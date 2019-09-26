中國86億美元離岸債券明年到期 企業違約潮還會一個接一個炸開

明年中國債券違約的情況到底有多嚴重？《彭博》引述數據指出，總值 86 億美元的離岸債券將到期，殖利率甚至高達 15% 以上，反映投資人對債券履約的信心不足，到了 2021 年，將接著有 70 億美元的債券到期。

明年到期的債券中，目前仍有 40% 未贖回、而且發行人被視為存有較大問題的債券，但在中國政府致力於去槓桿的政策下，一旦債券到期將更容易引爆違約。

2020 年到期的中國離岸債券 40% 來自有兌付壓力的發行者。(來源：Bloomber)

報導指出，中國企業債券不時傳出違約的消息，目前以美元發債的企業，已有海航﹑中民投旗下的億達中國，以及具有國家資金背景的天津物產，都已出現兌付困難。

其中海航集團在 2019 年上半年虧損 35.2 億元 (人民幣，下同)，儘管海航集團持續處分資產，但 2019 年上半年的資產負債率不降反升，仍有超過 7000 億元債務待償還。

專門投資固定收益的 SC Lowy 行政總裁 Michel Lowy 指出，目前投資人以避險為首務，若債券發生違約事件，將引發資金從高收益債券撤出，從而推高債券發行人的成本，使得企業更難進行發債融資。

但摩根士丹利的報告則指出，亞洲區內高收益信貸基金出現近 3% 資金流出；另一方面，投資級債券的基金則有 1% 資金流入。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)