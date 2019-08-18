〈觀察〉NAND Flash現貨價續揚 東芝重啟產能為漲勢添變數

NAND Flash 去年持續供過於求，跌價情況嚴重，不過，由於大廠相繼減產，加上東芝 6 月跳電事件後，產能大受衝擊，日韓貿易戰也為產業供給面增添不確定性，帶動 NAND 現貨價翻揚，但東芝近期已重啟產線，業界預期，恢復全產時程約落在 11 月，隨著東芝產能陸續開出，NAND Flash 價格漲勢可能趨緩，走揚態勢估僅延續至 11 月。

去年 NAND Flash 產業供過於求難以遏制，加上智慧型手機需求趨緩，產業失衡情況嚴重，NAND Flash 去年總資本支出下調近 10%，仍無法翻轉失衡情形，去年全年 NAND Flash 價格跌幅約 6 至 7 成，今年第 1 季單季更重挫 3 成，而後並跌破現金成本價。

然而，東芝位於四日市的廠房，6 月中旬發生跳電事件，6 條 NAND Flash 產線被迫關閉，影響全球市場供給量，也讓疲弱已久的市況撥雲見日；宇瞻總經理張家騉認為，該事件影響全球 NAND Flash 供給量達 1 成多，因此緩解市場供過於求的情況，並促使供應鏈加快庫存去化速度。

受東芝關閉部分產線影響，加上日韓貿易戰開打，利多消息推升下， NAND Flash 價格跌深反彈，現貨價 6 月底落底，合約價雖仍未走揚，但第 3 季以來，跌幅已收斂。

不過，東芝本月初重啟產線，為市場供需添變數，業者認為，東芝恢復全產能運作約需 2 至 3 個月，9 月產能就可恢復，最快 11 月可全能生產。

由於日韓貿易戰短期內無法解決，加上上游大廠減產與延後設備投資逐步發酵，看好 NAND Flash 價格可望續揚，惟隨著東芝產能陸續開出，價格漲勢恐僅能延續至 11 月。