中國褐皮書：第3季經濟形勢不佳 製造業拖累表現

研究服務機構中國褐皮書 (China Beige Book, CBB) 報告指出，中國第 3 季的經濟形勢是今年以來最弱，幾乎每個產業都報告了較低的獲利成長、利潤、定價能力和招聘人數。

CBB 董事總經理 Shehzad Qazi 表示，相較於去年底，中國經濟走弱的情況，比官方公布的數據還差得多。

此次季度報告基於 8 月中旬至 9 月中旬，在中國對 3300 多家公司的訪問編制，報告認為，經濟的情況比預計更差，部分原因在於人民銀行未能提高足夠的經濟支持。

報告指出，人行在恢復昔日慷慨信貸的舊習慣後，經濟在今年第 1 季有所反彈，但此一優惠在第 2 季消失，第 3 季看來情況更為嚴重。

在 2017-18 年度的大部分時間，中國製造業一直在支持經濟，現在卻拖累整體表現。製造業收入、利潤、數量和銷售價格都較上一季出現了兩位數的下滑。

同時，幾乎所有受訪的公司都在 2019 年借款，借貸活動仍然保持在最高水準。這說明整體部門均面臨巨大壓力，或者是很大部分的公司理應破產。

報告認為，雖然出口減少是一個因素，但下降主要來自「售價上漲速度放緩顯著」 。工業生產者出廠價格，在今年 6 月份停止上升，並於 7 月和 8 月下跌，這會損害企業利潤，限制投資和償債能力。

服務業繼續表現不佳，收入和利潤雙雙下降。招聘也在放緩，這意味著「如果製造業必須大量裁員，服務業並沒有消化的能力。 」