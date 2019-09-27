觸礁！富時羅素：中國債券暫不納入全球政府債券指數

鉅亨網編輯江泰傑 2019年9月27號11點23分

富時羅素於當地時間 9 月 26 日公佈對中國債券市場的評估結果，決定將中國債券保留在可能升級到「市場准入水準 2」的觀察名單上。而這一決定使得中國債券暫時不被納入富時全球政府債券指數 (WGBI) 體系中。

資料來源: 富時羅素官網

何時將中國債券納入 WGBI 內，富時羅素表示將在 2020 年 3 月進行中期評估後會有更進一步的消息。

富時羅素表示，與全球投資人就中國公債市場的准入問題進行廣泛討論。外資指出在中國投資條件已有積極的改變，包括能取得更多人民幣的配額、取消 QFII 和 RQFII 額度限制、將債券投資從配額制轉移到代理模式，及債券通的可能發展等。

這些改進政策受到市場參與者的正面回應，意味著中國在達到富時固定收益國家分類框架的市場准入水準 2 方面已有重大進展。

但為了完全符合納入標準，參考指數的外資法人仍表示希望中國債券二級市場流動性能進一步改善，並在外匯執行和交易結算方面能更有靈活性。

富時羅素暫不將中國債券納入其 WGBI 體系內，並未追隨彭博巴克萊全球綜合指數和摩根大通 GBI-EM 指數的腳步，使得中國債券市場的國際化腳步階段性遇到阻礙。

今年 4 月份，彭博宣布將人民幣計價的中國公債和政策性銀行債券納入彭博巴克萊全球綜合指數，分三階段在 20 個月內完成；而摩根大通隨後也宣布將於明年 2 月開始進行納入指數行動。

根據花旗之前預測，如果追踪三大指數的基金以同等比例投資於中國債券，將可以帶來合計 2900 億美元的被動資金流入。

