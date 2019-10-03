[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/10/02 108/10/01 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 10.20000 9.99000 0.21000 2.10210 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 34.60000 33.92000 0.68000 2.00472 野村中小基金-累積類型 52.12000 51.15000 0.97000 1.89638 野村ｅ科技基金 22.55000 22.14000 0.41000 1.85185 安聯台灣科技基金 56.71000 55.72000 0.99000 1.77674 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.48000 18.16000 0.32000 1.76211 野村高科技基金 11.89000 11.69000 0.20000 1.71086 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) 10.15800 9.98850 0.16950 1.69695 安聯台灣智慧基金 39.70000 39.10000 0.60000 1.53453 復華全方位基金 31.90000 31.42000 0.48000 1.52769 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) 10.12880 9.98800 0.14080 1.40969 國泰中小成長基金-新台幣 47.03000 46.40000 0.63000 1.35776 野村台灣運籌基金 40.34000 39.80000 0.54000 1.35678 野村鴻運基金 21.82000 21.53000 0.29000 1.34696 復華中小精選基金 70.40000 69.48000 0.92000 1.32412 保德信中小型股基金 53.99000 53.29000 0.70000 1.31357 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.41000 19.16000 0.25000 1.30480 華頓中小型基金 22.73000 22.44000 0.29000 1.29234 統一龍馬基金 73.68000 72.75000 0.93000 1.27835 國泰大中華基金 21.73000 21.46000 0.27000 1.25815 群益長安基金 31.42000 31.03000 0.39000 1.25685 富邦台灣心基金 23.51000 23.22000 0.29000 1.24892 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.10000 13.93000 0.17000 1.22039 國泰國泰基金-新台幣A 24.97000 24.67000 0.30000 1.21605 新光創新科技基金 14.20000 14.03000 0.17000 1.21169 富邦長紅基金 65.30000 64.52000 0.78000 1.20893 富邦高成長基金 25.18000 24.88000 0.30000 1.20579 群益葛萊美基金 25.29000 24.99000 0.30000 1.20048 野村積極成長基金 14.61000 14.44000 0.17000 1.17729 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.10000 11.96000 0.14000 1.17057 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------