楊金龍防線浮現？ 台幣創近一個月單日最大貶幅 貶回31元價位

台幣今 (23) 日再度貶回 31 元心理關卡，終場兌一美元收貶 7.7 分至 31.057 元，匯銀人士提醒，今日貶幅 0.24%，雖不算大，但也是 8 月中旬以來單日貶幅最大的一次，隨著人民幣、韓元走弱，且美中貿易戰又有增溫情勢，台灣央行是否藉此順勢釋出阻升訊號，有待觀察。

台幣從 9 月開始至上周五呈強勁升值態勢，升幅達 1.38%，不過，今日一口氣回貶超過 0.2%。

日前台灣央行總裁楊金龍表示，外資匯入主要是因台股殖利率居高，不過若外資匯入有巨額且集中情況，央行會進場調節。楊金龍也直言，「9 月確實有外資巨額匯入現象」。

匯銀人士認為，楊金龍上周的理監事會後記者會已表態，會視情況進場調節，從今日匯市來看，開盤雖一度小貶，但午盤過後放量貶勢加重，從國際匯市狀況來看，央行可能順勢釋出阻升訊號，值得觀察央行後續對 31 元整數關卡的態度，或許將出現楊金龍防線。

台幣今日以 31.02 元、貶值 4 分開出後，一度轉升，但最高僅至 30.965 元，午盤過後貶勢轉強，終場收在全日最低價 31.057 元，貶值 7.7 分，台北外匯經紀公司成交值 9.99 億美元。

觀察主要亞幣，人民幣貶值逾 0.5%，韓元貶逾 0.3%，而日圓升 0.1% 左右。

過去楊金龍曾說，央行沒有楊金龍防線，但不代表沒有底線，市場都在看央行對於匯市的後續態度。