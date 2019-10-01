豪宅行銷也跟『晶晶體』沾上邊    李晶晶現身竹北豪宅秀好身材  

日前竹北水岸豪宅「名發天琚」舉辦 VIP 鑑賞活動，鎖定國內外金字塔頂尖客群。現場名流群聚，包括名發建設總經理楊題銓、知名造型師李明川以及因「晶晶體」爆紅的首都客運千金李晶晶也現身力挺。楊題銓表示，全案經過 1 年多的籌畫，不論是公設品質、建築結構，結合頭前溪第一排景觀，搭配大師李天鐸、毛森江所呈現的建築侘寂，業界不諱言，經典堪稱是竹北之最。

實品屋斥資 3000 萬元邀請毛森江設計，借景水岸充滿寧靜與詩意。（圖 / 業者提供）

此次 VIP 鑑賞活動，各界政商人士紛紛出席，由交響樂團做開場演出，藝術氛圍十分濃厚，顯現建案的高質感，造型師李明川也特別獻上大禮，親自動手製作剪綵花藝，大秀多年累計的藝術品味；李晶晶除了華麗出席力挺好友外，更換上火辣泳衣大秀好身材，率領模特兒們於泳池旁做導覽，令現場來賓驚豔不已。

「名發天琚」是名發 25 周年代表作，位於有「新竹版大直明水路豪宅」的頭前溪水岸第一排，行情每坪 5 字頭，是目前竹北數一數二的頂尖豪宅案。預售階段銷售 3 成、成屋以來也已經累積到 4 成銷售率。

「名發天琚」建築外觀採取錯層陽台設計。（圖 / 張瑞傑拍攝）

李晶晶表示，長年旅居國外，對於 view、relax 都相當重視，但台灣很少有空間能兼顧；『名發天琚』對於景觀與建築所呈現的美感，真的讓人第一眼就感覺 amazing。

楊題銓表示，目前有竹科大股東，因為愛上水岸和地段價值，加上安全管理與貼心物管的考量，從原本住別墅搬來「名發天琚」，更有企業主一次豪氣出手買了 4 戶，三代都住在這裡。