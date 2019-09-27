〈每日外資外匯觀點〉美元避險地位更穩固 但美元指數100恐見頂

美元指數突破 99 後依舊強勢，周五亞洲盤交易時間進一步挑戰 99.3，歐元兌美元則創下 2017 年五月以來新低，強勢美元恐將引來美國總統加強火力炮轟；今晚投資人關注美國 PCE 通膨指標公布，預期將引發市場震盪。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

七月以來美國公布的經濟數據總體表現良好，而美國聯準接連兩次預防性降息，有望推動通膨回升，另一方面，在全球經濟成長放緩的壓力的壓力下，資金流入美元尋求避險，使得美元被視為資金避風港。

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 指出，美國和英國各自面臨緊張局勢的加劇，民主黨主導的美國眾議院正在努力彈劾美國總統川普，而與英國脫離歐盟有關的不確定性仍在持續，讓美元還有進一步上漲的空間。

經紀商 FXTM 分析師 Hussein Sayed 表示，美元走強並非基於單一因素，在英國面臨政治危機、歐元區經濟接近衰退，發達國家的債券殖利率紛紛淪入負利率，投資人更加積極尋求避風港來存放資金，美元的避險貨幣地位依然穩固。

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 目前外匯市場的大事是歐元的持續下跌，歐元兌美元近期漲少跌多，因為投資人擔心英國和美國各自的政治問題、歐元區提振經濟需要採取更多的行動，而且德國宣布財政刺激的時間越晚，歐元兌美元就愈有可能跌到 1.08。

大華銀行預計美元 2020 年下第三季跌至 95.80，但在此之前將走高，且不到 100 就會見頂。而在主要貨幣對中，預計美元兌歐元和美元兌澳幣的強勢將逐漸減弱。在近期的不確定性過去後，預計歐元兌美元將從 1.10 附近升至 1.14，澳幣兌美元將從 0.68 攀升至 0.71。