[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 大同 董事 林郭文艷 16,004,173 2,000,000 一般交易 開發金 子公司經理人 方維昌 1,859,912 180,000 一般交易 互億 大股東 互助營造 5,772,280 2,250,000 鉅額逐筆交易 同欣電 董事 凱美電機 12,444,882 12,444,882 洽特定人 智寶電子 康友-KY 董事利用他人名義持有者 Profit Gate 11,123,852 500,000 盤後定價交易 必應 經理人 張瑞娟 129,745 100,000 信託 台新銀受託信託專戶 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 駿熠電 大股東配偶 賈文中之配偶 1,470,000 500,000 一般交易 勤凱 大股東 CID GREATER CHINA III 4,231,676 2,115,838 鉅額逐筆交易 金利 董事 建德工業 9,542,212 1,100,000 一般交易 金利 法人董事代表人 李金旆 560,361 560,000 一般交易 宇智 經理人配偶 賴政亮之配偶 50,000 50,000 贈與 賴子茜 3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 八貫 經理人 李宏毅 證券投資人及期貨保護中心 1,263,103 1,000 渣打銀行 董事 Standard Chartered Bank Standard Chartered NEA 2,910,571,976 1,654,516,726 渣打銀行 董事 Standard Chartered Bank Standard Chartered NEA 1,256,055,250 1,256,055,250 三信商銀 董事 嘉德開發投資 能鋐投資控股 1,186,333 690,000 三信商銀 經理人 楊志鵬 能鋐投資控股 4,425,232 4,225,031 台灣虎航 董事 中華航空 國泰人壽保險 147,157,275 6,901,000 4.上櫃公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 大略-KY 大股東 陳泓彰 512,000 7,825,000 1,000,000 未轉讓理由：股價不理想 松崗 大股東 鄧永平 900,000 3,364,367 900,000 未轉讓理由：股價不理想