   21.25000  -0.29000   -1.36471
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.72000   22.82000  -0.10000   -0.43821
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.60560    2.60610  -0.00050   -0.01919
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36590    0.36680  -0.00090   -0.24537
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31170    0.31240  -0.00070   -0.22407
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.31090   11.33860  -0.02770   -0.24430
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.63560    9.65910  -0.02350   -0.24329
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.54490    0.54120   0.00370    0.68367
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39180    0.39380  -0.00200   -0.50787
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.78000   11.83000  -0.05000   -0.42265
國泰科技生化基金                                                   37.90000   37.55000   0.35000    0.93209
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.32000   29.66000  -0.34000   -1.14633
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.37000   12.25000   0.12000    0.97959
國泰美國費城半導體基金                                             15.14000   15.13000   0.01000    0.06609
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    47.64870   47.47450   0.17420    0.36693
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    15.80440   15.87120  -0.06680   -0.42089
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    26.84190   26.63150   0.21040    0.79004
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   46.58010   46.51820   0.06190    0.13307
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   46.69090   46.77440  -0.08350   -0.17852
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.32370   43.36210  -0.03840   -0.08856
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.31920    0.31960  -0.00040   -0.12516
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.91770    9.92890  -0.01120   -0.11280
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                          9.98110    9.99200  -0.01090   -0.10909
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.31970    0.32000  -0.00030   -0.09375
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.92940    9.93830  -0.00890   -0.08955
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.00950   10.01800  -0.00850   -0.08485
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.31950    0.31990  -0.00040   -0.12504
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.92490    9.93710  -0.01220   -0.12277
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.01450   10.02630  -0.01180   -0.11769
國泰紐幣2021保本基金                                               12.94820   12.93270   0.01550    0.11985
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.32690   13.31150   0.01540    0.11569
國泰紐幣保本基金                                                   12.79720   12.79630   0.00090    0.00703
國泰國泰基金-新台幣A                                               24.97000   24.67000   0.30000    1.21605
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   49.22230   49.06360   0.15870    0.32346
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35060    0.35070  -0.00010   -0.02851
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.86000   10.87000  -0.01000   -0.09200
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.53340    0.52860   0.00480    0.90806
國泰新興市場基金-美元                                               0.38040    0.38110  -0.00070   -0.18368
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.81000   11.83000  -0.02000   -0.16906
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.47860    2.47330   0.00530    0.21429
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.51170    1.50840   0.00330    0.21877
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35780    0.35780   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22030    0.22040  -0.00010   -0.04537
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.79600   10.79790  -0.00190   -0.01760
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.45990    6.46100  -0.00110   -0.01703
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.44000   15.77000  -0.33000   -2.09258
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       46.65200   46.52720   0.12480    0.26823
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           46.48800   46.30940   0.17860    0.38567
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               43.46470   43.37940   0.08530    0.19664
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.61000   12.58000   0.03000    0.23847
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   39.51000   39.73000  -0.22000   -0.55374
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.25000   23.27000  -0.02000   -0.08595
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34400    0.34550  -0.00150   -0.43415
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.16000   10.20000  -0.04000   -0.39216
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.26000   21.44000  -0.18000   -0.83955
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.67000   18.93000  -0.26000   -1.37348
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41840    0.41830   0.00010    0.02391
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.57500   12.57360   0.00140    0.01113
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.02810   10.00500   0.02310    0.23088
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.93790    9.83950   0.09840    1.00005
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.00400    9.98920   0.01480    0.14816
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.82510    9.80970   0.01540    0.15699
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.88790   10.00490  -0.11700   -1.16943
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.79300    9.83460  -0.04160   -0.42300
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.86390    9.98910  -0.12520   -1.25337
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.68520    9.80970  -0.12450   -1.26915
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金                                                   27.28000   27.27000   0.01000    0.03667
第一金小型精選基金                                                 34.29000   34.08000   0.21000    0.61620
第一金中概平衡基金                                                 29.34000   29.17000   0.17000    0.58279
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.34230   15.34200   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.87200  178.87000   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.12880   15.23550  -0.10670   -0.70034
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.12750   15.23420  -0.10670   -0.70040
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.62000   14.73000  -0.11000   -0.74678
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.63000   14.73000  -0.10000   -0.67889
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.09240   10.07670   0.01570    0.15580
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.09080   10.07510   0.01570    0.15583
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.67750    9.78420  -0.10670   -1.09053
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.67750    9.78420  -0.10670   -1.09053
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.92000   10.03000  -0.11000   -1.09671
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.92000   10.03000  -0.11000   -1.09671
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.41390   13.43310  -0.01920   -0.14293
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.43170   13.45090  -0.01920   -0.14274
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.74000   12.76000  -0.02000   -0.15674
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.77000   12.78000  -0.01000   -0.07825
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.85140    9.89120  -0.03980   -0.40238
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.84500    9.88480  -0.03980   -0.40264
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.44920    9.48730  -0.03810   -0.40159
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.47360    9.51170  -0.03810   -0.40056
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.79970   10.84330  -0.04360   -0.40209
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.39880   10.44070  -0.04190   -0.40131
第一金全球大趨勢基金                                               24.70000   24.83000  -0.13000   -0.52356
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.34550    9.35310  -0.00760   -0.08126
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.45160    6.45680  -0.00520   -0.08054
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.35600   10.32010   0.03590    0.34786
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.35630   10.32040   0.03590    0.34785
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.35060   11.31130   0.03930    0.34744
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.35240   11.31320   0.03920    0.34650
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.79000   10.75000   0.04000    0.37209
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.79000   10.75000   0.04000    0.37209
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.67360    8.68670  -0.01310   -0.15081
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.70650   10.72260  -0.01610   -0.15015
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.28840    9.28520   0.00320    0.03446
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.28680    9.28350   0.00330    0.03555
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.67480    7.67730  -0.00250   -0.03256
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.66980    7.67240  -0.00260   -0.03389
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.41810    8.42060  -0.00250   -0.02969
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.41860    8.42110  -0.00250   -0.02969
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.76000   11.75580   0.00420    0.03573
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.76060   11.75640   0.00420    0.03573
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.27820   10.28170  -0.00350   -0.03404
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.27910   10.28250  -0.00340   -0.03307
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.03140   15.03600  -0.00460   -0.03059
第一金亞洲科技基金                                                 19.01000   18.82000   0.19000    1.00956
第一金亞洲新興市場基金                                             12.81000   12.91000  -0.10000   -0.77459
第一金店頭市場基金                                                  8.32000    8.27000   0.05000    0.60459
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.25450   10.22920   0.02530    0.24733
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.25440   10.22960   0.02480    0.24243
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.23600   10.21020   0.02580    0.25269
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.23600   10.21020   0.02580    0.25269
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.25450   10.22920   0.02530    0.24733
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.26980   10.24420   0.02560    0.24990
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.25440   10.22950   0.02490    0.24341
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.23610   10.21020   0.02590    0.25367
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.25130   10.22480   0.02650    0.25917
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.23600   10.21020   0.02580    0.25269
第一金創新趨勢基金                                                 22.95000   22.97000  -0.02000   -0.08707
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  44.83440   44.64810   0.18630    0.41726
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            45.12070   44.94590   0.17480    0.38891
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      45.95960   45.78600   0.17360    0.37916
第一金電子基金                                                     36.60000   36.40000   0.20000    0.54945
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.81000   19.88000  -0.07000   -0.35211
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.64000   19.58000   0.06000    0.30644
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.79000    8.85000  -0.06000   -0.67797
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.11000    9.17000  -0.06000   -0.65431
統一大滿貫基金-A類型                                               37.87000   37.55000   0.32000    0.85220
統一大滿貫基金-I類型                                               37.87000   37.55000   0.32000    0.85220
統一大龍印基金                                                     14.93000   15.04000  -0.11000   -0.73138
統一中小基金                                                       26.13000   25.84000   0.29000    1.12229
統一台灣動力基金                                                   20.22000   20.00000   0.22000    1.10000
統一全天候基金-A類型                                              120.19000  118.96000   1.23000    1.03396
統一全天候基金-I類型                                              121.00000  119.76000   1.24000    1.03540
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.51350    8.53540  -0.02190   -0.25658
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.90440    7.96590  -0.06150   -0.77204
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.93510    7.99600  -0.06090   -0.76163
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.24750    9.27120  -0.02370   -0.25563
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.59360    8.66050  -0.06690   -0.77247
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.61960    8.68580  -0.06620   -0.76216
統一全球債券組合基金                                               12.42840   12.42720   0.00120    0.00966
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.97000   16.07000  -0.10000   -0.62228
統一全球新科技基金(美元)                                           14.46000   14.61000  -0.15000   -1.02669
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.94000   14.09000  -0.15000   -1.06458
統一亞太基金                                                       25.71000   25.80000  -0.09000   -0.34884
統一亞洲大金磚基金                                                 12.32000   12.42000  -0.10000   -0.80515
統一奔騰基金                                                       63.53000   62.88000   0.65000    1.03372
統一強棒貨幣市場基金                                               16.75540   16.75510   0.00030    0.00179
統一統信基金                                                       32.54000   32.17000   0.37000    1.15014
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             38.78770   38.66790   0.11980    0.30982
統一黑馬基金                                                       63.44000   62.79000   0.65000    1.03520
統一新亞洲科技能源基金                                             16.99000   16.96000   0.03000    0.17689
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.13820    8.13590   0.00230    0.02827
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.91810   10.91500   0.00310    0.02840
統一經建基金                                                       50.69000   50.17000   0.52000    1.03648
統一龍馬基金                                                       73.68000   72.75000   0.93000    1.27835
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     22.55000   22.14000   0.41000    1.85185
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              52.12000   51.15000   0.97000    1.89638
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.41790   10.42090  -0.00300   -0.02879
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.35860   10.35880  -0.00020   -0.00193
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.36400   10.36500  -0.00100   -0.00965
野村巴西基金                                                        6.61000    6.66000  -0.05000   -0.75075
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.85000   11.89000  -0.04000   -0.33642
野村台灣高股息基金                                                 26.35000   26.34000   0.01000    0.03797
野村台灣運籌基金                                                   40.34000   39.80000   0.54000    1.35678
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.96570    9.96110   0.00460    0.04618
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.81000    9.80420   0.00580    0.05916
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.84080    9.83700   0.00380    0.03863
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.58540   10.58040   0.00500    0.04726
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.32190   10.31580   0.00610    0.05913
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05660   10.05280   0.00380    0.03780
野村平衡基金                                                       21.15000   21.00000   0.15000    0.71429
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.96160    9.96420  -0.00260   -0.02609
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.24300   10.25110  -0.00810   -0.07902
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.96690    9.96710  -0.00020   -0.00201
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.96190    9.96440  -0.00250   -0.02509
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.24310   10.25120  -0.00810   -0.07902
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.96760    9.96780  -0.00020   -0.00201
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.92640    9.92790  -0.00150   -0.01511
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.02680   10.02780  -0.00100   -0.00997
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.03710   10.03580   0.00130    0.01295
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.95480    9.95390   0.00090    0.00904
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.65000   10.68000  -0.03000   -0.28090
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.99000   15.05000  -0.06000   -0.39867
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.81000   12.85000  -0.04000   -0.31128
野村全球生技醫療基金                                               16.10000   16.20000  -0.10000   -0.61728
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.29700   10.29410   0.00290    0.02817
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.24610   10.24080   0.00530    0.05175
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.16980   10.16480   0.00500    0.04919
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.54220   10.53880   0.00340    0.03226
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.45170   10.44640   0.00530    0.05074
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.38060   10.37550   0.00510    0.04915
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.28340   10.27840   0.00500    0.04865
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.98550   10.98210   0.00340    0.03096
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.84480   10.83920   0.00560    0.05166
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.77310   10.76780   0.00530    0.04922
野村全球品牌基金                                                   27.85000   27.96000  -0.11000   -0.39342
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.45000   10.51000  -0.06000   -0.57088
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.69000   12.76000  -0.07000   -0.54859
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.76000   10.82000  -0.06000   -0.55453
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.26000   19.37000  -0.11000   -0.56789
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.19000   12.26000  -0.07000   -0.57096
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.04380   11.04780  -0.00400   -0.03621
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.03910   11.03980  -0.00070   -0.00634
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.79130   10.79310  -0.00180   -0.01668
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.52150    8.55580  -0.03430   -0.40090
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.34930    8.37830  -0.02900   -0.34613
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.91580    7.94380  -0.02800   -0.35248
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.02910   11.07360  -0.04450   -0.40186
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.52430   10.56080  -0.03650   -0.34562
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.07990   10.11560  -0.03570   -0.35292
野村成長基金                                                       34.45000   34.06000   0.39000    1.14504
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.26750    8.28100  -0.01350   -0.16302
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.27500    8.28530  -0.01030   -0.12432
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.47650    8.48710  -0.01060   -0.12490
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.63680    9.65240  -0.01560   -0.16162
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.49080    9.50260  -0.01180   -0.12418
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.70250    9.71460  -0.01210   -0.12455
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.05870   10.07450  -0.01580   -0.15683
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                              9.99230   10.00300  -0.01070   -0.10697
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.87460    9.88520  -0.01060   -0.10723
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.51010    9.52430  -0.01420   -0.14909
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.51840    9.52850  -0.01010   -0.10600
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.61170    9.62200  -0.01030   -0.10705
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.00820   10.01890  -0.01070   -0.10680
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.67180   10.69020  -0.01840   -0.17212
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.58600   10.59730  -0.01130   -0.10663
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.68890   10.70040  -0.01150   -0.10747
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.82580    9.82870  -0.00290   -0.02951
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.82100    9.82150  -0.00050   -0.00509
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.72350    9.72440  -0.00090   -0.00926
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.27780    8.27860  -0.00080   -0.00966
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.91650    8.91880  -0.00230   -0.02579
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.77400    8.77430  -0.00030   -0.00342
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.89160    9.89200  -0.00040   -0.00404
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.54510   13.54640  -0.00130   -0.00960
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.76920   12.77260  -0.00340   -0.02662
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.31970   10.32020  -0.00050   -0.00484
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51610   10.51530   0.00080    0.00761
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45980   10.45580   0.00400    0.03826
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.49040   10.48700   0.00340    0.03242
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.81370   10.81290   0.00080    0.00740
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.73510   10.73100   0.00410    0.03821
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.68430   10.68080   0.00350    0.03277
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.81180   10.80670   0.00510    0.04719
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.72080   10.71280   0.00800    0.07468
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.85400   10.84300   0.01100    0.10145
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.27670   10.29190  -0.01520   -0.14769
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.84450    9.86350  -0.01900   -0.19263
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.46130    9.47550  -0.01420   -0.14986
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.92970    8.94350  -0.01380   -0.15430
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.49090   11.50880  -0.01790   -0.15553
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.42080   10.43950  -0.01870   -0.17913
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.59780   11.62250  -0.02470   -0.21252
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.00800   11.02660  -0.01860   -0.16868
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.75070   10.77030  -0.01960   -0.18198
野村泰國基金                                                       42.38000   42.96000  -0.58000   -1.35009
野村高科技基金                                                     11.89000   11.69000   0.20000    1.71086
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.47820   10.48180  -0.00360   -0.03435
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.10580   10.11330  -0.00750   -0.07416
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.82570   10.82880  -0.00310   -0.02863
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.47090    9.47470  -0.00380   -0.04011
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.43460    9.43860  -0.00400   -0.04238
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.78280    9.76580   0.01700    0.17408
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.15130   12.16010  -0.00880   -0.07237
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.48020   14.46480   0.01540    0.10647
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.99130   10.99580  -0.00450   -0.04092
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.95680   10.96140  -0.00460   -0.04197
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.53730   11.51730   0.02000    0.17365
野村貨幣市場基金                                                   16.35810   16.35790   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.61000   14.55000   0.06000    0.41237
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.34030   10.33410   0.00620    0.06000
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.27710   10.26700   0.01010    0.09837
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.25700   10.24780   0.00920    0.08978
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.75390   10.74750   0.00640    0.05955
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.65160   10.64120   0.01040    0.09773
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.69490   10.68540   0.00950    0.08891
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.05330   10.07490  -0.02160   -0.21439
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.01580   10.03370  -0.01790   -0.17840
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.90170    9.91990  -0.01820   -0.18347
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.74800   10.77120  -0.02320   -0.21539
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.65780   10.67670  -0.01890   -0.17702
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.54200   10.56140  -0.01940   -0.18369
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.58450   10.58150   0.00300    0.02835
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.90410    7.90200   0.00210    0.02658
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.30270   12.29940   0.00330    0.02683
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.94000    9.09000  -0.15000   -1.65017
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.43510   10.43530  -0.00020   -0.00192
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.74840   10.75380  -0.00540   -0.05021
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36040   10.35770   0.00270    0.02607
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.42900   10.42530   0.00370    0.03549
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.43790   10.43330   0.00460    0.04409
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.43550   10.43570  -0.00020   -0.00192
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.74950   10.75500  -0.00550   -0.05114
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.36020   10.35760   0.00260    0.02510
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.43190   10.42820   0.00370    0.03548
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.43690   10.43230   0.00460    0.04409
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.44450   10.44700  -0.00250   -0.02393
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.76540   10.77280  -0.00740   -0.06869
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36770   10.36730   0.00040    0.00386
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.43620   10.43480   0.00140    0.01342
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.45100   10.44780   0.00320    0.03063
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.44450   10.44690  -0.00240   -0.02297
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.76710   10.77450  -0.00740   -0.06868
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.37530   10.37500   0.00030    0.00289
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.45000   10.44860   0.00140    0.01340
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.45240   10.44920   0.00320    0.03062
野村精選貨幣市場基金                                               12.12380   12.12370   0.00010    0.00082
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.81000   11.90000  -0.09000   -0.75630
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.92000   11.01000  -0.09000   -0.81744
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.04000   10.13000  -0.09000   -0.88845
野村積極成長基金                                                   14.61000   14.44000   0.17000    1.17729
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       11.28000   11.16000   0.12000    1.07527
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    40.87000   40.45000   0.42000    1.03832
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.71520   10.72900  -0.01380   -0.12862
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.53550    8.54990  -0.01440   -0.16842
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.84920    7.85960  -0.01040   -0.13232
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.67000    7.68030  -0.01030   -0.13411
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.35340   12.37450  -0.02110   -0.17051
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.02920   11.04380  -0.01460   -0.13220
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.81960   10.83420  -0.01460   -0.13476
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.54000   11.62000  -0.08000   -0.68847
野村環球基金-人民幣計價                                            17.63000   17.76000  -0.13000   -0.73198
野村環球基金-美元計價                                              13.57000   13.67000  -0.10000   -0.73153
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.13000   19.26000  -0.13000   -0.67497
野村鴻利基金                                                       25.40000   25.21000   0.19000    0.75367
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91490   16.91470   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       21.82000   21.53000   0.29000    1.34696
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.77000    9.93000  -0.16000   -1.61128
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.66000   13.88000  -0.22000   -1.58501
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.33000   10.37000  -0.04000   -0.38573
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.35000   15.39000  -0.04000   -0.25991
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.78140   10.77080   0.01060    0.09841
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.11400   14.10050   0.01350    0.09574
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               11.02740   11.00530   0.02210    0.20081
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.55200   10.56320  -0.01120   -0.10603
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.90330   10.87700   0.02630    0.24179
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.40050   10.40730  -0.00680   -0.06534
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.45870   10.41980   0.03890    0.37333
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.15910   10.15410   0.00500    0.04924
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.98960    9.98390   0.00570    0.05709
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.42610   10.41160   0.01450    0.13927
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.62550   10.61130   0.01420    0.13382
凱基台商天下基金                                                   14.62000   14.51000   0.11000    0.75810
凱基台灣精五門基金                                                 23.17000   23.08000   0.09000    0.38995
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       47.17840   46.99130   0.18710    0.39816
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   48.20600   48.33100  -0.12500   -0.25863
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   46.87950   46.72400   0.15550    0.33281
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         47.53910   47.32140   0.21770    0.46005
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             48.32660   48.12460   0.20200    0.41974
凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)                              9.99870    9.98110   0.01760    0.17633
凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)                              9.99810    9.98080   0.01730    0.17333
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)                             9.99650    9.98130   0.01520    0.15228
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)                             9.99660    9.98110   0.01550    0.15529
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)                             10.15800    9.98850   0.16950    1.69695
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)                            10.12880    9.98800   0.14080    1.40969
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)                                9.97740    9.99120  -0.01380   -0.13812
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)                                9.97740    9.99120  -0.01380   -0.13812
凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)                               9.97740    9.99120  -0.01380   -0.13812
凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)                               9.97750    9.99120  -0.01370   -0.13712
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)                              9.97700    9.98950  -0.01250   -0.12513
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)                              9.97710    9.98960  -0.01250   -0.12513
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)                             9.97730    9.98980  -0.01250   -0.12513
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)                             9.97730    9.98980  -0.01250   -0.12513
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.64000   13.61000   0.03000    0.22043
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.85500   11.85200   0.00300    0.02531
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.77000   11.77000   0.00000    0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60870   11.60850   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       30.71000   30.62000   0.09000    0.29393
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.04000   21.99000   0.05000    0.22738
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.19690   21.14850   0.04840    0.22886
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.23000   17.32000  -0.09000   -0.51963
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.33430   16.42180  -0.08750   -0.53283
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.35000    7.38000  -0.03000   -0.40650
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    42.99580   42.83650   0.15930    0.37188
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    43.47000   43.29910   0.17090    0.39470
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   43.47070   43.31930   0.15140    0.34950
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.81000   11.81000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.06190   11.08640  -0.02450   -0.22099
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.11680   12.13950  -0.02270   -0.18699
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.51000   12.53000  -0.02000   -0.15962
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.74000   12.76000  -0.02000   -0.15674
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.38900   12.40780  -0.01880   -0.15152
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.55140   10.57360  -0.02220   -0.20996
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.91720    9.95040  -0.03320   -0.33365
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.00980   10.04230  -0.03250   -0.32363
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.55120   10.57350  -0.02230   -0.21090
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.91720    9.95040  -0.03320   -0.33365
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.00980   10.04230  -0.03250   -0.32363
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.47000   12.46000   0.01000    0.08026
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         34.36000   34.41000  -0.05000   -0.14531
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.37000   32.34000   0.03000    0.09276
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.06470   11.05790   0.00680    0.06149
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.99110   10.98210   0.00900    0.08195
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.75000   14.61000   0.14000    0.95825
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.63000   19.99000  -0.36000   -1.80090
富邦日本東証基金                                                   20.72000   20.82000  -0.10000   -0.48031
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.50000   47.69000  -0.19000   -0.39841
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.74000   46.82000  -0.08000   -0.17087
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    55.00000   55.17000  -0.17000   -0.30814
富邦台灣心基金                                                     23.51000   23.22000   0.29000    1.24892
富邦台灣釆吉50基金                                                 48.53000   48.70000  -0.17000   -0.34908
富邦台灣科技指數基金                                               61.01000   61.12000  -0.11000   -0.17997
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   49.44660   49.29890   0.14770    0.29960
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.97750   41.96350   0.01400    0.03336
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31270    0.31400  -0.00130   -0.41401
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.36000   10.40000  -0.04000   -0.38462
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.71290    2.70800   0.00490    0.18095
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36260    0.36210   0.00050    0.13808
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.18030   11.16600   0.01430    0.12807
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.30990    2.30580   0.00410    0.17781
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34070    0.34030   0.00040    0.11754
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.45220    9.44000   0.01220    0.12924
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.42000   23.76000  -0.34000   -1.43098
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.10000   13.93000   0.17000    1.22039
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.95000   28.70000  -0.75000   -2.61324
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.72500   15.72470   0.00030    0.00191
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   45.73750   45.51570   0.22180    0.48730
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.80210   40.78540   0.01670    0.04095
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    40.44660   40.32040   0.12620    0.31299
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   47.39990   47.20480   0.19510    0.41331
富邦長紅基金                                                       65.30000   64.52000   0.78000    1.20893
富邦科技基金                                                       26.42000   26.31000   0.11000    0.41809
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.49150   41.41180   0.07970    0.19246
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        48.00490   47.78480   0.22010    0.46061
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.99130   40.85440   0.13690    0.33509
富邦恒生國企ETF基金                                                19.81000   19.73000   0.08000    0.40547
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.08000   14.06000   0.02000    0.14225
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.51000   24.52000  -0.01000   -0.04078
富邦高成長基金                                                     25.18000   24.88000   0.30000    1.20579
富邦基金A類型                                                      14.71000   14.59000   0.12000    0.82248
富邦基金I類型                                                      14.71000   14.59000   0.12000    0.82248
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.45000   20.66000  -0.21000   -1.01646
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42080    0.42120  -0.00040   -0.09497
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.37640   12.38720  -0.01080   -0.08719
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.14690    9.15480  -0.00790   -0.08629
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29500    0.29530  -0.00030   -0.10159
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.32810    8.33530  -0.00720   -0.08638
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.15580   10.17560  -0.01980   -0.19458
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.79590   10.81590  -0.02000   -0.18491
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.32510    9.34320  -0.01810   -0.19372
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.90420    9.92250  -0.01830   -0.18443
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.41000   18.44000  -0.03000   -0.16269
富邦精準基金                                                       47.38000   46.93000   0.45000    0.95887
富邦精銳中小基金                                                   12.47000   12.42000   0.05000    0.40258
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.41000   19.16000   0.25000    1.30480
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.25000   22.34000  -0.09000   -0.40286
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.83000    6.81000   0.02000    0.29369
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              17.19000   17.29000  -0.10000   -0.57837
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.01000   19.96000   0.05000    0.25050
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   32.21000   32.31000  -0.10000   -0.30950
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.91650    9.95280  -0.03630   -0.36472
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.87340    9.90970  -0.03630   -0.36631
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.64890    9.68450  -0.03560   -0.36760
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.32850   10.36630  -0.03780   -0.36464
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.29350   10.33130  -0.03780   -0.36588
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.06190   10.09900  -0.03710   -0.36736
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.33480    8.33150   0.00330    0.03961
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.03520    9.03150   0.00370    0.04097
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.54740    8.54410   0.00330    0.03862
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.22780   10.22370   0.00410    0.04010
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.30860   10.30440   0.00420    0.04076
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.78650    9.78260   0.00390    0.03987
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.93860    9.93390   0.00470    0.04731
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.63220    8.62660   0.00560    0.06492
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.94030    9.93400   0.00630    0.06342
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.15650    9.15070   0.00580    0.06338
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.58520   11.57780   0.00740    0.06392
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.39880   11.39150   0.00730    0.06408
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.63090   10.62420   0.00670    0.06306
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.37150    9.36500   0.00650    0.06941
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.26000   15.38000  -0.12000   -0.78023
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.81780    8.81260   0.00520    0.05901
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.72700    9.72110   0.00590    0.06069
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.17090    9.16550   0.00540    0.05892
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.76890   10.76250   0.00640    0.05947
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.80440   10.79790   0.00650    0.06020
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.25360   10.24750   0.00610    0.05953
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.33320    9.32690   0.00630    0.06755
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               24.10000   23.95000   0.15000    0.62630
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.71000   22.60000   0.11000    0.48673
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.95000   10.03000  -0.08000   -0.79761
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.73000    9.81000  -0.08000   -0.81549
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.11470    8.11740  -0.00270   -0.03326
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.27610    9.27950  -0.00340   -0.03664
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.31930   10.32310  -0.00380   -0.03681
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.79190    9.79520  -0.00330   -0.03369
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.75050   11.76010  -0.00960   -0.08163
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.72770    8.73490  -0.00720   -0.08243
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.82260    8.82980  -0.00720   -0.08154
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.91150    9.91960  -0.00810   -0.08166
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.91080   14.80820   0.10260    0.69286
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.64870   10.57510   0.07360    0.69597
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.51870   10.44610   0.07260    0.69500
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.72830   10.72620   0.00210    0.01958
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.66330    7.66180   0.00150    0.01958
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.97790    8.97610   0.00180    0.02005
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.97110    9.96920   0.00190    0.01906
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.31100   11.30860   0.00240    0.02122
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.54520    7.54350   0.00170    0.02254
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.85650    8.85460   0.00190    0.02146
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.00090    9.99870   0.00220    0.02200
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.02910   11.01520   0.01390    0.12619
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.70690    7.69720   0.00970    0.12602
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.14650    8.14770  -0.00120   -0.01473
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.25890    9.26030  -0.00140   -0.01512
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.39680   10.39820  -0.00140   -0.01346
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.04130   13.04310  -0.00180   -0.01380
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.92000    7.94000  -0.02000   -0.25189
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.19000    8.22000  -0.03000   -0.36496
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.95000    8.97000  -0.02000   -0.22297
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.11000   11.13000  -0.02000   -0.17969
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.33000    8.24000   0.09000    1.09223
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.57000   12.44000   0.13000    1.04502
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.64000    8.67000  -0.03000   -0.34602
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.40000   10.43000  -0.03000   -0.28763
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.18000    8.20000  -0.02000   -0.24390
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.19000    9.21000  -0.02000   -0.21716
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.31000   10.34000  -0.03000   -0.29014
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.08980   13.15400  -0.06420   -0.48806
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.18000   11.18000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
富蘭克林華美第一富基金                                             41.57000   41.18000   0.39000    0.94706
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36480   10.36460   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.67000    8.71000  -0.04000   -0.45924
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.44000    9.48000  -0.04000   -0.42194
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.94000    8.98000  -0.04000   -0.44543
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.32000   14.33000  -0.01000   -0.06978
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.81000   12.84000  -0.03000   -0.23364
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.96000   14.99000  -0.03000   -0.20013
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.43040    9.44380  -0.01340   -0.14189
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.43040    9.44380  -0.01340   -0.14189
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.45620    9.43630   0.01990    0.21089
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.45610    9.43630   0.01980    0.20983
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.50220    9.50940  -0.00720   -0.07571
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.35330    9.36040  -0.00710   -0.07585
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.35330    9.36040  -0.00710   -0.07585
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.56520    9.57190  -0.00670   -0.07000
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.41540    9.42210  -0.00670   -0.07111
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.41540    9.42210  -0.00670   -0.07111
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.32780    6.39740  -0.06960   -1.08794
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.54440   10.57220  -0.02780   -0.26295
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.50400    9.51060  -0.00660   -0.06940
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.61800   11.62600  -0.00800   -0.06881
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.67350    6.67380  -0.00030   -0.00450
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.84840    8.84900  -0.00060   -0.00678
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.91140   10.91180  -0.00040   -0.00367
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    70.63000   70.52000   0.11000    0.15598
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    72.74000   72.48000   0.26000    0.35872
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.76160   62.68810   0.07350    0.11725
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.67000   20.66000   0.01000    0.04840
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.79000   10.76000   0.03000    0.27881
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              70.18140   69.85690   0.32450    0.46452
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                             10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 68.31710   68.02290   0.29420    0.43250
復華人生目標基金                                                   41.85810   41.68440   0.17370    0.41670
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                  9.91000    9.97000  -0.06000   -0.60181
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                                9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
復華中小精選基金                                                   70.40000   69.48000   0.92000    1.32412
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                             10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
復華台灣智能基金                                                   12.28000   12.19000   0.09000    0.73831
復華全方位基金                                                     31.90000   31.42000   0.48000    1.52769
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.83000   12.81000   0.02000    0.15613
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.26000   20.22000   0.04000    0.19782
復華全球平衡基金-美元                                               9.20000    9.18000   0.02000    0.21786
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.61000   19.55000   0.06000    0.30691
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.82000   13.77000   0.05000    0.36311
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.37000   13.31000   0.06000    0.45079
復華全球原物料基金                                                  8.15000    8.25000  -0.10000   -1.21212
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.98000   13.01000  -0.03000   -0.23059
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.22210   12.21290   0.00920    0.07533
復華全球債券基金                                                   15.13300   15.14320  -0.01020   -0.06736
復華全球債券組合基金                                               15.38000   15.38000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.55000   15.56000  -0.01000   -0.06427
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.93000   10.94000  -0.01000   -0.09141
復華有利貨幣市場基金                                               13.50910   13.50890   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.37000   11.37000   0.00000    0.00000
復華亞太成長基金                                                   12.22000   12.14000   0.08000    0.65898
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
復華東協世紀基金                                                   12.06000   12.10000  -0.04000   -0.33058
復華南非幣長期收益基金A                                            14.13000   14.16000  -0.03000   -0.21186
復華南非幣長期收益基金B                                             7.93000    7.95000  -0.02000   -0.25157
復華南非幣短期收益基金A                                            14.70000   14.70000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-美元                                     9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      73.69240   73.35840   0.33400    0.45530
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.39000   21.81000  -0.42000   -1.92572
復華美國新星基金-美元                                              12.44000   12.41000   0.03000    0.24174
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.65000   12.62000   0.03000    0.23772
復華恒生基金                                                       20.12000   20.04000   0.08000    0.39920
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.77000    8.75000   0.02000    0.22857
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.79000   26.86000  -0.07000   -0.26061
復華神盾基金                                                       28.89970   28.63600   0.26370    0.92087
復華高成長基金                                                     72.67000   71.93000   0.74000    1.02878
復華高益策略組合基金                                               13.65000   13.64000   0.01000    0.07331
復華貨幣市場基金                                                   14.47360   14.47340   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.59000   17.74000  -0.15000   -0.84555
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.51000   48.69000  -0.18000   -0.36969
復華復華基金                                                       22.76000   22.54000   0.22000    0.97604
復華傳家二號基金                                                   35.40820   35.13130   0.27690    0.78819
復華傳家基金                                                       24.36090   24.20520   0.15570    0.64325
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.96000   15.98000  -0.02000   -0.12516
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.77000   11.79000  -0.02000   -0.16964
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.40000   14.43000  -0.03000   -0.20790
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.63000   22.65000  -0.02000   -0.08830
復華新興市場企業債券ETF基金                                        71.08000   71.06000   0.02000    0.02815
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.28000    5.27000   0.01000    0.18975
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.89000   11.86000   0.03000    0.25295
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.72000   11.68000   0.04000    0.34247
復華新興市場短期收益基金                                           11.40000   11.39000   0.01000    0.08780
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
復華數位經濟基金                                                   50.55000   50.10000   0.45000    0.89820
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.03540   10.01880   0.01660    0.16569
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.76770    9.75180   0.01590    0.16305
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.57980   10.56230   0.01750    0.16568
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.15800   10.14150   0.01650    0.16270
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.20360   10.27140  -0.06780   -0.66009
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.15010   10.13160   0.01850    0.18260
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.24360   10.22200   0.02160    0.21131
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.85390   10.83000   0.02390    0.22068
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.14560   10.12240   0.02320    0.22919
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.77250   10.74690   0.02560    0.23821
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.50670   10.48270   0.02400    0.22895
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.14650   11.11860   0.02790    0.25093
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.70570   10.72500  -0.01930   -0.17995
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.64820   10.62870   0.01950    0.18347
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.72970   10.70910   0.02060    0.19236
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.70370   10.72230  -0.01860   -0.17347
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.96710   12.04830  -0.08120   -0.67395
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.61400   10.59390   0.02010    0.18973
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.88680   10.90570  -0.01890   -0.17330
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.27000   12.35320  -0.08320   -0.67351
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.75830   10.73800   0.02030    0.18905
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.89200   10.87030   0.02170    0.19963
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.21310   10.23560  -0.02250   -0.21982
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.19580   10.18070   0.01510    0.14832
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.08480   10.06890   0.01590    0.15791
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.51410   10.53380  -0.01970   -0.18702
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.85700   10.93090  -0.07390   -0.67607
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.50980   10.49150   0.01830    0.17443
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.51280   10.53250  -0.01970   -0.18704
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.85710   10.93090  -0.07380   -0.67515
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.50670   10.48840   0.01830    0.17448
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.41810   10.43520  -0.01710   -0.16387
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.39310   10.37170   0.02140    0.20633
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.41630   10.43340  -0.01710   -0.16390
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.39410   10.37280   0.02130    0.20534
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           11.03580   11.06060  -0.02480   -0.22422
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             11.01320   10.99730   0.01590    0.14458
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.08760   11.07050   0.01710    0.15446
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.19700   10.21760  -0.02060   -0.20161
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.17890   10.16190   0.01700    0.16729
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.06900   10.05120   0.01780    0.17709
景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣                           10.01810   10.05530  -0.03720   -0.36995
景順十年到期特選新興債券基金年配型美元                              9.98460    9.98530  -0.00070   -0.00701
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣                           10.00560   10.00530   0.00030    0.00300
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣                           10.03130   10.06470  -0.03340   -0.33185
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣                            9.97570   10.05760  -0.08190   -0.81431
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元                              9.99760    9.99450   0.00310    0.03102
景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣                           10.03140   10.06480  -0.03340   -0.33185
景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣                            9.97570   10.05760  -0.08190   -0.81431
景順六年到期特選全球債券基金累積型美元                              9.99780    9.99470   0.00310    0.03102
景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣                           10.01520   10.05140  -0.03620   -0.36015
景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣                         10.00440   10.00310   0.00130    0.01300
景順六年到期特選新興債券基金累積美元                                9.98350    9.98310   0.00040    0.00401
景順主流基金                                                       19.79000   19.66000   0.13000    0.66124
景順台灣科技基金                                                   34.73000   34.59000   0.14000    0.40474
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.86000    9.95000  -0.09000   -0.90452
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.46000    9.51000  -0.05000   -0.52576
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.84000    8.89000  -0.05000   -0.56243
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.58000   11.58000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.83000   10.84000  -0.01000   -0.09225
景順全球科技基金                                                   23.75000   23.70000   0.05000    0.21097
景順全球康健基金                                                   19.44000   19.54000  -0.10000   -0.51177
景順貨幣市場基金                                                   16.00710   16.00690   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       34.25000   34.19000   0.06000    0.17549
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.53000   14.55000  -0.02000   -0.13746
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.67000   13.69000  -0.02000   -0.14609
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.89000   10.94000  -0.05000   -0.45704
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.18000   11.22000  -0.04000   -0.35651
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.65000   11.70000  -0.05000   -0.42735
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.80000   11.85000  -0.05000   -0.42194
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.70510    9.69940   0.00570    0.05877
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.96820    9.96130   0.00690    0.06927
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.31550   10.30940   0.00610    0.05917
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.59880   10.59150   0.00730    0.06892
華南永昌永昌基金                                                   20.22000   20.14000   0.08000    0.39722
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.97050   14.96280   0.00770    0.05146
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.82000    9.89000  -0.07000   -0.70779
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
華南永昌全球精品基金                                               16.73000   16.84000  -0.11000   -0.65321
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.41000   13.42000  -0.01000   -0.07452
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.39000   13.40000  -0.01000   -0.07463
華南永昌物聯網精選基金                                             12.54000   12.49000   0.05000    0.40032
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.29840   16.29820   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.33040   25.25500   0.07540    0.29855
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           12.00260   12.00240   0.00020    0.00167
華頓中小型基金                                                     22.73000   22.44000   0.29000    1.29234
華頓台灣基金                                                       24.61000   24.40000   0.21000    0.86066
華頓平安貨幣市場基金                                               11.58350   11.58330   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.38000   17.46000  -0.08000   -0.45819
華頓全球高收益債券基金A                                            13.89050   13.88610   0.00440    0.03169
華頓全球高收益債券基金B                                             7.96470    8.00660  -0.04190   -0.52332
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐台灣精典基金                                                   25.48000   25.43000   0.05000    0.19662
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.58000   12.66000  -0.08000   -0.63191
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.29000    8.35000  -0.06000   -0.71856
匯豐安富基金                                                       26.58000   26.57000   0.01000    0.03764
匯豐成功基金                                                       42.72000   42.75000  -0.03000   -0.07018
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.02150   15.02130   0.00020    0.00133
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.02000    5.08000  -0.06000   -1.18110
匯豐新鑽動力基金                                                   10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.37270    5.42860  -0.05590   -1.02973
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.29250    9.32330  -0.03080   -0.33036
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 55.07000   54.97000   0.10000    0.18192
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 55.07000   54.97000   0.10000    0.18192
匯豐龍騰電子基金                                                   39.99000   39.76000   0.23000    0.57847
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.83840   12.84870  -0.01030   -0.08016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.35000   19.26000   0.09000    0.46729
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.64940   11.69480  -0.04540   -0.38821
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.34590   10.33110   0.01480    0.14326
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.74690   10.73040   0.01650    0.15377
新光台灣富貴基金                                                   25.88000   25.77000   0.11000    0.42685
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.64000   21.78000  -0.14000   -0.64279
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    46.36650   46.26220   0.10430    0.22545
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.62000    8.62000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.69000   10.79000  -0.10000   -0.92678
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.50000   10.59000  -0.09000   -0.84986
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.19490   11.16010   0.03480    0.31183
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      11.01770   10.98280   0.03490    0.31777
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.52100   10.48870   0.03230    0.30795
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.34100   10.30810   0.03290    0.31917
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
新光吉星貨幣市場基金                                               15.52410   15.52390   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.60000    8.61000  -0.01000   -0.11614
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.03000    9.04000  -0.01000   -0.11062
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.65000    8.66000  -0.01000   -0.11547
新光亞洲精選基金-美金                                              20.95000   20.82000   0.13000    0.62440
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.37000   21.24000   0.13000    0.61205
新光店頭基金                                                       23.94000   23.67000   0.27000    1.14068
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.72000   11.73000  -0.01000   -0.08525
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.17000   11.18000  -0.01000   -0.08945
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          42.29080   42.17360   0.11720    0.27790
新光特選內需收益ETF基金                                            20.93000   21.01000  -0.08000   -0.38077
新光創新科技基金                                                   14.20000   14.03000   0.17000    1.21169
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.22160   10.26310  -0.04150   -0.40436
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.61260   10.59970   0.01290    0.12170
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.11500   10.10830   0.00670    0.06628
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.27200    9.30960  -0.03760   -0.40388
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.60240    9.59070   0.01170    0.12199
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.13060    9.12440   0.00620    0.06795
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.85530   40.80210   0.05320    0.13039
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       47.34840   47.18310   0.16530    0.35034
新光澳幣八年期保本基金                                             11.08000   11.06000   0.02000    0.18083
新光澳幣十年期保本基金                                             11.06000   11.04000   0.02000    0.18116
新光澳幣保本基金                                                   12.53000   12.53000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.96490   10.94700   0.01790    0.16352
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.53060    9.51540   0.01520    0.15974
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.47510    9.46180   0.01330    0.14057
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.65490   10.64000   0.01490    0.14004
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.74260   10.72800   0.01460    0.13609
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.53650    9.52360   0.01290    0.13545
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.50830    9.48430   0.02400    0.25305
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.69850   10.67130   0.02720    0.25489
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.13000    7.19000  -0.06000   -0.83449
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
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群益10年期以上金融債ETF基金                                        44.57490   44.46280   0.11210    0.25212
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     45.04190   44.89150   0.15040    0.33503
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 45.31770   45.21190   0.10580    0.23401
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               47.13050   46.99630   0.13420    0.28555
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  45.56590   45.39600   0.16990    0.37426
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 48.94730   48.76310   0.18420    0.37774
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                50.03060   50.19870  -0.16810   -0.33487
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  48.64530   48.48200   0.16330    0.33683
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  47.67450   47.50100   0.17350    0.36526
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.10000   10.23000  -0.13000   -1.27077
群益大印度基金-人民幣                                              13.83250   13.95200  -0.11950   -0.85651
群益大印度基金-美元                                                12.51450   12.67950  -0.16500   -1.30131
群益大印度基金-新臺幣                                              11.94000   12.10000  -0.16000   -1.32231
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.39750   12.45190  -0.05440   -0.43688
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.50160   11.60410  -0.10250   -0.88331
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.87000   10.97000  -0.10000   -0.91158
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.97670   11.02490  -0.04820   -0.43719
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.29000    9.37290  -0.08290   -0.88446
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.81000    8.88000  -0.07000   -0.78829
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.95020    9.99390  -0.04370   -0.43727
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.45620    8.53160  -0.07540   -0.88377
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.00000    9.08000  -0.08000   -0.88106
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.16540    9.20560  -0.04020   -0.43669
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.05050    8.12230  -0.07180   -0.88399
群益中小型股基金                                                   48.33000   47.81000   0.52000    1.08764
群益平衡王基金                                                     20.76580   20.69770   0.06810    0.32902
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.99420    9.99780  -0.00360   -0.03601
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.97910    9.98170  -0.00260   -0.02605
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.99420    9.99790  -0.00370   -0.03701
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.97910    9.98170  -0.00260   -0.02605
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.99430    9.99790  -0.00360   -0.03601
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.97900    9.98170  -0.00270   -0.02705
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.96720    9.96900  -0.00180   -0.01806
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.95860    9.96770  -0.00910   -0.09129
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.94350    9.95160  -0.00810   -0.08139
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.95860    9.96760  -0.00900   -0.09029
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.94350    9.95160  -0.00810   -0.08139
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.95870    9.96770  -0.00900   -0.09029
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.94350    9.95160  -0.00810   -0.08139
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.95330    9.96030  -0.00700   -0.07028
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.98210    9.98470  -0.00260   -0.02604
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.96690    9.96860  -0.00170   -0.01705
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.98210    9.98470  -0.00260   -0.02604
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.96690    9.96860  -0.00170   -0.01705
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.98200    9.98460  -0.00260   -0.02604
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.96690    9.96860  -0.00170   -0.01705
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                            9.96750    9.96830  -0.00080   -0.00803
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.13000    9.14000  -0.01000   -0.10941
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.47000    6.48000  -0.01000   -0.15432
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.77820   12.73940   0.03880    0.30457
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.73280   11.75000  -0.01720   -0.14638
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.20000   11.21000  -0.01000   -0.08921
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.85520   10.82230   0.03290    0.30400
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.96610    9.98070  -0.01460   -0.14628
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.68380   10.65140   0.03240    0.30419
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.57740   10.56530   0.01210    0.11453
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.33810   10.32960   0.00850    0.08229
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.26840    9.25780   0.01060    0.11450
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.26080    9.25320   0.00760    0.08213
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.63890   10.62680   0.01210    0.11386
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.66260   10.65390   0.00870    0.08166
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.43200    9.42130   0.01070    0.11357
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.90880    9.90070   0.00810    0.08181
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.85080   10.85240  -0.00160   -0.01474
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.64020   10.64510  -0.00490   -0.04603
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.72590   10.72980  -0.00390   -0.03635
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.93920    9.94070  -0.00150   -0.01509
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.86970    9.87420  -0.00450   -0.04557
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.94970    9.95330  -0.00360   -0.03617
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.85080   10.85240  -0.00160   -0.01474
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.64020   10.64500  -0.00480   -0.04509
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.72580   10.72970  -0.00390   -0.03635
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.93930    9.94080  -0.00150   -0.01509
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.86960    9.87410  -0.00450   -0.04557
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.94970    9.95330  -0.00360   -0.03617
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.44730    9.48640  -0.03910   -0.41217
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.06000   11.11000  -0.05000   -0.45005
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.45770   15.52160  -0.06390   -0.41168
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.35000   15.41000  -0.06000   -0.38936
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.67000   11.82000  -0.15000   -1.26904
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.06980   11.26000  -0.19020   -1.68917
群益印度中小基金N-美元                                              8.93970    9.13430  -0.19460   -2.13043
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.50000    8.69000  -0.19000   -2.18642
群益印度中小基金-人民幣                                            14.98600   15.24360  -0.25760   -1.68989
群益印度中小基金-美元                                              12.78620   13.06460  -0.27840   -2.13095
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.88000   15.20000  -0.32000   -2.10526
群益多利策略組合基金                                               11.95000   11.95000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               14.25000   14.25000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.47000   15.49000  -0.02000   -0.12912
群益安家基金                                                       27.07770   26.81830   0.25940    0.96725
群益安穩貨幣市場基金                                               16.17600   16.17570   0.00030    0.00185
群益那斯達克生技基金                                               19.98000   20.25000  -0.27000   -1.33333
群益亞太中小基金                                                   10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.40000   16.44000  -0.04000   -0.24331
群益店頭市場基金                                                  101.23000  100.09000   1.14000    1.13897
群益東方盛世基金                                                    8.96000    8.98000  -0.02000   -0.22272
群益東協成長基金-人民幣                                            13.31880   13.35520  -0.03640   -0.27255
群益東協成長基金-美元                                              11.24650   11.32810  -0.08160   -0.72033
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.19000   11.27000  -0.08000   -0.70985
群益長安基金                                                       31.42000   31.03000   0.39000    1.25685
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.33090   10.38560  -0.05470   -0.52669
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.62830   15.71110  -0.08280   -0.52702
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.19000   15.27000  -0.08000   -0.52390
群益真善美基金                                                     16.02030   15.94200   0.07830    0.49116
群益馬拉松基金                                                    126.82000  125.79000   1.03000    0.81883
群益創新科技基金                                                   35.51000   35.18000   0.33000    0.93803
群益奧斯卡基金                                                     31.64000   31.30000   0.34000    1.08626
群益新興金鑽基金-美元                                              11.38610   11.39060  -0.00450   -0.03951
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.75000    8.76000  -0.01000   -0.11416
群益葛萊美基金                                                     25.29000   24.99000   0.30000    1.20048
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.81000   22.98000  -0.17000   -0.73977
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.45000    7.43000   0.02000    0.26918
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        15.10000   15.19000  -0.09000   -0.59250
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.59750   11.57670   0.02080    0.17967
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.99930   11.02900  -0.02970   -0.26929
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.08410   11.11300  -0.02890   -0.26006
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.13270   11.11270   0.02000    0.17997
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.55820   10.58680  -0.02860   -0.27015
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.63960   10.66730  -0.02770   -0.25967
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.59730   11.57650   0.02080    0.17967
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.99970   11.02940  -0.02970   -0.26928
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.78570    9.81120  -0.02550   -0.25991
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.13280   11.11280   0.02000    0.17997
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.55780   10.58630  -0.02850   -0.26922
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.86750    9.89320  -0.02570   -0.25977
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.07770   13.11240  -0.03470   -0.26464
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.82810   11.84220  -0.01410   -0.11907
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.84000   10.85000  -0.01000   -0.09217
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.72790   11.72710   0.00080    0.00682
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.64690    8.66980  -0.02290   -0.26414
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.94690    8.95760  -0.01070   -0.11945
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.20000    8.21000  -0.01000   -0.12180
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.43730    8.43670   0.00060    0.00711
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.29610   10.30840  -0.01230   -0.11932
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.89780    9.90960  -0.01180   -0.11908
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.76000    9.81000  -0.05000   -0.50968
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                       9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.76000    9.81000  -0.05000   -0.50968
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                       9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.04000    9.05000  -0.01000   -0.11050
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.91000    9.99000  -0.08000   -0.80080
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.89000    9.99000  -0.10000   -1.00100
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.99000   10.05000  -0.06000   -0.59701
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                               9.98000   10.03000  -0.05000   -0.49850
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.89000    9.96000  -0.07000   -0.70281
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.71000    9.79000  -0.08000   -0.81716
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.78000    9.88000  -0.10000   -1.01215
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.70000    9.77000  -0.07000   -0.71648
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.25000   11.25000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.94000   10.02000  -0.08000   -0.79840
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.89000   10.00000  -0.11000   -1.10000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.04000   10.12000  -0.08000   -0.79051
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.02000   10.08000  -0.06000   -0.59524
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.94000   10.02000  -0.08000   -0.79840
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.94000   10.02000  -0.08000   -0.79840
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.90000   10.00000  -0.10000   -1.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.04000   10.12000  -0.08000   -0.79051
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.01000   10.08000  -0.07000   -0.69444
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.94000   10.02000  -0.08000   -0.79840
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
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德信大發基金                                                       32.20000   32.06000   0.14000    0.43668
德信中國精選成長基金                                               11.84000   12.00000  -0.16000   -1.33333
德信台灣主流中小基金                                               20.87000   20.79000   0.08000    0.38480
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99740   11.99720   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   35.18000   34.94000   0.24000    0.68689
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.09320   11.08380   0.00940    0.08481
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.94070   10.93430   0.00640    0.05853
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.72780   11.72760   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            18.48000   18.16000   0.32000    1.76211
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.37000   17.63000  -0.26000   -1.47476
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.98880   11.00550  -0.01670   -0.15174
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     17.09530   17.04950   0.04580    0.26863
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.20210    8.23920  -0.03710   -0.45029
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.12060   11.17200  -0.05140   -0.46008
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.26870   12.26370   0.00500    0.04077
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.12270   14.11560   0.00710    0.05030
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摩根大歐洲基金                                                     16.77000   16.94000  -0.17000   -1.00354
摩根中小基金                                                       23.44000   23.27000   0.17000    0.73055
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.30000   20.24000   0.06000    0.29644
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.30000   20.24000   0.06000    0.29644
摩根台灣增長基金                                                   51.73000   51.74000  -0.01000   -0.01933
摩根平衡基金                                                       28.11000   28.13000  -0.02000   -0.07110
摩根全球α基金                                                     18.28000   18.37000  -0.09000   -0.48993
摩根全球平衡基金                                                   16.17110   16.23450  -0.06340   -0.39053
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.51040    9.51450  -0.00410   -0.04309
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.75350   10.74790   0.00560    0.05210
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.09210   10.09610  -0.00400   -0.03962
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.78660   11.79170  -0.00510   -0.04325
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.56280   10.56700  -0.00420   -0.03975
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.42650   10.42450   0.00200    0.01919
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.88510   13.88250   0.00260    0.01873
摩根亞洲基金                                                       58.68000   58.60000   0.08000    0.13652
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.40240    8.39890   0.00350    0.04167
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.00640    9.99020   0.01620    0.16216
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.81010    8.80610   0.00400    0.04542
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.90080   12.89560   0.00520    0.04032
摩根東方內需機會基金                                               18.55000   18.53000   0.02000    0.10793
摩根東方科技基金                                                   32.89000   32.64000   0.25000    0.76593
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.09000    9.10000  -0.01000   -0.10989
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.51000   11.52000  -0.01000   -0.08681
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14440   15.14420   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.49000   14.40000   0.09000    0.62500
摩根新金磚五國基金                                                 12.23000   12.40000  -0.17000   -1.37097
摩根新絲路基金                                                      9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
摩根新興35基金                                                     13.41000   13.46000  -0.05000   -0.37147
摩根新興日本基金                                                   23.90000   23.89000   0.01000    0.04186
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.12360    7.12850  -0.00490   -0.06874
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.53950    9.54330  -0.00380   -0.03982
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.30860    9.31450  -0.00590   -0.06334
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.12850   11.13620  -0.00770   -0.06914
摩根新興科技基金                                                   56.04000   56.07000  -0.03000   -0.05350
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.63310    8.66930  -0.03620   -0.41757
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.38350    9.40740  -0.02390   -0.25406
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.81020    8.84790  -0.03770   -0.42609
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.35790   10.40130  -0.04340   -0.41726
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.36000   10.41000  -0.05000   -0.48031
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.04000   11.09000  -0.05000   -0.45086
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.69000   10.75000  -0.06000   -0.55814
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.03000   12.09000  -0.06000   -0.49628
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.31220    9.32940  -0.01720   -0.18436
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.55930   11.58060  -0.02130   -0.18393
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               21.34000   21.59000  -0.25000   -1.15794
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62360   12.62350   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.65000   11.56000   0.09000    0.77855
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.97680   10.96160   0.01520    0.13867
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.58650   10.58470   0.00180    0.01701
聯邦中國龍基金                                                     28.07000   27.93000   0.14000    0.50125
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.52160   12.53990  -0.01830   -0.14593
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.75380   11.76580  -0.01200   -0.10199
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.63900   10.64960  -0.01060   -0.09953
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.20040   10.21520  -0.01480   -0.14488
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.62560    9.63550  -0.00990   -0.10275
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.70620    8.71490  -0.00870   -0.09983
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.78340    9.82920  -0.04580   -0.46596
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.00040   10.04630  -0.04590   -0.45688
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.24000    9.28320  -0.04320   -0.46536
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.44110    9.48440  -0.04330   -0.45654
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.57670   11.59400  -0.01730   -0.14922
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.52880   11.53260  -0.00380   -0.03295
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.71350   10.71610  -0.00260   -0.02426
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.62870   10.64460  -0.01590   -0.14937
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.57350   10.57700  -0.00350   -0.03309
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.82430    9.82670  -0.00240   -0.02442
聯邦金鑽平衡基金                                                   24.99230   24.89730   0.09500    0.38157
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.57750    9.52490   0.05260    0.55224
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.95600    9.90030   0.05570    0.56261
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.51890    9.46660   0.05230    0.55247
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.88140    9.82620   0.05520    0.56176
聯邦貨幣市場基金                                                   13.23660   13.23640   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   14.04000   13.97000   0.07000    0.50107
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.73000   16.73750  -0.00750   -0.04481
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             13.00460   12.95400   0.05060    0.39061
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.56320   12.52850   0.03470    0.27697
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.92880   11.89570   0.03310    0.27825
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.49730   12.49200   0.00530    0.04243
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.70030   11.69220   0.00810    0.06928
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.55720   10.55300   0.00420    0.03980
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.73300    8.72690   0.00610    0.06990
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       38.41000   38.34000   0.07000    0.18258
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.48000   16.49000  -0.01000   -0.06064
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.77000   10.79000  -0.02000   -0.18536
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.89000   11.99000  -0.10000   -0.83403
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.74000   12.87000  -0.13000   -1.01010
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.86000   11.96000  -0.10000   -0.83612
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.51000    7.57000  -0.06000   -0.79260
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.40000   11.49000  -0.09000   -0.78329
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.33000   15.33000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.66000    8.70000  -0.04000   -0.45977
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.44000   11.44000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.46000   14.44000   0.02000    0.13850
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.30000   14.38000  -0.08000   -0.55633
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.33000   14.39000  -0.06000   -0.41696
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.07000    9.11000  -0.04000   -0.43908
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.95000   15.05000  -0.10000   -0.66445
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.55000    9.62000  -0.07000   -0.72765
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.96000   21.01000  -0.05000   -0.23798
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.01000   19.06000  -0.05000   -0.26233
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.07000   13.10000  -0.03000   -0.22901
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.68000   14.79000  -0.11000   -0.74375
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.65000   15.80000  -0.15000   -0.94937
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.63000   14.73000  -0.10000   -0.67889
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.64000    9.71000  -0.07000   -0.72091
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.61000   14.71000  -0.10000   -0.67981
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.43000   12.58000  -0.15000   -1.19237
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.68000   14.87000  -0.19000   -1.27774
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.55000   12.69000  -0.14000   -1.10323
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.52000    8.62000  -0.10000   -1.16009
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.01000   13.15000  -0.14000   -1.06464
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.75000   19.74000   0.01000    0.05066
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.44000   18.43000   0.01000    0.05426
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.29000   11.29000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.08000   13.16000  -0.08000   -0.60790
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.07000   14.18000  -0.11000   -0.77574
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.04000   13.12000  -0.08000   -0.60976
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.81000    7.86000  -0.05000   -0.63613
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.85000   12.92000  -0.07000   -0.54180
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.05000   14.16000  -0.11000   -0.77684
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.16000   14.26000  -0.10000   -0.70126
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.36000    9.43000  -0.07000   -0.74231
聯博貨幣市場基金                                                   15.04780   15.04770   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.12770   11.11560   0.01210    0.10886
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.82740   13.87660  -0.04920   -0.35455
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.42440    7.45930  -0.03490   -0.46787
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.39030   10.36570   0.02460    0.23732
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.72020   10.82390  -0.10370   -0.95807
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.25430   10.24380   0.01050    0.10250
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.25100   10.24020   0.01080    0.10547
瀚亞中小型股基金                                                   22.44000   22.19000   0.25000    1.12663
瀚亞巴西基金                                                        5.66000    5.73000  -0.07000   -1.22164
瀚亞外銷基金                                                       42.23000   41.84000   0.39000    0.93212
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.02410   10.00910   0.01500    0.14986
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.87950    9.97430  -0.09480   -0.95044
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.96360    9.96320   0.00040    0.00401
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.90600    9.90510   0.00090    0.00909
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.01970   10.00450   0.01520    0.15193
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.90470   10.00090  -0.09620   -0.96191
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.95340    9.95490  -0.00150   -0.01507
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.89520    9.89600  -0.00080   -0.00808
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.63890   11.60810   0.03080    0.26533
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       11.01650   11.00940   0.00710    0.06449
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.88990   12.88160   0.00830    0.06443
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       11.09100   11.02500   0.06600    0.59864
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.38490    7.36420   0.02070    0.28109
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.00100    7.99580   0.00520    0.06503
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.17010    8.16480   0.00530    0.06491
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.17930    7.13680   0.04250    0.59550
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.70810    8.70250   0.00560    0.06435
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣                                 9.98340    9.97620   0.00720    0.07217
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.08200    9.05650   0.02550    0.28157
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.35570    9.34970   0.00600    0.06417
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.07660    9.07070   0.00590    0.06504
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.53000   12.54000  -0.01000   -0.07974
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.68000   11.74000  -0.06000   -0.51107
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.42000   11.48000  -0.06000   -0.52265
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.09000   11.10000  -0.01000   -0.09009
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.55000   10.60000  -0.05000   -0.47170
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.34000   10.39000  -0.05000   -0.48123
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.39350   10.39230   0.00120    0.01155
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.88840    9.84920   0.03920    0.39800
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.43400    9.43350   0.00050    0.00530
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.48920    9.48810   0.00110    0.01159
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.94000   15.05000  -0.11000   -0.73090
瀚亞印度基金-美元                                                  13.55000   13.71000  -0.16000   -1.16703
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.26000   30.60000  -0.34000   -1.11111
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.93000   10.03000  -0.10000   -0.99701
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.97000   10.08000  -0.11000   -1.09127
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.52000    9.59000  -0.07000   -0.72993
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.23000    9.33000  -0.10000   -1.07181
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.26000    9.36000  -0.10000   -1.06838
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.54000    9.61000  -0.07000   -0.72841
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.23000    9.33000  -0.10000   -1.07181
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.26000    9.36000  -0.10000   -1.06838
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.31000   10.34000  -0.03000   -0.29014
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.38000    9.46000  -0.08000   -0.84567
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.34000   10.28000   0.06000    0.58366
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.57000   10.51000   0.06000    0.57088
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.56000   10.50000   0.06000    0.57143
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.33000   13.35000  -0.02000   -0.14981
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.36000   11.39000  -0.03000   -0.26339
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.70320   12.67570   0.02750    0.21695
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.92940   14.83570   0.09370    0.63158
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.25090   11.26460  -0.01370   -0.12162
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.00220   11.01530  -0.01310   -0.11893
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         13.03480   12.95930   0.07550    0.58259
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.10300    9.08590   0.01710    0.18820
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       10.07560   10.01230   0.06330    0.63222
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.87990    8.89070  -0.01080   -0.12148
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.67310    8.68350  -0.01040   -0.11977
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.47330    9.41640   0.05690    0.60426
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.87390   14.90630  -0.03240   -0.21736
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.82630   10.80960   0.01670    0.15449
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.23620   10.26060  -0.02440   -0.23780
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.53920   12.56650  -0.02730   -0.21724
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.56000   10.51000   0.05000    0.47574
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.27000   18.32000  -0.05000   -0.27293
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.63880   13.63860   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 28.94000   28.94000   0.00000    0.00000
瀚亞高科技基金                                                     63.30000   62.61000   0.69000    1.10206
瀚亞理財通基金                                                     27.04000   27.06000  -0.02000   -0.07391
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.89000    9.94000  -0.05000   -0.50302
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.00000    9.02000  -0.02000   -0.22173
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.44000    8.49000  -0.05000   -0.58893
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.64000    8.69000  -0.05000   -0.57537
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.96000    8.98000  -0.02000   -0.22272
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.48000    8.53000  -0.05000   -0.58617
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.65000    8.69000  -0.04000   -0.46030
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.07000    9.04000   0.03000    0.33186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.48000    8.48000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.68000    8.68000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.05000    9.02000   0.03000    0.33259
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.59000    8.59000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.76000    8.76000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       22.84000   22.59000   0.25000    1.10668
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.20640   14.22830  -0.02190   -0.15392
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.26640    9.28060  -0.01420   -0.15301
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.18150   11.15940   0.02210    0.19804
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           12.06550   11.99710   0.06840    0.57014
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.08110   10.09870  -0.01760   -0.17428
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.82140   10.74450   0.07690    0.71572
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.26160    8.24530   0.01630    0.19769
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.37190    8.32450   0.04740    0.56940
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.60820    8.62400  -0.01580   -0.18321
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.07970    8.09380  -0.01410   -0.17421
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.15600    8.09810   0.05790    0.71498
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.16180   14.16970  -0.00790   -0.05575
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.89310   10.85720   0.03590    0.33066
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.94990    9.95500  -0.00510   -0.05123
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.51860   11.52490  -0.00630   -0.05466
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.32130   10.28720   0.03410    0.33148
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00880   10.01430  -0.00550   -0.05492
瀚亞歐洲基金                                                       10.53000   10.60000  -0.07000   -0.66038
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