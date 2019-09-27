Fed副主席：通膨達2%水平 無迫切降息需求

聯準會 (Fed) 副主席 Richard Clarida 表示，目前美國通膨率符合央行訂下的 2% 目標水平，認為沒有迫切的降息需求來推動通膨回升。

Clarida 上週參與舊金山 Fed 會議上表示，目前美國勞動力市場依舊強勁，3.7% 的失業率是在充分就業的合理估計範圍內，且沒有證據顯示薪資上漲對物價帶來上行壓力，他認為美國的通膨預期確實與價格穩定的目標相符。

此外，他認為，當前經濟結構產生的變化，已削弱貨幣寬鬆政策與通膨風險之間的連結。

舊金山 Fed 會議過後一次小組會議中，部分人士強調低利率的好處在於，能幫助市場減少不公平，同時提升就業率。

然而，另一派則認為這樣的「熱經濟」(Hot Economy) 僅部分有益，一些人仍須透過兼職才能負荷上升的房價，這和勞動力市場的強勁表現是一體兩面。

美國昨 (26 日) 公布第 2 季 GDP 季增年率終值，報 2.0%，符合市場預期，顯示美國經濟穩步成長，而美國 8 月核心通膨年增 2.4% 來到一年新高，通膨趨勢已逐漸穩固。

美國核心 CPI 走勢圖 圖片：Fred

Fed 上週將基準利率調降至 1.75%-2.00% 區間，Fed 主席鮑爾 (Jeremy Powell) 稱其降息為「保險」舉措，是為了防範全球經濟放緩、貿易緊張局勢以及溫和通膨可能對美國帶來的風險。

而最新 FedWatch 顯示，10 月降息一碼機率為 47%，維持利率不變機率為 53%。