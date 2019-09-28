貴金屬盤後－美元強勢 白宮恐使陸企自交易所退市 黃金走跌

在美元整體走強的推動下，黃金期貨週五 (27 日) 本週末結束時收低，據傳川普打算限制對中國實體企業投資，導致美股走跌，金價維持在每盎司 1500 美元大關。

ICE 美元指數落在 99.08，但保持近兩年多的高位，美元指數本週上漲了 0.6%。

消息人士透露，川普政府正討論限制對中國實體的投資，包括讓中企自美國證券交易所退市、限制美國政府養老基金投資中國，此舉是為了保護美國投資者，避免在缺乏監管的環境中承擔過大風險。

中東緊張情勢發展也成貴金屬市場焦點，沙國和葉門於週五部分停火，試圖結束長達 4 年戰爭，由於伊朗總統魯哈尼稱，美國願意向歐洲列強是一解除對伊朗的制裁，有望緩解伊朗地區火爆氣氛。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

12 月交割的黃金下跌 11.75 美元，或 0.78%，金價以每盎司 1503.45 美元作收。金價設法擺脫了交易日的最低水平，但仍以虧損告終，本週金價下跌 0.8%。

12 月交割的白銀下跌 32 美分，或 1.8%，收於每盎司 17.57 美元。

未來展望

Long Leaf Trading Group 高級策略師 James Hatzigiannis 表示，川普恐限制中企，甚至讓其退市的消息一出，出現了一波股價拋售潮，也使得投資人轉向避險金屬天堂。

Hatzigiannis 說道：「市場目前並不真正在乎彈劾案發展，因為川普應該很容易獲得參議院支持，目前正是黃金逢低買入的絕佳點。」

分析師認為，中國黃金需求強勁、央行降息，持續的全球經濟報告表明經濟放緩，中美貿協未見進展，全球仍然存在太多不確定性。黃金價格迄今仍上漲了 17% 以上。

其他貴金屬

Comex 顯示，10 月鉑金下跌 6.2 美元，或 0.66%，至每盎司 936.7 美元；12 月鈀金上漲 10.1 美元，或 0.61%，報每盎司 1653.5 美元。