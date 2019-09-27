〈裕隆集團展望〉看兩岸車市均低迷 轉投資東南汽車銷量恐腰斬

中華車 (2204-TW) 今 (27) 日召開法說會，下修今年國內新車規模，從原預期的 43 萬台 (含大車) 下修至 42 萬台，其中，在台銷量由 5 萬台下修至 4.7 萬台，轉投資中國東南汽車更是從年初目標的 10 萬台腰斬至僅剩 5 萬台，對兩岸車市看法均保守。

中華車協理錢經武指出，車市銷售低迷，主要是美中貿易戰造成國際不確定因素增加，其中，今年全年中國乘用車市場恐持續衰退，尤其隨著自主品牌銷售大減、國家新能源車補貼減少 ，全年東南汽車銷量預估僅 5 萬台，差於去年的 8.8 萬台。

就四輪業務來看，中華車預計 10 月推出 Zinger 改款車型、11 月推 Colt Plus 2020 年式，全年中華三菱銷量下修至 4.7 萬台，小幅差於去年的 4.8 萬台。

而二輪方面，中華車說明，首款普通重型電動機車 emoving iE125 自 7 月下旬上市至今，已銷出 855 台，10 月將再推出 iE125B(商用車型)，而全台電動二輪專賣通路預計拓展至 50 家，估今年銷售台數為 1.33 萬台，年增約 29%。

中華車也指出，將積極對法人、公務單位和學校推廣 emoving，同時進行充電站布建，預計今年可達 160 座，明年要突破 250 座。