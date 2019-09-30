喜訊！中國9月份PMI升至49.8 惟連五個月位於衰退區間

今 (30) 日中國統計局公布 9 月官方製造業 PMI 49.8，預期 49.6，前期 49.5。市場分析指出即使美中貿易摩擦為中國經濟帶來負面影響，製造業仍有下滑壓力，不過隨著中國政府刺激政策發酵，製造業第四季有將會逐步改善。



資料來源: 中國統計局

從企業規模看，大型企業 PMI 為 50.8%，高於前一個月 0.4 個百分點，持續保持在擴張區間；中、小型企業 PMI 各為 48.6% 及 48.8%，分別回升 0.4 和 0.2 個百分點。

從分類指數看，組成製造業 PMI 的 5 個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數位於擴張區間，原材料庫存指數和從業人員指數則低於臨界點。

分類指數:

生產指數為 52.3%，比前一個月上升 0.4 個百分點，顯示製造業生產擴張有所加速。

新訂單指數為 50.5%，比前一個月上升 0.8 個百分點，表示製造業產品訂貨量有所增加。

原材料庫存指數為 47.6%，比前一個月略升 0.1 個百分點，處於臨界點之下，但顯示製造業主要原材料庫存量降幅略有縮小。

從人員指數為 47%，比前一個月略升 0.1 個百分點，位於臨界點之下，但顯示製造業企業用工量下滑幅度縮小。

供應商配送時間指數為 50.5%，比前一個月成長 0.2 個百分點，位於臨界點之上，表示製造業原物料供應商交貨時間有所加速。

中國華泰宏觀指出，9 月份製造業 PMI 比前一個月回升，意味中國經濟動能出現改善跡象，主要受到秋季旺季來臨的因素。以投入政策的刺激力道來看，研判中國 PMI 在第三季、第四季不易再重回六月份時 49.4% 的低檔。

服務業 PMI

中國 9 月份非製造業 PMI 53.7，預期 53.9，前期 53.8，來到 10 個月低點，雖服務業 PMI 略為下滑，不過中國官方仍認為整體延續平穩擴張態勢。



資料來源: 中國統計局

而中國 9 月綜合 PMI 53.1，前期 53。