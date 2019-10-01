美總統候選人桑德斯提新稅制方案 蘋果恐多付14億美元

外電報導，在美國民主黨候選人桑德斯 (Bernie Sanders) 提出的不平等稅收計劃當中，將針對 CEO 薪酬相對過高的企業徵收新的稅收。這項計劃一般不會影響員工薪資水平普遍較高的科技公司。不過，蘋果 (AAPL-US) 卻是個例外。

根據桑德斯的提議，公司執行長的收入超過員工平均工資 200 倍的公司將被徵收 2% 的附加稅。蘋果目前的應稅收入為 729 億美元，稅率為 18.3%。如果再提高 2%，則意味著需要額外支付 14 億美元。

由於蘋果零售店員工數量相對較高，工資卻不及工程師或技術人員，因此蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 的收入是蘋果員工平均工資的 200 倍以上。據蘋果在 2018 財年公開的數據顯示，執行長在 2018 年年度總薪酬為 1568 萬美元，員工總薪酬的中位數則是 5.54 萬美元，比例為 283：1。

除了蘋果之外，有鑑於龐大數量的倉儲員工，電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 也可能面臨額外的稅收。

據亞馬遜在 2018 年公開的數據顯示，該公司員工薪酬的中位數為 2.8 萬美元，貝索斯的年薪總額為 168 萬美元，比例為 1 比 58。意味著在新的稅制下，亞馬遜每年或將增加 0.5% 的稅收。

桑德斯在先前也計畫向美國富豪階級徵稅，並表示這將使美國億萬富翁的財富在 15 年內減少一半。

桑德斯表示：「若作為美國總統，我將減少收入和財富不平等的殘酷和不道德的現象。我們正在努力提出並執行一項政策，讓美國最富有的家庭知道他們不能擁有那麼多的財富，要大大減少美國人收入和財富的不平等。」