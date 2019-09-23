納入A股進入第二階段 QFII額度取消將在考量範圍內

今 (23) 日是標準普爾道瓊納入 A 股，及富時羅素擴大納入 A 股生效後的第一個交易日。隨著三大國際指數編製公司納入 A 股的第一階段工作陸續完成，配合取消 QFII 限制，這是否會影響這些指數編製公司第二階段作業方式，開始引發市場遐想。

市場認為，第二階段納入 A 股進程可能將有些變化，例如 MSCI 近期在官網發布公告指稱，正在留意中國關於取消 QFII 投資額度限制、RQFII 申請地區限制的相關政策，並在這些政策發酵一段時間後，評估該政策對國際投資人的影響。

根據了解，目前國際三大指數編製公司納入 A 股均基於滬股通、深股通名單。渣打集團研究報告指出，相較於使用 QFII 額度投資 A 股，透過滬股通、深股通投資 A 股更便捷，並可享受稅收優惠，滬股通、深股通已成為外資投資 A 股主管道。

不過，透過滬股通、深股通投資 A 股，外資只可買賣滬股通、深股通名單上的股票，這些股票只是 A 股的一部份，而利用 QFII 能買賣的股票數量更廣。

隨著管道便捷性提升，QFII 的吸引力增加，這些指數編製公司有可能擴大預選納入標的，將可透過 QFII 買賣的 A 股都納入考慮範圍。

對此，MSCI 表示，這次評估對已宣布的第一階段納入 A 股安排沒有影響。但也意味著 QFII 的開放可能影響第二階段的作業。

至於富時羅素在第二階段是否將擴大開放腳步。富時羅素表示，目前尚沒有答案。不過，富時羅素會根據中國金融市場開放進度，評估市場准入情況，進而決定第二階段納入 A 股的安排。

但很明確的一點，中國資本市場積極對外開放已讓國際資金移動更為明顯。在標準普爾道瓊及富時羅素納入 A 股生效日的前一個交易日 (20 日)，北向資金淨流入人民幣 148.62 億元，創歷史第二高紀錄。

同時，從 8 月下旬開始，北向資金就持續加碼進場，9 月以來，北向資金淨流入已達人民幣 608 億元，全年至今淨流入更高達人民幣 1824 億元。

此外，11 月份，MSCI 還將把 A 股的納入因子從 15% 擴大至 20%。法人預估，在一連串擴大 A 股納入因子之下，今年全年將有約 400 億～700 億美元外資可望流入 A 股。