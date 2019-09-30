中國頻送政策利多 法人提醒留意兩大隱憂

明 (1) 日適逢中國十一國慶，上證指數今 (30) 日平盤整理，法人認為，根據往例，中國常在國慶前後釋放利多，支撐市場，今年 70 週年國慶雖有美中貿易戰，但官方在貨幣、財政政策上接連調控，並宣布取消 QFII、RQFII 投資額度限制，預期將有利資本市場與 A 股表現，但仍需留意貿易戰對出口的影響，及市場消費信心偏弱兩項隱憂對股市的衝擊。

保德信投信指出，中國政府今年以來持續擴大並加快發行地方債，提供財政投資必要支撐，希望能藉此挹注經濟成長，與此同時，官方也下令 2020 專項債發行目標，將用於交通、能源、民生服務等基礎設施項目。

此外，為拉動經濟成長「三駕馬車」之一的消費，官方基金推動汽車、家電、電子消費品汰舊換新策略，鼓勵民眾購買節能家電，並且擴大支持服務消費，如養老、家政服務、嬰幼兒照護，持續激發服務消費潛力。

保德信投信分析，今年以來中國政府在貨幣與財政政策頻繁調控，顯示官方想穩定經濟決心，至於干擾市場投資信心的貿易戰，拉長來看美中貿易戰負向影響已逐漸反應在股價上，預期市場將重新回歸基本面。

柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人方定宇認為，美中貿易戰短期達成協議可能性低，而面對貿易戰的不確定性，預期官方將繼續加大貨幣寬鬆的力道降低衝擊，以過去經驗來看，寬鬆的信貸條件，將有助於企業的獲利增長。

展望後市，方定宇分析，中國經濟在政策利多拉抬下硬著陸機率低，但仍需注意基本面偏弱對市場的影響，包括出口受到貿易戰影響，內需消費則有核心通膨走弱跡象，顯示市場消費信心仍相對偏弱。

柏瑞投信認為，貿易戰與經濟疲弱對股市的反應已有鈍化跡象，在評價水準偏低的支撐下，陸股有望震盪走高，較積極的投資人可適度分批布局，參與後市行情，但仍須留意陸股仍有波動風險。