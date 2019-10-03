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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/10/02  108/10/01  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                    10.20000    9.99000   0.21000    2.10210
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                    34.60000   33.92000   0.68000    2.00472
野村中小基金-累積類型                                            52.12000   51.15000   0.97000    1.89638
野村ｅ科技基金                                                   22.55000   22.14000   0.41000    1.85185
安聯台灣科技基金                                                 56.71000   55.72000   0.99000    1.77674
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          18.48000   18.16000   0.32000    1.76211
野村高科技基金                                                   11.89000   11.69000   0.20000    1.71086
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)                           10.15800    9.98850   0.16950    1.69695
安聯台灣智慧基金                                                 39.70000   39.10000   0.60000    1.53453
復華全方位基金                                                   31.90000   31.42000   0.48000    1.52769
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)                          10.12880    9.98800   0.14080    1.40969
國泰中小成長基金-新台幣                                          47.03000   46.40000   0.63000    1.35776
野村台灣運籌基金                                                 40.34000   39.80000   0.54000    1.35678
野村鴻運基金                                                     21.82000   21.53000   0.29000    1.34696
復華中小精選基金                                                 70.40000   69.48000   0.92000    1.32412
保德信中小型股基金                                               53.99000   53.29000   0.70000    1.31357
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     19.41000   19.16000   0.25000    1.30480
華頓中小型基金                                                   22.73000   22.44000   0.29000    1.29234
統一龍馬基金                                                     73.68000   72.75000   0.93000    1.27835
國泰大中華基金                                                   21.73000   21.46000   0.27000    1.25815
群益長安基金                                                     31.42000   31.03000   0.39000    1.25685
富邦台灣心基金                                                   23.51000   23.22000   0.29000    1.24892
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.10000   13.93000   0.17000    1.22039
國泰國泰基金-新台幣A                                             24.97000   24.67000   0.30000    1.21605
新光創新科技基金                                                 14.20000   14.03000   0.17000    1.21169
富邦長紅基金                                                     65.30000   64.52000   0.78000    1.20893
富邦高成長基金                                                   25.18000   24.88000   0.30000    1.20579
群益葛萊美基金                                                   25.29000   24.99000   0.30000    1.20048
野村積極成長基金                                                 14.61000   14.44000   0.17000    1.17729
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.10000   11.96000   0.14000    1.17057
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