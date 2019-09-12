籌備國慶行情 交銀：陸股這段期間不太可能下跌

「金九銀十秋收日」，陸股進入九月後表現亮眼，上證指數漲幅已有 5% 多，尤其在今年中共建國 70 周年，分析師預期，中國官方心態偏多，有機會在十一節日效應下，展開十月行情。

北京政府以往會為重要節日或事件在股市進場提供支撐，最近幾周已為股市投資人送出大禮，全面取消 QFII、RQFII 限制外、降低銀行存款準備金率、連續 17 天設定的人民幣中間價強於預期等，均有助於穩定人民幣並拉升陸股。

此外，標普道瓊指數公司將 1099 檔 A 股上市公司納入標普新興市場指數，將自 9 月 23 日起生效；美國政府「釋出善意」，對中國 2500 億美元商品加徵關稅的時間延後 15 天；中國暫停對部分美國產品徵收關稅，美中貿易談判朝向良性發展，對陸股而言更是利多。

交銀國際 (Bocom International) 首席策略師郝宏表示，政府當局肯定會在十月維持市場穩定，陸股不太可能會在這段期間內大幅下跌。

富蘭克林華美基金經理人 Bruce Yu 預期在中國十月行情將發酵，看好陸股表現目前已將股票部位提升至 90％以上，並預計在十月中旬前維持高水位持股。

從過去 15 年的 10 月陸股表現，有 60% 的機率上漲，近 10 年來，上漲機率更達 70%。

周三在岸人民幣匯率上漲 0.5％，來到近三週以來的新高；上證綜指過去一個月來漲幅超過 9%，今天收盤上漲 0.8%，進一步站穩在 3000 點之上。

上證指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

高盛首席中國策略分析師劉勁津指出，今年中共建國七十周年，對中國當局具有重要的政治意義，北京政府希望即使面臨挑戰，仍能實現其長期建設目標。

美中貿易衝突不斷，對中國經濟的影響顯現，8 月出口較去年同月下降 1%，同時股、匯市也受到衝擊，今年夏天，上證指數跌幅重達 15%，人民幣 10 多年來首度跌破 7。