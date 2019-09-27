9月歐元區經濟信心大跌 寫近5年來新低

週五 (27 日) 公布的官方數據顯示，9 月歐元區經濟信心大跌，來到近 5 年來最低，主因為貿易緊張打壓工業信心。不過服務業信心改善，稍微減緩工業信心可能外溢的擔憂。

歐盟執委會表示，這項歐元區 19 國經濟景氣的月份指標，由 8 月的 103.1，降到 9 月僅 101.7。分析師預期值為 103.0，此一跌幅遠高於預期，是經濟活動放緩的最新跡象。

此一數字也是自 2015 年 2 月以來的最低水準，僅略高於長期的平均水位。

數據公布，歐元兌美元匯率幾乎沒有變化，報 1.0925 美元，歐元在過去 3 個月中約下挫 0.4%。

執委會調查顯示，市場信心的下滑，來自於工業信心的顯著惡化，工業信心指數由 8 月份的 -5.8 點跌至 -8.8 點，是自 2013 年 7 月以來，近 6 年多表現最差的月份。

造成這種情況的主要「元凶」，又來自德國。德國的工業信心由 8 月的 -11.2 降至 -15.6 點，是自 2012 年 10 月以來最低。而德國整體信心則由 100.6 降至 99.4 點，為 2013 年 6 月以來首次低於長期平均水位。

本月數據的積極面是服務業信心表現，在之前連跌 3 個月之後，服務業信心由 8 月份的 9.2 點升至 9.5 點。市場平均預期為 9.3。

如此一來，部分化解了一些憂慮。原本市場擔心由於製造業信心低落，蕭條可能蔓延至服務業。

然而，9 月份工業和服務業的銷售價格預期雙雙下降，對通膨來說，這是個負面跡象，歐洲通膨數據目前遠未達到歐洲央行的目標。