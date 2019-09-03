智伸科8月營收連2月寫新高紀錄 前8月年增逾1成

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551-TW) 今 (3) 日公布 8 月合併營收 4.47 億元，月增 3.53%、年增 20.47%，連 2 個月寫單月新高紀錄，累計前 8 月合併營收 32.09 億元，年增 10.16%，智伸科指出，汽車產品需求大，新車款導入 GDI、DCT 等動力及傳動系統滲透率持續提升，挹注整體營運。

智伸科說明，汽車客戶針對旗下缸內直噴引擎 (Gasoline Direct injection, GDI) 系統的汽油高壓泵浦新品拉貨力道增溫，推升占營收比重超過 70% 的汽車部門出貨，儘管第三季是汽車產業傳統暑休淡季，但在手訂單無虞。

另一方面，智伸科指出，占整體營收約 25% 的醫療事業部和電子事業部，今年以來受惠主要客戶對新產品腹腔微創手術器械等相關需求增溫，有助減緩近年來全球新車銷售市場不如預期的影響。

展望第三季，智伸科指出，由於汽油高壓泵浦是汽車動力 GDI 系統中的關鍵零件，且 GDI 系統能相較過往燃油噴射引擎 (Port Fuel Injection，PFI) 系統更省油，是目前品牌車廠朝向油電混合車、以及針對燃油經濟性能及引擎效能表現積極導入的重要技術，未來隨著主要客戶在新車搭載 GDI 系統相關產品滲透率提升，拉貨力道持續增加可期。