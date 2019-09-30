富士康傳積欠龐大債務恐遭陸接管 鴻海發聲明闢謠

近日網路傳出鴻海 (2317-TW) 旗下富士康因積欠人民幣逾兆元的龐大債務，面臨遭中國政府接管的處境，對此，鴻海今 (30) 日發出聲明駁斥，強調所謂欠款與還債問題，乃是惡意造謠攻擊。

網傳鴻海因赴印度、越南設廠，向中國的銀行貸款、融資購買設備，積欠龐大債務，部分設備被中國官方查扣，中國國務院總理李克強更一再透過管道，要求鴻海創辦人郭台銘出面說明，若無法提出 1 兆 2 億元人民幣的償債還款計劃，富士康的資產可能被接管。

對此，鴻海颱風夜發聲明強調，並無在中國借錢 1 兆 2 億元之情事，所謂欠款與還債問題乃是惡意造謠攻擊，越南、印度廠區業務拓展皆順利進行中，亦無所謂相關設備被查扣之事。

另外，針對鄭州廠近日裁員 5 萬人的傳聞，鴻海也指出，集團正處於產業旺季，包含鄭州廠在內，皆持續徵才當中，不可能有裁員 5 萬人的情形，據了解，富士康鄭州園區官方微信公眾號，在 9 月份提高徵才返費、縮段試用期，甚至週末六日依舊持續招工，以因應用人高峰需求。

鴻海強調，創立 45 年以來，一直兢兢業業提昇公司在全球競爭力，並為台灣提供就業機會與貢獻稅收，若有任何不實謠言，將不惜以法律行動捍衛聲譽與股東權益。