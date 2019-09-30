東芝：NAND春天近了 陸廠三年內威脅低

今 (30) 全球第二大 NAND 快閃記憶體晶片製造商東芝表示，中國記憶體廠商在未來二三年內要追上東芝腳步並不容易。此外，東芝認為 NAND 供給過剩的局面已經結束。而之前 NAND 市況不佳，讓「東芝記憶體」原本計劃今年在東證一部上市的進程向後順延。

東芝記憶體技術執行官柳茂知指出，對於新來者 (中國廠) 來說，要在兩三年內趕上東芝可不能只是嘴上說說。

即使陸廠長江存儲在 NAND 項目上投資 240 億美元，而該項目預計將於 2019 年底投產。但柳茂知認為中國企業雖然日後在全球市場上擁有優勢，不過東芝記憶體也將進行投資，以確保長期競爭力。

去年有報導指稱，全球最大的快閃記憶體買家蘋果對長江存儲進行過技術調查，評估其作為潛在供應商的情況。

(圖片: AFP)

東芝預估，NAND 市場供給過剩將會紓緩，目前該市場的規模是 4060 億美元。此外，東芝記憶體另一主管指出，NAND 價格下跌將停止，從今年第四季到明年，市場將更加平衡。

主要因為中國是全球增長最快的記憶體晶片市場，包括下一代 5G 設備和數據中心伺服器所用記憶體需求不斷增長，加上快閃記憶體固態硬碟加速在 PC 市場滲透，因此看好記憶體未來成長動能。

東芝並不是唯一一家認為市場即將反彈的公司。包括 Western Digital、美光等多家記憶體大廠都對前景表示樂觀。

