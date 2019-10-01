停滯性通膨：Fed最大的夢魘可能即將出現

聯準會 (Fed) 面臨從投資人和川普總統降息的壓力。但是，本月初沙烏地阿拉伯油田遭受襲擊後，儘管出現短暫的油價飆升，但這種降息策略帶來一個問題：通貨膨脹。
由經濟趨緩加上物價上揚形成的停滯性通貨膨脹，其威脅可能使 Fed 主席鮑爾的工作更加困難。在採取任何進一步降息措施之前，他將需要更加關注經濟數據。
BNY Mellon 的 Lockwood Advisors 投資長 Matt Forester 說：「Fed 就像是壘上跑者，身處一壘和二壘間面對一個高飛球。」「這需要更多的數據依賴性和反應力。更高的油價將會是極具滯脹的震盪性。」
Forrester 指出，由於擔心中國和歐洲經濟疲軟，油價上漲是「不受歡迎的消息」。
他補充說，如果美國和中國在貿易方面沒有達成協議，而今年稍晚時開始加徵更多關稅，則可能導致許多消費品價格上漲。隨著石油價格長期上漲，這可能會損害美國經濟。
Forrester 說：「目前最大的擔憂是，任何油價上漲都可能會影響 GDP。」「來自貿易和關稅的任何其他衝擊也可能會具滯脹性。」
對華府和北京最終達成貿易協議的期望最近幫助提振了股市。此外，由於沙烏地阿拉伯和葉門之間休戰的期望，油價有所回落。
但是川普對中國一直持謹慎態度。這就是為什麼一些專家仍然沒有將滯脹視為威脅指日可待的原因。
物價上漲和經濟放緩是災難的根源
摩根士丹利財富管理 (Morgan Stanley Wealth Management) 投資長 Lisa Shalett 在最近的報告中表示，「在貿易方面，具建設性且促進成長的協易前景正在迅速消退。我們認為，這增加了 Fed 最終將面臨滯脹的可能性，因關稅造成通貨膨脹再加上經濟成長放緩。」
如果滯脹確實抬頭，那對消費者來說當然是個問題。對於投資人來說，這可能是災難性的，回顧 40 年前，當時美國因汽油價格暴漲和經濟停滯而癱瘓。
Research Affiliates 合夥人兼投資長 Chris Brightman 表示：「類似於 1970 年代後期滯脹的回報對資本市場的回報意味著什麼？在 1970 年代的整個 10 年中，債券和現金提供了負值回報，因為意外的通貨膨脹使實際利率變成負值。」
還有一些人認為，Fed 不必太擔心通膨。
D.A. Davidson 財富管理研究部主任 James Ragan 說：「我認為滯脹不是主要風險。即使加徵關稅，通貨膨脹率仍然很低。」
不包括高波動性能源和食品在內的核心消費者物價，在 8 月僅同比成長 2.4%。雖然這是 2018 年 7 月以來的最高水平，但仍低於政府在上次就業報告中報告的平均年薪成長率 3.2%。
換句話說，工人的薪水不是只跟上物價上漲的步伐，甚至有過之而無不及。
目前通貨膨脹仍處於控制之中
INTL FCStone 美國機構股票主管兼全球市場策略師 Yousef Abbasi 表示：「人們並不真正擔心通貨膨脹的可能性，無論是與關稅有關還是與大宗商品的反彈有關。」
他補充說：「十多年來，投資人和市場預測者一直在談論通貨膨脹率更高的潛力，但從未實現。」
儘管如此，通貨膨脹仍然令人擔憂，交易員們不再認為 Fed 在 10 月 30 日下次會議上再次降息是確定的押注。根據 CME 的聯邦基金期貨合約，投資人現在正在以更高的價格進行定價，估計 Fed 有 55% 的機率保持利率穩定。
Helios Quantitative Research 投資長 Joe Mallen 表示：「通貨膨脹可能正在加劇，但我們離失控的世界末日還差得很遠。」
他補充說：「儘管如此，隨著通貨膨脹率略有上升，而經濟還沒有衰退到令人不安，Fed 應該坐下來。它可以拭目以待，不需要刺激經濟或升息。」