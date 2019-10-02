紡織展今年規模史上最大 聚焦4大議題 商機估破20億元

台北紡織展 (TITAS 2019) 將於 10 月 7 日盛大開展，聚焦「機能應用、永續環保、智慧紡織、智慧製造」四大主題，今年展出規模達 1058 個展位，創歷屆最多，預估商機可上看 7000 萬美元 (約新台幣 22 億元)，持平去年水準。

紡拓會今 (2) 日召開紡織展前記者會，秘書長黃偉基指出，台灣業者大致上沒有受到美中貿易戰太大影響，主要是台灣產品著重在運動跟戶外領域，跟中國比較屬於流行性商品有所區隔。

紡拓會指出，今年紡織展有來自臺灣、法國、義大利、美國、瑞士、瑞典、德國、日本、韓國、澳大利亞、香港及中國等 12 個國家及地區，共 423 家廠商參展，展出規模達 1058 個展位，創歷屆之最。

紡拓會進一步指出，本屆有來自 18 個國家，超過百個國際品牌採購代表來臺，將與參展商進行超過千場的一對一採購洽談會，據悉，去年紡織展商機高達 7000 萬美元，今年雖然有貿易戰帶來的不確定因素，但預計依舊可望持平去年水準。

台灣參展廠商方面，包含台塑企業、遠東新世紀、聚陽實業、力麗集團、南緯實業、儒鴻企業、旭榮集團、宜進集團、台南紡織、興采實業、台灣永光、尚益染整、菁華、集盛、鼎基、三洋紡織、佳和、展頌等業者，其中聚陽今年首度參展，也引發市場關注。