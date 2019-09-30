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全球央行接下來的選擇 可能包括「直升機撒錢」或更激進措施

全球央行接下來的選擇 可能包括「直升機撒錢」或更激進措施（圖：AFP）
全球央行接下來的選擇 可能包括「直升機撒錢」或更激進措施（圖：AFP）

近日歐洲央行 (ECB) 執委會一名反對寬鬆的委員意外辭職，可能正凸顯全球貨幣政策趨向超級寬鬆之趨勢，已是不可逆轉，德意志銀行更在一份研報中認為，如果全球央行採用「直升機撒錢」，應用得宜的話，提振經濟之效果可能會非常有效。

目前尚不清楚，為什麼德國央行在 ECB 執委會的代表 Sabine Lautenschlager 最近選擇辭職，她的現有任期要到 2022 年才結束，而 Lautenschlager 曾公開批評 ECB 降息與重啟 QE 之政策。

市場經濟學家分析，全球央行目前重啟寬鬆大潮的重點在於，全球經濟成長已顯著緩慢、通貨膨脹率低迷不振、故鴿派比鷹派有更大的發展空間。

Oxford Economics 歐洲經濟學系主任 Angel Talavera 表示：「央行們目前在實現 2% 通膨目標的努力上，效果仍十分有限。」

這可能會使拉加德 (Christine Lagarde) 頭疼，她將於 11 月 1 日接替德拉吉 (Mario Draghi) 出任 ECB 總裁。

拉加德 (右)11 月接替德拉吉 (左) 出任 ECB 行長（圖：AFP）
拉加德 (右)11 月接替德拉吉 (左) 出任 ECB 行長（圖：AFP）

在德拉吉本月宣布 ECB 將重啟 QE 每月 200 億歐元之後，拉加德勢將需要著手啟動 QE，儘管 ECB 內部某些人不支持這項決定。

Angel Talavera 表示：「ECB 內部的反對聲浪，幾乎是空前的。」

另一方面，有關全球央行們是否應採取甚至更多非常規貨幣政策的討論，也越來越多。

德意志銀行在最近的一份報告中表示，「直升機撒錢」如果運用得宜，可能會對提振經濟非常有效；直升機撒錢指的是比 QE 更為直接寬鬆的貨幣政策，包括直接向家單位庭提供現金在內，QE 政策則是央行們進入市場購債。

德銀認為，當利率超低而儲蓄率高時，財政政策或超寬鬆之貨幣政策，在經濟刺激上可能會更為有效。

德銀承認，這樣的政策不會一夕之間就決定實施，但是市場討論的熱度正在上升，但德拉吉在 9 月的利率會議就被問到「直升機撒錢」之問題，估計其他央行們也將很快被問到類似問題。

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