中國Q4狂拚經濟 基建加碼衝刺

中國為了維持經濟成長力道，防止經濟下滑幅度過大，進入第四季刺激經濟的重頭戲之一就在基建投資。中國國務院針對穩投資進行相關要求，將擴大專項債使用範圍，重點用於鐵路、軌道交通、城市停車場等交通基礎設施等。

而在專項債加速撥款的帶動下，中國各地方開始新一波的交通基礎設施建設，其中，四川一批總投資規模逾人民幣 1800 億元的重大基建項目宣布開工。分析人士指出，隨著地方專項債發行量增加，未來幾個月基建投資成長可望繼續回升。

9 月中下旬以來，中國地方穩投資的力道擴大，中國各地紛紛將著力點放在交通項目建設方面，如：

四川同時進行工 8 條高速公路、21 條國省幹線及旅遊公路共 29 個基建項目，總投資規模達人民幣 1808 億元。

江蘇則是有 5 條高鐵共 1236 公里同時興建，年底將新增高鐵通車里程 424 公里。

山東目前共有 10 個鐵路項目正在施工，同時還有 5 個項目在今年底前開工，9 條高速也將於今年內通車。

陝西則核准 3 條高速公路以及一批幹線公路投資項目，總投資額約人民幣 280 億元。此外，在年底前仍有一批重大交通項目，如高鐵與機場擴建等工程將陸續開工。

浙江則規劃未來將興建十大指標性工程，共 230 個重大基建項目，總投資達人民幣 1.48 兆元。

根據中國統計局數據顯示，今年前 8 個月，基礎設施投資年增 4.2%，漲幅比 1 至 7 月份上揚 0.4 個百分點。

(資料來源: 中國統計局) 中國固定投資成長結構

摩根士丹利認為，在中國貨幣政策仍有不少「工具」能推出下，中國人行可以綜合使用各類工具來協助財政政策的推行，刺激中國基建加速開工，達到穩增長的目的。同時隨著專項債額度的提早撥款，預計對中國第四季經濟表現將形成有力支撐。