〈央行報告搶先看〉提及風險多達45次 楊金龍透露憂心債券負殖利率

台灣央行總裁楊金龍將於本周四 (3 日) 前往立法院財委會，進行業務報告並備詢，最新出爐的 66 頁書面報告中，共提及「風險」字眼多達 45 次，顯然憂心後市不確定性。楊金龍指出，不確定因素籠罩，全球經濟面臨下行風險，並點出三大風險，包括貿易爭端、中國經濟放緩且債務問題嚴重，以及英國脫歐；此外，楊金龍也透露，憂心負殖利率債券規模的問題。

楊金龍在此次書面報告中，多次提及風險，他認為，因國際間貿易衝突不斷，世界貿易量成長率將下降，景氣擴張力道減弱，諸多不確定因素籠罩，全球經濟面臨下行風險，經濟成長減緩。

楊金龍指出，三大風險包含 (1) 國際貿易爭端擴大；(2) 中國大陸經濟放緩，債務問題嚴重，經濟金融風險上升；(3) 英國政局紛擾影響脫歐進程，國際地緣政治緊張情勢升溫。

另一方面，楊金龍強調，由於主要央行貨幣政策轉趨寬鬆，資金流向安全性資產，主要國家公債殖利率一度降至近年低點，到 9 月初才反轉回升，但若全球負殖利率債券規模持續增加，恐衝擊金融機構正常營運及市場運作機制，最終將不利金融穩定。

楊金龍進一步說明，殖利率曲線平坦化、甚至倒掛，可能損及銀行獲利並降低其放款誘因，阻礙授信管道，尤其殖利率曲線長期間倒掛隱含對未來經濟展望較悲觀，恐導致民間部門減少消費與投資，進而產生景氣衰退自我實現。