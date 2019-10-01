5G題材夯 三大領域最受熱捧

目前最熱的科技題材莫過於 5G，它究竟會帶來甚麼商機？哪些領域值得留意？又該如何參與這股大商機？

搶當 5G 帶頭大哥 各國蓄勢待發

「武林至尊，寶刀屠龍，號令天下，莫敢不從！」這是金庸小說倚天屠龍記的一句傳說，也是古往今來全球爭霸戰的寫照，從工業時代、電腦時代、網路時代，皆是如此，誰掌握當代話語權，誰就是霸主。如今到了人工智慧時代，競技場已經延展到 5G，因為 5G 具有「高速、物聯、即時」的特性，是 AI、機器人與物聯網等創新科技的發展關鍵與基礎，所以，各國皆在爭奪 5G 這把屠龍刀，紛紛將 5G 列為發展重點。

雖然 5G 商用標準明 (2020) 年定案，不過，今年已有許多國家搶先開跑，韓國 4 月率先推出 5G 行動服務，是全球首個 5G 商用服務的國家，其後，美國、瑞士、英國、澳洲、中國等也相繼推出 5G 網路服務。全球行動通訊供應商協會（GSA）今年 7 月公布全球 5G 進展報告指出，目前已經有 98 個國家共計 293 家業者正積極投資 5G，包括評估、測試、試驗或計畫，相較半年前，多了 15 個國家及業者。

這股 5G 大車拼中，哪些國家最有競爭力？Analysys Mason 2019 全球 5G 競賽報告指出，中國、美國並駕齊驅，韓國、日本、英國、義大利等國緊追於後，展望未來，5G 頻譜可用性、政府政策、5G 基礎建設等因素，將影響到各國 5G 市場發展排名。

不僅政府，就連企業也紛紛加入 5G 行列，Keysight 2018 年底公布的 5G 產業生態調查報告顯示，全球 355 家科技產業龍頭及相關服務供應商與技術公司中，超過半數 (54%) 的公司已經開始採用 5G 技術，並預計 2020 年底前，此比例將拉高至 98%，顯示相關企業正積極布建 5G 投資。

5G 美好黃金時代 3 大領域最吃香

5G 商機有多大？愛立信最新行動趨勢報告斷言，5G 影響將超越物聯網及第四次工業革命的效益。IHS Markit 更直指，至 2035 年，5G 可望驅動 12 兆美元的全球經濟活動。預計隨著市場對 5G 需求的逐步增加，將推動相關企業營收成長與獲利成長。

5G 時代即將來臨，5G 應用也成為焦點，無人駕駛、無人機、智慧工廠、智慧醫療、智慧農業、智慧城市等領域都將因為 5G 高速、減少延遲、大規模設備連接的特性，而迅速發展。路博邁 5G 股票基金首席投資顧問溫演道以智慧家電為例，未來電視、冰箱、洗衣機等家電類要結合物聯網應用，資訊量龐大，必須仰賴 5G 即時高速連線，才能順利運轉，自駕車亦是如此。

不同時代會有新的贏家、新的商機，2G、3G 時代成就了摩托羅拉、NOKIA、黑莓等企業，4G 時代市場重新洗牌，蘋果、臉書、騰訊等企業迎頭趕上，如今 5G 時代來臨，創新應用包含各行各業，通訊業、科技業，甚至是中小企業，都已經看到 5G 未來所衍生的商機，究竟哪些產業值得留意?

溫演道認為，5G 投資應採「主動選股」的攻勢策略，依據 5G 黃金十年趨勢演進。

溫演道認為，有三大商機值得關注，一是基礎建設：5G 建置速度會比 4G 來得快，投資金額也更將龐大，各國已擬定計畫分階段投入建置，包含網路測試設備、物聯網裝置、5G 手機晶片等基礎建設必需品或零組件等相關產業，商機可期。以通訊晶片為例，相較於 4G 基地台，5G 需要 4 到 5 倍的 FPGA 晶片，因此，全球生產 FPGA 晶片龍頭賽靈思 (Xilinx) 受惠於網路設備與數據中心的需求快速增加，將持續推升盈餘的成長動能。

二是聯網裝置及元件：5G 網路布建完成，萬物互連機會倍增，也將帶來無法數計的聯網裝置元件需求，包含無線射頻辨識技術、OLED 摺疊螢幕、自動資料採集等產品支援廠商，只要有能力搶先強化現有裝置、車輛或機器設備感測傳輸力，或是能夠打造創新聯網裝置、進一步提升運作效率的企業，就能夠贏得商機。

三是應用服務與新興產業：與消費者直接連結的應用服務，除了短程即可受惠的電信、雲端、資安等產業，當 5G 及相關新興科技落地應用越來越普及，智慧居家、智慧製造、智慧城市、自動駕駛、無人商店、遠距醫療等科技生活將加速實現，應用服務需求也將應運而生。

溫演道認為，5G 投資應採「主動選股」的攻勢策略，依據 5G 黃金十年趨勢演進，包括從現在至 2020 年的｢基礎建設期｣、2020 年至 2025 年的｢商用導入期｣、和 2025 年之後的｢商用普及期｣，適時調整投資布局比重，例如現階段可著重以基礎建設為主軸的網路及數據設備，而在商用普及期，則拉高應用服務及新興產業的比重。

5G 題材新穎特殊 透過基金掌握投資契機最合適

中美兩權相爭，市場不免擔心是否會影響到未來 5G 發展，溫演道表示，貿易僵局短期內無可避免將影響 5G 供應鏈，長期來看只會加速 5G 科技競賽及趨勢。舉例來說，以往通訊器材、半導體等上游產業龍頭多由美國所把持，在近乎壟斷局面下，這些企業沒有迫切發展 5G 之需，如今分成中美兩大陣營，將促使他們加快腳步。再者，對於下游產業而言，除了美國企業，現在又多了中國企業可選擇，市場有競爭，將有助於市場大餅做大。

回顧過去通訊技術的發展，從 2G、3G 到 4G，為投資人帶來數十倍甚至高達百倍的長期獲利機會，展望未來更為可觀的 5G 經濟體，溫演道認為，介入時間絕對要比別人早，才能有賺頭，因為投資「早」跟「遲」，結果十萬八千里。他說，就投資角度而言，5G 商機至少十年，市場產值與規模龐大，變動也快，必須採取主動式管理，持續觀察市場變動，才能避免「短期過熱、長期低估」的趨勢誤判，也唯有透過主動及靈活式的投資方法，方可掌握 5G 未來 5 到 10 年的投資機會。

溫演道表示，投資很多時候，快比聰明還重要，他常笑說，「我不一定比別人聰明，但是我比別人快」。事實上，進入金融業之前，溫演道原本從事晶片設計工作，曾經參與全球第一顆自動車影像辨識晶片設計，因而有別於傳統的投資經理人，他對於 5G 產業敏銳度相當高，憑藉其深厚的科技產業實務經驗，深入了解 5G 產業脈動。

不過，5G 投資題材新穎特殊，具有 5G 特色的高成長趨勢個股，並非常見知名的谷歌、臉書等科技尖牙權值股，投資區域也分散於全球，一般投資人較難以獨自掌握，因此更需要借重專家的投資智慧，找出產業中掌握關鍵技術與主要受惠者。

目前台灣已有首檔專注鎖定 5G 商機的主題式基金，由路博邁投信領先推出，共有新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣五種計價幣別選擇，另外除前收 T 級別，也推出後收 N 級別，提供投資人佈局 5G 的多元管道。路博邁集團早於 2017 年底，便設立 5G 投資策略，在日本成立 5G 概念基金，目前路博邁集團在全球管理與擔任 5G 策略投資顧問的資產已逾 735 億新台幣。

5G 作為下一個最可預見、也是最重要的大趨勢，勢將創造更多投資新契機。溫演道表示，未來三到五年是 5G 發展的黃金時期，而目前全球經濟普遍處於景氣循環的後期，5G 將是全球低成長環境下的高成長題材，是尋求資本成長的投資人不可或缺的布局。