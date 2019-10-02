〈房產〉全台土地交易量已突破2000億元 顏炳立：房市最壞時間已過

外資商仲戴德梁行統計指出，全台今年第 3 季土地交易量為 881 億元，累計前 3 季土地交易金額達 2318 億元，如扣除地上權交易，累計前 3 季已達 2314 億，今年只用了 3 季就輕易突破 2000 億元的交易，並創歷史新高。戴德梁行進一步指出，以過去 5 年平均季交易量近 400 億元估計，此紀錄延續至年底，有機會達 2700 億元。

對於全台土地交易爆發天量，戴德梁行董事總經理顏炳立今 (2) 日指出，房市最壞的時間已經過去，對於明年房市樂觀看待，推估房市成交量將比今年增加 20%。

顏炳立強調，2019 年土地交易爆量，顯示多數建商都在準備中；但 2020 年房市仍處於纏鬥狀況，預售屋、新成屋以及中古屋互相較勁，價、量關係的變化將成觀察指標。

戴德梁行統計指出，今年第 3 季土地交易最大貢獻來自「京華城」的標售案，由其關係企業鼎越開發以 372 億元擠下興富發 (2542-TW)，取得近 5000 坪的商三土地。今年第 3 季前 10 大交易中，台中有 3 筆交易名列其中，且總太 (3056-TW) 單筆交易面積突破萬坪，達 1 萬 1,330.74 坪，成為第二大金額的土地交易案。

住商工土地在今年第 3 季都有所表現，各有其市場需求，戴德梁行指出，其中住商類土地交易量佔比逾 8 成，工業土地則約佔 16％，10 大交易買家則皆為開發商。

以工業地為例，華固建設 (2548-TW) 仍持續關注北士科土地，本季購入軟橋段二筆土地，其中一筆成交單價約為每坪 193 萬元，此為包含容積移轉後的價格，如不考量容積移轉的成交單價，約在每坪 150-165 萬元，將成為台北市繼內科及南軟之後的第 3 個廠辦新供給區；另外央北重劃區在眾多開發商競相追逐下，土地交易價格也逐步成長，每坪突破新台幣 160 萬元，一年間漲幅已逾 10%，顯見開發商對未來的住宅市場仍具信心。