美中對談前夕 華裔導遊因當中共間諜遭逮捕

根據美國司法部周一 (30 日) 的刑事訴狀，一名在舊金山擔任導遊的加州華裔男子，因身為中共間諜活動被捕。他將美國國家機密情報，用死信方式 (dead drops)，秘密洩漏給中國。

這名 56 歲的華裔男子彭學華 (Xuehua Peng)，2012 年歸化為美國公民，擁有機械工程學位，並受過中醫訓練，但最近在擔任中國遊客導遊。上週五 (27 日) 在家中遭逮補，因被指控是中國國家安全部 (MSS) 指示下的非法外國間諜。

美國司法部表示，自 2015 年 3 月起，發現了彭學華的雙重間諜身分，且自 2015 年 6 月起，已至少成功行動了超過 6 次的死信方式，從事間諜交易。

死信方式 (dead drops) 使用秘密地點，傳遞物品或信息給另一人，因此兩人不會直接會面，從而保持操作安全。

司法部更公布了其作案現場影片。檢察官表示，彭學華將裝有一萬至兩萬美元的袋子，放在飯店房間的抽屜，並將房間鑰匙留在飯店櫃台，另位間諜取了包裹的現金後，留下 SD 卡。

彭學華每一次拿到 SD 卡後，即立刻飛往中國。

彭學華作案現場影片 (來源: 美國司法部公布做案影像截圖)

加州北區檢察官 David Anderson 表示：「今天這項逮捕行動，明確顯示中共從美國獲得機密國家安全信息的行為。我們的執法單位為保護我們的人民，我們的權益，與國家安全，做出最大的努力」。

如果罪名成立，彭學華將可能遭最高 10 年的監禁，與最高 25 萬美元的罰金。

目前美中雙方下一輪高級別貿易談判，10 月 10、11 日將在華府重新召開。中國副總理劉鶴將再度擔任大使率團前往談判。然在美中對談前夕，這項中共間諜的逮捕行動，可能讓兩國關係因國家安全問題再度緊張。

截稿前，中國駐華盛頓大使館尚未對此做出回應。