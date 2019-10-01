不受貿易戰衝擊 勞動基金8月大賺3322億 收益率逾8%飆同期新高

勞動基金運用局今 (1) 日公布 8 月投資收益，儘管美中貿易戰導致 8 月全球股市震盪整理，但整體勞動基金評價收益 3322 億元，平均收益率 8.38% 創歷年同期新高。

美中貿易戰 8 月時在雙方互徵關稅制肘下全面升溫，促使資金紛紛撤離股市，市，包括 MSCI 全球、亞太、新興市場、台股加權股價績效同步呈現負報酬，僅巴克萊全球綜合債券指數呈現正報酬，儘管股市慘綠，但仍無礙勞動基金投資績效。

勞動基金運用局表示，8 月整體收益率逾 8% 以上，其中新、舊制勞退基金收益率分別繳出 8.2%、9.36% 的收益率，勞工保險基金也有 9.28% 以上績效，就業保護基金、職災保護專款與積欠工資墊償基金收益率分別為 1.59%、0.63%、1.6%。受衛福部委託的國民年金保險收益率 8.03%。

基金資產規模部分，整體勞動基金共 4.24 兆元，其中新制勞退基金規模為 2.4 兆元，舊制勞退基金規模為 9557 億元，勞保基金規模為 7292 億元，就保基金規模為 1308 億元，職災保護專款規模為 105 億元，積欠工資墊償基金規模為 136 億元。

展望後市，雖然各國貿易爭端已有緩和趨勢，各國央行也陸續採行預防性寬鬆的貨幣政策與擴張性財政政策，但仍不能忽略下半年全球經濟表現仍有諸多疑慮，包括貿易戰政策走向、英國脫歐事件發展、中東地緣政治風險及全球經濟成長動向等對資本市場的影響。