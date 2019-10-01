停滯性通膨：Fed最大的夢魘可能即將出現

聯準會 (Fed) 面臨從投資人和川普總統降息的壓力。但是，本月初沙烏地阿拉伯油田遭受襲擊後，儘管出現短暫的油價飆升，但這種降息策略帶來一個問題：通貨膨脹。

由經濟趨緩加上物價上揚形成的停滯性通貨膨脹，其威脅可能使 Fed 主席鮑爾的工作更加困難。在採取任何進一步降息措施之前，他將需要更加關注經濟數據。

BNY Mellon 的 Lockwood Advisors 投資長 Matt Forester 說：「Fed 就像是壘上跑者，身處一壘和二壘間面對一個高飛球。」「這需要更多的數據依賴性和反應力。更高的油價將會是極具滯脹的震盪性。」

Forrester 指出，由於擔心中國和歐洲經濟疲軟，油價上漲是「不受歡迎的消息」。

他補充說，如果美國和中國在貿易方面沒有達成協議，而今年稍晚時開始加徵更多關稅，則可能導致許多消費品價格上漲。隨著石油價格長期上漲，這可能會損害美國經濟。

Forrester 說：「目前最大的擔憂是，任何油價上漲都可能會影響 GDP。」「來自貿易和關稅的任何其他衝擊也可能會具滯脹性。」

對華府和北京最終達成貿易協議的期望最近幫助提振了股市。此外，由於沙烏地阿拉伯和葉門之間休戰的期望，油價有所回落。

但是川普對中國一直持謹慎態度。這就是為什麼一些專家仍然沒有將滯脹視為威脅指日可待的原因。

物價上漲和經濟放緩是災難的根源

摩根士丹利財富管理 (Morgan Stanley Wealth Management) 投資長 Lisa Shalett 在最近的報告中表示，「在貿易方面，具建設性且促進成長的協易前景正在迅速消退。我們認為，這增加了 Fed 最終將面臨滯脹的可能性，因關稅造成通貨膨脹再加上經濟成長放緩。」

如果滯脹確實抬頭，那對消費者來說當然是個問題。對於投資人來說，這可能是災難性的，回顧 40 年前，當時美國因汽油價格暴漲和經濟停滯而癱瘓。

Research Affiliates 合夥人兼投資長 Chris Brightman 表示：「類似於 1970 年代後期滯脹的回報對資本市場的回報意味著什麼？在 1970 年代的整個 10 年中，債券和現金提供了負值回報，因為意外的通貨膨脹使實際利率變成負值。」

還有一些人認為，Fed 不必太擔心通膨。

（圖: AFP）

D.A. Davidson 財富管理研究部主任 James Ragan 說：「我認為滯脹不是主要風險。即使加徵關稅，通貨膨脹率仍然很低。」

不包括高波動性能源和食品在內的核心消費者物價，在 8 月僅同比成長 2.4%。雖然這是 2018 年 7 月以來的最高水平，但仍低於政府在上次就業報告中報告的平均年薪成長率 3.2%。

換句話說，工人的薪水不是只跟上物價上漲的步伐，甚至有過之而無不及。

目前通貨膨脹仍處於控制之中

INTL FCStone 美國機構股票主管兼全球市場策略師 Yousef Abbasi 表示：「人們並不真正擔心通貨膨脹的可能性，無論是與關稅有關還是與大宗商品的反彈有關。」

他補充說：「十多年來，投資人和市場預測者一直在談論通貨膨脹率更高的潛力，但從未實現。」

儘管如此，通貨膨脹仍然令人擔憂，交易員們不再認為 Fed 在 10 月 30 日下次會議上再次降息是確定的押注。根據 CME 的聯邦基金期貨合約，投資人現在正在以更高的價格進行定價，估計 Fed 有 55% 的機率保持利率穩定。

Helios Quantitative Research 投資長 Joe Mallen 表示：「通貨膨脹可能正在加劇，但我們離失控的世界末日還差得很遠。」

他補充說：「儘管如此，隨著通貨膨脹率略有上升，而經濟還沒有衰退到令人不安，Fed 應該坐下來。它可以拭目以待，不需要刺激經濟或升息。」