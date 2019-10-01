颱風假閃過測月線？蘋概領軍再攻？先站穩10900點

台股周一放了颱風假，閃過回測月線？蘋果 iPhone 11 報喜，台股今日可望由台積電等蘋概股領軍，結束回檔，多頭再度發動攻勢？由於上周五盤面出現明顯「拉大型權值股掩護出貨中小型股」現象，今日仍需留意，多頭如果要續攻，10900 點關卡站穩，將是現階段當務之急。關鍵點位為 10844、10877、10906 點。

台股今日如能開高，光是衝過 10844 點還不夠，10877 點為重要強弱分界，短多須守穩 10877 點之上，才有機會再發動攻勢，最好能一舉衝過 10906 點，正式站穩 10900 點，才有機會再挑戰 10927、10944 點，伺機再攻 11000 點，但如 10844 點未能站穩，需提防回測 10827 點，如棄守 10827 點，還是得進行月線與 10800 關卡保衛戰。

經過颱風假後，外資對台積電更有信心，又有外資持續將台積電目標價往 3 字頭調高，加上蘋果 iPhone 11 報喜，大立光率領的相關光學族群，以及鴻海等下游蘋概股，是否同歡，能否順利助漲台股指數，將是重要關鍵。在權值股發動攻勢的同時，還得留意新台幣匯率，如新台幣匯率盤中也出現升值，意味外資可能有新一波資金進場台股。否則如新台幣匯率轉貶，則需提防再度出現拉權值股掩護出貨。

台股上周五在回檔過程中，出現增量狀況，對多方較為不利，如只是法人結帳賣壓，10 月起可望另起新局，短多如果要搶回控盤權，必須儘速站回 10900 點關卡之上，否則指數在此橫盤太久，去年「獵殺紅色十月」陰影，及「萬一」心理壓力關卡，仍不利於多頭信心。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)