全球央行接下來的選擇 可能包括「直升機撒錢」或更激進措施

近日歐洲央行 (ECB) 執委會一名反對寬鬆的委員意外辭職，可能正凸顯全球貨幣政策趨向超級寬鬆之趨勢，已是不可逆轉，德意志銀行更在一份研報中認為，如果全球央行採用「直升機撒錢」，應用得宜的話，提振經濟之效果可能會非常有效。

目前尚不清楚，為什麼德國央行在 ECB 執委會的代表 Sabine Lautenschlager 最近選擇辭職，她的現有任期要到 2022 年才結束，而 Lautenschlager 曾公開批評 ECB 降息與重啟 QE 之政策。

市場經濟學家分析，全球央行目前重啟寬鬆大潮的重點在於，全球經濟成長已顯著緩慢、通貨膨脹率低迷不振、故鴿派比鷹派有更大的發展空間。

Oxford Economics 歐洲經濟學系主任 Angel Talavera 表示：「央行們目前在實現 2% 通膨目標的努力上，效果仍十分有限。」

這可能會使拉加德 (Christine Lagarde) 頭疼，她將於 11 月 1 日接替德拉吉 (Mario Draghi) 出任 ECB 總裁。

拉加德 (右)11 月接替德拉吉 (左) 出任 ECB 行長（圖：AFP）

在德拉吉本月宣布 ECB 將重啟 QE 每月 200 億歐元之後，拉加德勢將需要著手啟動 QE，儘管 ECB 內部某些人不支持這項決定。

Angel Talavera 表示：「ECB 內部的反對聲浪，幾乎是空前的。」

另一方面，有關全球央行們是否應採取甚至更多非常規貨幣政策的討論，也越來越多。

德意志銀行在最近的一份報告中表示，「直升機撒錢」如果運用得宜，可能會對提振經濟非常有效；直升機撒錢指的是比 QE 更為直接寬鬆的貨幣政策，包括直接向家單位庭提供現金在內，QE 政策則是央行們進入市場購債。

德銀認為，當利率超低而儲蓄率高時，財政政策或超寬鬆之貨幣政策，在經濟刺激上可能會更為有效。

德銀承認，這樣的政策不會一夕之間就決定實施，但是市場討論的熱度正在上升，但德拉吉在 9 月的利率會議就被問到「直升機撒錢」之問題，估計其他央行們也將很快被問到類似問題。