美中望新談判 新興市場數據好轉

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國 ISM 製造業採購經理人指數跌破榮枯線，且週五公佈的非農就業數據低於預期，但聯準會主席重申將維持適當擴張措施，且中美同意於 10 月初進行貿易談判，提振了全球投資信心，全球股市上漲 1.95%，美股上漲 1.79%；

2. 週二 (9/3)，英國議會投票通過了反對硬脫歐，反對黨也可能將在週一 (9/9) 英國議會表決中拒絕首相強生提前大選動議；義大利新上任的財政部長被市場視為扭轉義大利與歐盟關係的重要關鍵，歐洲股市上漲 2.0%。

新興市場

1. 港府撤回逃犯條例，中國央行宣布全面降準 0.5 個百分點，並將於 10、11 月採取定向降準，財新採購經理人指數回溫，激勵中國股市上漲 3.32%；

2. 巴西 8 月份製造業採購經理人指數由前期的 49.9 回升到 52.5，阿根廷實施外匯管制，拉丁美洲股市上漲 3.07%；即使俄羅斯製造業與服務業的數據出現分歧，在油價上漲的帶動下，俄羅斯股市上揚 3.65%。

債券市場

1. 部分地緣政治風險消散，且經濟數據部分好轉，美國政府債券與投資等級債券小幅下跌 0.24%；

2. 中美貿易關係有望改善，激勵新興市場資產表現，巴西退休金法案有望在未來幾週通過，南非第二季 GDP 來到 3.1% 優於預期的 2.5%，新興市場主權債券上漲 1.24%，當地計價新興市場債券上漲 1.32%。

原物料、匯率

1. 美國數據表現不佳，加上與中國有望展開新一輪談判，美元上週貶值 0.53%；

2. 美國原油庫存減少，中東情勢因為沙烏地阿拉伯聯軍攻擊葉門惡化，油價激升近 5%。

資料來源: Bloomberg, 2019/09/09（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/09/06）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/09/09（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/09/06）

三大市場關鍵事件及分析

1. 美國製造業 PMI 跌破 50

美國 ISM 製造業採購經理人指數跌破 50 榮枯分水嶺大關，且其中新訂單、就業、價格與出口訂單等關鍵分項也都處於榮枯分水嶺之下。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/9/5。

2. 美國非特例，全球製造業 PMI 普遍下滑

全球主要國家製造業採購經理人指數普遍惡化，且從銅價與黃金價格比來看，全球經濟不樂觀。

全球主要國家製造業採購經理人指數變化

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/9/5。

3. 歐洲央行準備降息

歐洲各項領先指標持續惡化，經濟成長仍無復甦跡象，投資人預期歐洲央行將於本週會議降息刺激經濟。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/9/6。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/9/5。

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