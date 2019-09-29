〈ETF大講堂〉ECB量化寬鬆政策 歐洲ETF起死回生?

今年以來，歐洲股相關 ETF 基本上並不太受到歡迎，在全球經濟持續放緩的情況下，合併損失了近 60 億美元。但是，由於兩個關鍵因素，這樣的趨勢很可能即將扭轉，那就是量化寬鬆政策和逢低買進的投資心態。

歐洲央行 (ECB) 在先前宣布降息，是 2016 年來首次降息，下調存款利率至 -0.5%，也宣布重啟貨幣寬鬆政策，量化寬鬆措施有望提振歐元區經濟，進而帶動歐洲股市。

貝萊德投信也談到了對歐洲股票的立場轉變，表示已將該地區從「減持」升級到「中性」，貝萊德的 Chris Dhanraj 表示：「歐洲央行的新貨幣刺激政策可能會給股市帶來順風。」

貝萊德表示，儘管歐洲地區仍面臨風險，截至第二季，該地區一直受到通膨疲軟和經濟成長僅超過 1% 的困擾，但是該地區仍有其價值。根據數據顯示，歐元區股票相對於美股相關性是近十年來最低。

歐洲與美國估值關聯性 (圖片：ETF.com)

在歐洲央行實行量化寬鬆政策、美中貿易爭端有希望達成協議，以及從超賣水平尋求逢低買盤的行為，很可能將投資者推向與歐洲股票掛鉤的 ETF，而近期以來的幾檔基金表現，似乎也證實了這樣的看法。

iShares MSCI 歐洲金融 ETF(EUFN-US) 是專門投資歐洲金融領域的最大的 ETF。在 9 月份，該基金就上漲了 8%，使年初至今的收益率達到了 8.7%。

EUFN 走勢 (圖片：ETF.com)

近期以來，歐洲大型股票 ETF 也出現了類似的表現。資產規模達 53 億美元的 iShares MSCI 歐元區 ETF(EZU-US) 主要投資於使用歐元的國家 (不包括英國、瑞士和瑞典)，迄今已上漲了 15%。而擁有 130 億美元資產的更廣泛開發的 Vanguard FTSE 歐洲 ETF(VGK-US) 也成長了 14%

EZU 和 VGK 走勢 (圖片：ETF.com)

此外，JPMorgan BetaBuilders 歐洲 ETF(BBEU-US) 迄今為止已吸引了超過 10 億美元的淨流入。BBEU 主要投資於發達的歐洲國家，費用率僅 0.09%，自從一年多前成立以來，它已發展成為擁有 38 億美元資產的基金。