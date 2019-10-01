台微體搶千億元商機 關節炎新藥啟動三期臨床

台微體 (4152-TW) 今 (1) 日宣布，關節炎長效止痛藥物 TLC599、命名 EXCELLENCE，啟動三期臨床試驗，預計收 500 位退化性膝關節炎患者，並在美國、澳洲約 40-50 個醫療中心進行，法人預期，若新藥未來順利推出，台微體可搶攻千億元商機，添營運新活水。

據統計，退化性關節炎是已開發國家中，最普遍的關節疾病，也是慢性疼痛和殘疾的主要病因，以美國為例，45 歲以上人口中，有 19% 人口可能罹患退化性膝關節炎，光是 2016 年關節炎市場規模就達 16 億美元 (約新台幣 496 億元)，估 2026 年市場規模上看 35 億美元 (約新台幣 1086 億元)。

台微體表示，據二期臨床試驗結果顯示，在膝關節腔注射單一劑 TLC599，疼痛量表與視覺模擬量表均有顯著疼痛抑制療效，且超過半數的病患達到持續性反應。

台微體指出，三期臨床試驗預計收 500 位受試者，並依比例隨機分三組，分別在膝關節腔注射 TLC599、原劑型藥物、生理食鹽水安慰劑，整體試驗觀察期間為 52 週。

台微體董事會日前決議，辦理現增 1020 萬張，將用於 TLC590 拇指外翻切除手術二期試驗，及關節炎用藥 TLC599 三期試驗，每股價格 82 元，總金額約 8.4 億元。