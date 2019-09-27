美國務卿：9月底川金會確定泡湯了 但我們持續努力中

美國國務卿麥克蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週四 (26 日) 表示，美國與北韓在 9 月底確定不會舉行工作級別的會議。但是蓬佩奧強調，美國仍高度重視雙方的會晤，並持續準備當中。

今年 2 月，美國總統川普與北韓領導人金正恩舉行了第 2 次川金會，但雙方談判沒有結果，自此之後，北韓去核化的談判計畫一直停滯不前。

蓬佩奧在紐約的新聞發佈會上表示：「我們原希望，在本月底和北韓召開工作級別會議，但是現在無法實現這個目標了，未來即將會晤的日期，目前也尚未決定。」

過去三年北韓外交大臣沒有參加世界領導人的年度聚會。

蓬佩奧強調：「我們的團隊持續準備與北韓見面，我們認為這樣做非常重要，有機會推動去年川金會上所協議制定的目標。」

北韓本月初曾表示，願意在 9 月下旬和美國重啟核武談判，但同時，北韓也發出警告，除非美國方面拿出新的談判方式，否則雙方之間的對話將會結束。

儘管川普解雇了鷹派國家安全顧問 John Bolton，不過北韓與美國的談判仍然持續著。先前 John Bolton 要求北韓單方面交出所有核武器，令北韓感到相當不安。

至今為止，美國公開給予北韓的相關讓步舉措，遠遠未達北韓的預期，尤其是美國方面並不願意加入減輕北韓制裁的行列當中。