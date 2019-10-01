

◆盤勢分析

1. 蘋果釋出銷售強勁訊息，也獲投資機構調升評等，美中貿易談判即將展開，經濟數據方面，美國 9 月芝加哥採購經理人指數 (PMI) 驟跌至經濟萎縮區間，報 47.1，遜於預期的 50.2，美股在台股颱風期間漲跌互見，漲跌幅介於 0.1% 至 - 1.35%，週一指標股 Apple、台積電 ADR 漲逾 2%。

2. 台股早盤受權王 2330 台積電利多訊息激勵開高，但仍不敵高檔賣壓，且國際股市跌多漲少，指數再次由紅翻黑，最終下跌 42.31 點，跌幅 0.39%，收在 10,829.68 點，成交金額為 1236.64 億元。三大法人合計賣超 13.43 億元，外資買超 22.36 億元、投信賣超 6.22 億元、自營商賣超 29.58 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：連續兩日價跌量增，較不利盤勢，後勢仍需回檔量縮，漲時量增。

(2)均線：支撐為季線 (約 10705 點) 附近，壓力為 11000 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（38）低於 50，短線持續整理格局。

4. 櫃買指數跌幅 1.05%，收在 139.97 點，相對加權指數弱勢。支撐下移至 138 點附近，壓力為 143.5 點附近，KD 指標向下，9 日 K 值（43）低於 50，短線整理格局。

5. 觀盤重點：指數呈現漲多回檔，留意月、季線支撐不破，仍可偏多看待，但現階段整理格局，操作建議不宜躁進，靜待止跌回穩，採區間操作為主。台股選股方向可留意 IC 設計、車用、運動休閒、內需、5G、PCB、伺服器等。

6. 中美貿易戰 8 月時再度升級，貿易動能趨緩，廠商保守觀望依舊，全球製造業下行壓力仍在，根據台灣經濟研究院最新調查結果，8 月整體製造業景氣信號值由 7 月的 9.01 分略增加 0.2 分至 9.21 分，景氣燈號已持續十個月維持在代表衰退的藍燈。

7. 颱風休市期間，權王、股王紛紛被外資機構調升。高盛證券將權王 2330 台積電推測合理股價一口氣拉升到 340 元，獨居外資圈最高。摩根大通證券表示，股王 3008 大立光乘著鏡頭規格升級大浪，持續受惠，給予「優於大盤」投資評等。

8. 汽車動力與安全零組件廠 4551 智伸科，昨（30）日宣布以 2.4 億元發行新股，被併公司旭申將以每 1.25 股換取智伸科普通股 1 股，打入特斯拉、BMW 供應鏈，未來兩家公司將透過產能互補與客戶資源分享，有效擴展市場與產品，明年起可發揮更大綜效。

9. 高速訊號傳輸介面廠譜瑞 - KY（4966）為搶攻 USB 3.2 Gen2 市場，正式推出支援 Type-C 連接阜的線性訊號再生器（Linear Redriver），目前已經開始進入送樣程序，目標客群鎖定智慧手機、平板電腦等品牌。

