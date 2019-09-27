短期操作不夠 大摩：Fed必須「永久性」擴張資產負債表

為穩定隔夜資金市場並達到利率目標，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 認為，聯準會 (Fed) 必須提供「永久性」的資產購買計畫，並預計未來 6 個月內，聯準會 (Fed) 的資產購買額可能高達 3150 億美元。

摩根士丹利認為，長久的措施是必要的，該行策略分析師 Kelcie Gerson 表示，長期來看，無法證明 Fed 的短期回購操作能有效緩解近期的資金壓力，最終 Fed 還是需要擴大資產負債表的規模。

如今越來越多觀點認為，Fed 的短期操作不夠，必須建立更加豐厚的銀行資金儲備。大摩的預測略低於美國銀行，後者預期今年資產負債表的擴張規模將達 4000 億美元。

2017 年 10 月至今，Fed 共實施三輪量化寬鬆 (QE)，目前資產負債表規模約為 3.9 兆美元。Fed 現在暫時以現金，換取美國公債等安全性資產，將基準利率維持在 1.75% 至 2% 的目標範圍。

在上週隔夜回購市場的混亂當中，聯邦基金利率突破了 2% 至 2.25% 關卡，迫使 Fed 不得不審視資產負債表政策。如今華爾街越來越相信，Fed 將在近期重啟資產購買計畫。

不過，Fed 將採用何種方式來擴張資產負債表還有待觀察。Fed 主席鮑爾 (Jeremy Powell) 上週表示，希望這個問題能在 10 月 30 日至 31 日的利率會議上進行討論，市場對於 Fed 購買公債的期望也日漸高漲。

Gerson 認為 Fed 有多種方式可進行操作，可能透過常設回購機制 (Standing repo facility, SRF)，或是附買回協議。

Fed 在六月政策會議上提及正在建構 SRF，可能將其作為新的利率工具。SRF 允許金融機構用手上的美國公債來固定利率，交換存放在 Fed 的準備金，以取得短期流動性，能夠在市場出現異常利率飆升時，快速緩解短期借貸市場的壓力。

Gerson 稱，為了建立儲備，未來 6 個月內，Fed 很可能每月購買 350 億至 400 億美元的短期公債，以及約 150 億美元的不同期限的債券。她稱，這能夠確保將資金儲備重建至長期水平。